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Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ

Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ - 05.04.2024 Украина.ру

Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ

Рядовой ВС РФ Родимир Максимов в зоне проведения спецоперации уничтожил 27 украинских военнослужащих на Марьинском направлении, сообщили 5 апреля в Минобороны РФ

2024-04-05T12:54

2024-04-05T12:54

2024-04-05T12:54

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Уроженец Якутии Родимир Максимов с позывным "Бурхат" действовал в составе штурмового подразделения. Во время захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки Максимов уничтожил 27 украинских военнослужащих."Рядовой Родимир Максимов сумел обойти врага с фланга и нанести ему огневое поражение, лично уничтожив трех военнослужащих ВСУ, что позволило штурмовой группе зайти на позиции противника", - подчеркнули в МО РФ.Во время боя он получил ранения, однако продолжил выполнять боевую задачу. ВСУ на бронированной машине попытались контратаковать, однако "Бурхат" подпустил врага на расстояние гарантированного огневого поражения, а далее уничтожил группу ВСУ в полном составе огнем из пулемета Калашникова.Родимир Максимов в течение двух суток уничтожал подходящую пехоту ВСУ.Российский военнослужащий стойко оборонял занятый опорный пункт до прибытия подкрепления.Командование представило рядового Родимира Максимова к высокой государственной награде за проявленный героизм и мужество.

https://ukraina.ru/20240405/1054323871.html

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