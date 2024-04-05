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Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ
Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ - 05.04.2024 Украина.ру
Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ
Рядовой ВС РФ Родимир Максимов в зоне проведения спецоперации уничтожил 27 украинских военнослужащих на Марьинском направлении, сообщили 5 апреля в Минобороны РФ
2024-04-05T12:54
2024-04-05T12:54
2024-04-05T12:54
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Уроженец Якутии Родимир Максимов с позывным "Бурхат" действовал в составе штурмового подразделения. Во время захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки Максимов уничтожил 27 украинских военнослужащих."Рядовой Родимир Максимов сумел обойти врага с фланга и нанести ему огневое поражение, лично уничтожив трех военнослужащих ВСУ, что позволило штурмовой группе зайти на позиции противника", - подчеркнули в МО РФ.Во время боя он получил ранения, однако продолжил выполнять боевую задачу. ВСУ на бронированной машине попытались контратаковать, однако "Бурхат" подпустил врага на расстояние гарантированного огневого поражения, а далее уничтожил группу ВСУ в полном составе огнем из пулемета Калашникова.Родимир Максимов в течение двух суток уничтожал подходящую пехоту ВСУ.Российский военнослужащий стойко оборонял занятый опорный пункт до прибытия подкрепления.Командование представило рядового Родимира Максимова к высокой государственной награде за проявленный героизм и мужество.
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новости, россия, вс рф, минобороны рф, вооруженные силы украины, всу, марьинка, пулемет
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Марьинка, пулемет
Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ
Рядовой ВС РФ Родимир Максимов в зоне проведения спецоперации уничтожил 27 украинских военнослужащих на Марьинском направлении, сообщили 5 апреля в Минобороны РФ
Уроженец Якутии Родимир Максимов с позывным "Бурхат" действовал в составе штурмового подразделения. Во время захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки Максимов уничтожил 27 украинских военнослужащих.
"Рядовой Родимир Максимов сумел обойти врага с фланга и нанести ему огневое поражение, лично уничтожив трех военнослужащих ВСУ, что позволило штурмовой группе зайти на позиции противника", - подчеркнули
в МО РФ.
Во время боя он получил ранения, однако продолжил выполнять боевую задачу.
ВСУ на бронированной машине попытались контратаковать, однако "Бурхат" подпустил врага на расстояние гарантированного огневого поражения, а далее уничтожил группу ВСУ в полном составе огнем из пулемета Калашникова.
Родимир Максимов в течение двух суток уничтожал подходящую пехоту ВСУ.
Российский военнослужащий стойко оборонял занятый опорный пункт до прибытия подкрепления.
Командование представило рядового Родимира Максимова к высокой государственной награде за проявленный героизм и мужество.