Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg - 05.04.2024 Украина.ру
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Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg
Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg - 05.04.2024 Украина.ру
Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg
Украина совершила несколько атак на нефтеперерабатывающие предприятия России, в том числе в Татарстане, ради пропаганды. Об этом сообщает 5 апреля Вloomberg
2024-04-05T13:50
2024-04-05T13:50
атака
завод
новости
россия
украина
денис шмыгаль
нпз
татарстан
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"(Нефтеперерабатывающие заводы) это стационарные, заметные объекты инфраструктуры, потенциально способные вызвать большие взрывы, полезные для пропаганды. Это также сложные конфигурации труб, резервуаров, перегонных установок и другого оборудования, заменить которое в условиях санкций будет сложно", - говорится в материале.Эту информацию подтвердил в пятницу и украинский премьер Денис Шмыгаль, признавший в ходе интервью эстонскому каналу ERR, что атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам нацелены на жителей РФ. По его словам, население России "должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением".Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
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атака, завод, новости, россия, украина, денис шмыгаль, нпз, татарстан
атака, завод, Новости, Россия, Украина, Денис Шмыгаль, НПЗ, Татарстан

Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg

13:50 05.04.2024
 
© Фото : Вениамин Кондратьев / TelegramПожар на Ильском НПЗ
Пожар на Ильском НПЗ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Вениамин Кондратьев / Telegram
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Украина совершила несколько атак на нефтеперерабатывающие предприятия России, в том числе в Татарстане, ради пропаганды. Об этом сообщает 5 апреля Вloomberg
"(Нефтеперерабатывающие заводы) это стационарные, заметные объекты инфраструктуры, потенциально способные вызвать большие взрывы, полезные для пропаганды. Это также сложные конфигурации труб, резервуаров, перегонных установок и другого оборудования, заменить которое в условиях санкций будет сложно", - говорится в материале.
Эту информацию подтвердил в пятницу и украинский премьер Денис Шмыгаль, признавший в ходе интервью эстонскому каналу ERR, что атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам нацелены на жителей РФ.
По его словам, население России "должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением".
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
Международный форум по энергетике в Казани - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
3 апреля, 22:43
Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ Предприятия и муниципалитеты Татарстана должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности в случае повторных атак беспилотников. С таким заявлением 3 апреля выступил руководитель республики Рустам Минниханов
 
атаказаводНовостиРоссияУкраинаДенис ШмыгальНПЗТатарстан
 
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