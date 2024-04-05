https://ukraina.ru/20240405/1054330139.html

Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg

Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg - 05.04.2024 Украина.ру

Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg

Украина совершила несколько атак на нефтеперерабатывающие предприятия России, в том числе в Татарстане, ради пропаганды. Об этом сообщает 5 апреля Вloomberg

2024-04-05T13:50

2024-04-05T13:50

2024-04-05T13:50

атака

завод

новости

россия

украина

денис шмыгаль

нпз

татарстан

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"(Нефтеперерабатывающие заводы) это стационарные, заметные объекты инфраструктуры, потенциально способные вызвать большие взрывы, полезные для пропаганды. Это также сложные конфигурации труб, резервуаров, перегонных установок и другого оборудования, заменить которое в условиях санкций будет сложно", - говорится в материале.Эту информацию подтвердил в пятницу и украинский премьер Денис Шмыгаль, признавший в ходе интервью эстонскому каналу ERR, что атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам нацелены на жителей РФ. По его словам, население России "должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением".Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.

https://ukraina.ru/20240403/1054291356.html

россия

украина

татарстан

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атака, завод, новости, россия, украина, денис шмыгаль, нпз, татарстан