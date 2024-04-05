Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ - 05.04.2024 Украина.ру
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Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ
Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ - 05.04.2024 Украина.ру
Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ
Рядовой ВС РФ Родимир Максимов в зоне проведения спецоперации уничтожил 27 украинских военнослужащих на Марьинском направлении, сообщили 5 апреля в Минобороны РФ
2024-04-05T12:54
2024-04-05T12:54
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Уроженец Якутии Родимир Максимов с позывным "Бурхат" действовал в составе штурмового подразделения. Во время захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки Максимов уничтожил 27 украинских военнослужащих."Рядовой Родимир Максимов сумел обойти врага с фланга и нанести ему огневое поражение, лично уничтожив трех военнослужащих ВСУ, что позволило штурмовой группе зайти на позиции противника", - подчеркнули в МО РФ.Во время боя он получил ранения, однако продолжил выполнять боевую задачу. ВСУ на бронированной машине попытались контратаковать, однако "Бурхат" подпустил врага на расстояние гарантированного огневого поражения, а далее уничтожил группу ВСУ в полном составе огнем из пулемета Калашникова.Родимир Максимов в течение двух суток уничтожал подходящую пехоту ВСУ.Российский военнослужащий стойко оборонял занятый опорный пункт до прибытия подкрепления.Командование представило рядового Родимира Максимова к высокой государственной награде за проявленный героизм и мужество.
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новости, россия, вс рф, минобороны рф, вооруженные силы украины, всу, марьинка, пулемет
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Марьинка, пулемет

Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ

12:54 05.04.2024
 
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
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Рядовой ВС РФ Родимир Максимов в зоне проведения спецоперации уничтожил 27 украинских военнослужащих на Марьинском направлении, сообщили 5 апреля в Минобороны РФ
Уроженец Якутии Родимир Максимов с позывным "Бурхат" действовал в составе штурмового подразделения. Во время захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки Максимов уничтожил 27 украинских военнослужащих.
"Рядовой Родимир Максимов сумел обойти врага с фланга и нанести ему огневое поражение, лично уничтожив трех военнослужащих ВСУ, что позволило штурмовой группе зайти на позиции противника", - подчеркнули в МО РФ.
Во время боя он получил ранения, однако продолжил выполнять боевую задачу.
ВСУ на бронированной машине попытались контратаковать, однако "Бурхат" подпустил врага на расстояние гарантированного огневого поражения, а далее уничтожил группу ВСУ в полном составе огнем из пулемета Калашникова.
Родимир Максимов в течение двух суток уничтожал подходящую пехоту ВСУ.
Российский военнослужащий стойко оборонял занятый опорный пункт до прибытия подкрепления.
Командование представило рядового Родимира Максимова к высокой государственной награде за проявленный героизм и мужество.
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