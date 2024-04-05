https://ukraina.ru/20240405/1054330139.html
Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg
Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg - 05.04.2024 Украина.ру
Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg
Украина совершила несколько атак на нефтеперерабатывающие предприятия России, в том числе в Татарстане, ради пропаганды. Об этом сообщает 5 апреля Вloomberg
2024-04-05T13:50
2024-04-05T13:50
2024-04-05T13:50
атака
завод
новости
россия
украина
денис шмыгаль
нпз
татарстан
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"(Нефтеперерабатывающие заводы) это стационарные, заметные объекты инфраструктуры, потенциально способные вызвать большие взрывы, полезные для пропаганды. Это также сложные конфигурации труб, резервуаров, перегонных установок и другого оборудования, заменить которое в условиях санкций будет сложно", - говорится в материале.Эту информацию подтвердил в пятницу и украинский премьер Денис Шмыгаль, признавший в ходе интервью эстонскому каналу ERR, что атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам нацелены на жителей РФ. По его словам, население России "должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением".Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
https://ukraina.ru/20240403/1054291356.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
атака, завод, новости, россия, украина, денис шмыгаль, нпз, татарстан
атака, завод, Новости, Россия, Украина, Денис Шмыгаль, НПЗ, Татарстан
Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg
Украина совершила несколько атак на нефтеперерабатывающие предприятия России, в том числе в Татарстане, ради пропаганды. Об этом сообщает 5 апреля Вloomberg
"(Нефтеперерабатывающие заводы) это стационарные, заметные объекты инфраструктуры, потенциально способные вызвать большие взрывы, полезные для пропаганды. Это также сложные конфигурации труб, резервуаров, перегонных установок и другого оборудования, заменить которое в условиях санкций будет сложно", - говорится в материале.
Эту информацию подтвердил в пятницу и украинский премьер Денис Шмыгаль, признавший в ходе интервью эстонскому каналу ERR, что атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам нацелены на жителей РФ.
По его словам, население России "должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением".
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.