https://ukraina.ru/20240405/1054339224.html

Единственный случай, когда звездно-полосатый флаг над Авдеевкой – это хорошо

Единственный случай, когда звездно-полосатый флаг над Авдеевкой – это хорошо - 05.04.2024 Украина.ру

Единственный случай, когда звездно-полосатый флаг над Авдеевкой – это хорошо

В ряды Вооруженных сил РФ для участия в специальной военной операции на Украине записываются все новые добровольцы из зарубежных стран. Это текст о том, кто эти люди, почему они едут воевать за Россию и какие проблемы могут их тут поджидать

2024-04-05T17:15

2024-04-05T17:15

2024-04-05T17:15

эксклюзив

доброволец

вс рф

россия

украина

российское гражданство

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Вил из "Пятнашки"На днях медиахолдинг "Югра" опубликовал видео с пункта отбора на контрактную службу в Вооруженные силы России в Ханта-Мансийске. Ролик посвящен американцу с позывным Вил, который прибыл для подписания контракта.Известно о нем немного. Вил – ветеран армии США, служил в десантном подразделении. Участник боевых действий в Афганистане и Ираке.До подписания контракта с российским Минобороны успел поучаствовать в СВО в составе интернациональной бригады "Пятнашка", которая входит в состав 1-го Донецкого армейского корпуса.Идею подписать контракт именно в Ханта-Мансийске ему подали его боевые товарищи из Сербии, с которыми он служил в Донбассе.Американец отметил работу пункта отбора на военную службу и заявил, что был впечатлен соцподдержкой, которую российское государство оказывает бойцам.Ранее про американца с позывным Вил упоминала военкор Елена Соколова, которая работает в рядах "Пятнашки". По ее словам, он служит в расчете БПЛА, поразил несколько терминалов Starlink, а также участвовал в боях за Авдеевку. После освобождения города он водрузил там флаг Соединенных Штатов.Подлинный интернационалВил – не единственный американец, который воюет с Украиной в рядах ВС РФ. Год назад СМИ опубликовали рассказ о выходце из США с позывным Бабай, который также воюет в "Пятнашке"."Чтобы доехать сюда, пришлось лететь с пересадкой из США во Франкфурт-на-Майне, оттуда в одну из азиатских стран, после чего попал в Россию и на Донбасс. Приехал сюда бороться со злом, с нацизмом", - говорил он.По его словам, американские телеканалы не показывают правду о происходящем на Украине, при этом в его стране есть много тех, кто разделяет его точку зрения, однако не афишируют это.Некоторые представители западных стран находятся в Донбассе еще с 2014-2015 гг. Один из них – британец Бен Стимсон. На днях ему посвятил свою публикацию таблоид Mirror.В публикации также упоминается друг Стимсона – еще один британец, уроженец Олдема (Большой Манчестер) 48-летний Эйден Миннис. В комментарии журналистам Mirror он рассказал, что имеет ирландские корни и считает президента РФ Владимира Путина "величайшим политиком на земле".Все иностранцы, воюющие за Россию - идейные борцы с неонацизмом и Западом, искренне любящие Россию. Этим они отличаются от наемников, которые состоят в так называемом Иностранном легионе ВСУ, которые готовы убивать ради кого угодно ради денег. В той же "Пятнашке" служат несколько добровольцев из Японии. Известно, что один из них служил до этого в японской армии.Отдельно стоит упомянуть добровольцев, которые прибывают в зону СВО из стран Латинской Америки.Один из самых известных из них – Алексис Кастильо, погибший в октябре 2022 года. Колумбиец был антифашистом и человеком левых взглядов. Решение взять в руки оружие и встать на защиту Донбасса он принял после сожжения людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. Воевал с 2015 года. Погиб в ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в районе поселка Пески.В ноябре прошлого года СМИ сообщили по прибытии в Донбасс друга Кастильо, колумбийца по имени Рафаэль.Преследование добровольцевПоездка в Донбасс для участия в боевых действиях на стороне народных республик, а уж тем более контракт с ВС РФ означает для иностранца практически гарантированные проблемы на родине. Как правило, такие люди у себя в странах попадают под те или иные законы о наемничестве.Цинизм ситуации в том, что эти же западные страны как минимум не препятствуют отъезду своих граждан для пополнения рядов ВСУ и последующему их возвращению домой.На собственном примере такого рода двойные стандарты испытал Бен Стимсон. По возвращении из Донбасса, в 2016 году британский суд приговорил его к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы за нарушение антитеррористического законодательства, а именно по статье за содействие другим лицам в совершении терактов.Весной 2021 года его выпустили под полицейский надзор на 3 года, однако вскоре полиция сочла, что он нарушает условия надзора и его вновь арестовали и отправили за решетку до января 2023 года.Его боевой товарищ Эйден Миннис также почувствовал на себе мощь репрессивной машины Британии. За помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик он отсидел на родине срок, после чего продал все свое имущество и снова отправился в Донбасс.Преследуют добровольцев и в Сербии. В 2019 году на границе ДНР и Ростовской области по запросу Интерпола был задержан ополченец Горан Чирич. В ордере на его арест было сказано, что он находится в розыске за "пособничество в мошенничестве, совершенное со служебным положением".Защита серба утверждала, что это лишь предлог, чтобы осудить его за участие в боевых действиях в Донбассе. Белграду Чирича так и не выдали, после освобождения в 2022-м он снова уехал воевать, теперь уже в рамках СВО.Упрощенный путь к российскому паспортуЕще одна большая проблема, с которой сталкиваются иностранцы, желающие воевать в Донбассе – это сложности с получением российского гражданства.Тот же Стимсон не мог долгое время претендовать на паспорт РФ из-за того, что ему было запрещено выезжать из Великобритании. В короткий промежуток между двумя арестами ему одобрили получение паспорта ДНР, однако этот план сорвался после нового заключения под стражу.До недавнего времени раздаче российского гражданства мешал неурегулированный статус иностранных добровольцев, которые числились в составе Народной милиции ЛДНР и формально оставались за пределами российского правового поля.В конце сентября 2022 года этот вопрос начал решаться, Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства для военнослужащих-иностранцев, которые подписали контракт с ВС России.За несколько месяцев до этого также был отменен возрастной передел, до которого иностранцы могли заключать первый контракт с российской армией. Ранее они могли сделать это при условии, что им не более 30 лет.Как рассказал изданию Украина.ру журналист из Колумбии Кристиан Артуро Галиндо, из Латинской Америки сейчас, помимо колумбийцев, в рядах ВС РФ много кубинцев. Для испаноговорящих много проблем может доставить языковой барьер, полагает он.Журналист также рассказал, что легализация, предоставление иностранным военнослужащим всех социальных гарантий и положенных выплат положительно скажется на имидже России. Эти люди будут чувствовать себя защищенными и способствовать формированию позитивного образа РФ за рубежом как страны, которая по достоинству оценивает вклад добровольцев, проливающих за нее кровь на полях сражений.

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, доброволец, вс рф, россия, украина, российское гражданство