НАТО не готово к поражению на Украине. Готово ли оно к эскалации? - 05.04.2024 Украина.ру
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НАТО не готово к поражению на Украине. Готово ли оно к эскалации?
НАТО не готово к поражению на Украине. Готово ли оно к эскалации? - 05.04.2024 Украина.ру
НАТО не готово к поражению на Украине. Готово ли оно к эскалации?
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 апреля отметили 75-создания альянса. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал этот военный блок "самым сильным, самым стойким и самым успешным" в истории
2024-04-05T15:18
2024-04-05T15:18
эксклюзив
нато
россия
украина
йенс столтенберг
эммануэль макрон
запад
дмитрий кулеба
конфликт
игорь романенко
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"Вначале (в 1949 году – Ред.) у нас было 12 членов. Сегодня их уже 32. Значит, мы что-то делаем правильно! Мы помогли распространить мир, демократию и процветание по всей Европе. И сегодня НАТО больше, сильнее и сплоченнее, чем когда-либо",— похвастался Столтенберг.Тем временем в России не согласны с оценкой роли НАТО в мировой политике. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот блок "самый агрессивный военный союз современности".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что отношения России и НАТО "сейчас фактически скатились на уровень прямой конфронтации". По его словам, действия НАТО в настоящий момент никоим образом не способствуют безопасности, предсказуемости и стабильности на европейском континенте, а наоборот, являются дестабилизирующим фактором.Дестабилизировать Украину на обязательном основанииНа полях двухдневного совещания глав МИД стран НАТО, приуроченного к 75-летнему юбилею организации, в Брюсселе 4 апреля состоялось плановое заседание Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД. По итогам заседания состоялась совместная пресс-конференция генсека Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которой генсек подтвердил намерение НАТО поставить снабжение Украины оружием на плановую обязательную основу для всех стран блока, в отличие от добровольной передачи, которая действует сейчас.По его словам, боевые действия на Украине нужны НАТО для его собственной безопасности, а поставки оружия Киеву – это инвестиция в эту же безопасность."То, что вы делаете, - это очень нужно для безопасности НАТО. Поддержка Украины - это не благотворительность, это инвестиции в собственную безопасность стран НАТО", - заявил Столтенберг.Щедростью Столтенберга тут же поспешил воспользоваться Кулеба, заявив, что Украина в приоритетном порядке будет просить у НАТО новые американские системы Patriot, которых Киеву "нужно много".Однако не все члены альянса разделяют энтузиазм генсека. Американское издание The New York Times 3 апреля сообщило, что некоторые государства НАТО сомневаются в том, что предложение Столтенберга о создании фонда в размере 100 млрд долларов для поставок оружия Украине в течении пять лет можно реализовать. В ряде стран считают, что альянс не сможет собрать такой объем средств, если у него нет рычагов для привлечения денег среди стран-членов.Зато президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии юбилея НАТО проявил весьма бурную деятельность, предложив странам коллективного Запада создать альянс по переброске солдат на территорию Украины. К этой инициативе большинство стран НАТО отнесся с неодобрением, хотя некоторые из них предложение Макрона подсчитали "дельным".Столкнутся ли НАТО и России лбами?Заявление президента Франции инициировало дискуссию по поводу того, насколько велик риск прямого столкновения России и НАТО и сможет ли Украина стать триггером такого конфликта. На этот вопрос корреспонденту Украина.ру ответили участники круглого стола "НАТО: 75 лет на переднем крае эскалации", прошедшем 3 апреля в пресс-центре РИА Новости.По словам заведующего отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессора МГИМО МИД России Дмитрия Данилова, кризис в отношениях между Россией и НАТО сегодня настолько острый и ситуация настолько неопределенная, что ни один ответственный военный руководитель не может исключить худших сценариев."При этом все понимают, насколько опасно неконтролируемое развитие ситуации. Увеличение непреднамеренных инцидентов и рисков, включая сюжеты, связанные с выходом в чужое воздушное пространство – все это требует особого внимание к системе контроля взаимного сдерживания. Это значит, что необходимо каким-то образом разговаривать по вопросам снижения военных рисков, которые неизбежно увеличиваются", - рассказал Данилов.Однако на официальном уровне такой диалог между Россией и НАТО фактически не ведется и это снижает степень управляемости ситуацией, добавил эксперт.Первый заместитель председателя Российского союза ветеранов, генерал-майор Владимир Романенко считает, что заявления президента Эммануэля Макрона об отправке западных солдат на Украину надо прежде всего рассматривать как пиар-акцию, "рассчитанную непонятно на что"."За заявлениями Макрона тут же последовал анализ французских политиков, которые говорят, что на сегодняшний момент Франция способна выделить, например, в Одессу, около 2000 военнослужащих. Это выглядит несерьезно для президента такой страны, как Франция", - обосновал Романенко свою оценку.Тем не менее, подчеркнул он, российское военное руководство очень внимательно относится к таким вопросам, как возможность вступления войск стран НАТО в боевые действия на Украине."Для этого, чтобы таких угроз было меньше, как раз и было принято решение увеличить состав ВС РФ до полутора миллиона", - отметил эксперт.Романенко добавил, что такого уровня отсутствия взаимодействия с НАТО у России еще не было, и это вызывает определенную тревогу.Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что ситуация на поле боя в настоящий момент развивается не в пользу украинской стороны. Поэтому уже как минимум полгода на Западе идет активная дискуссия, что будет, если эта тенденция продолжится, и как им нужно реагировать в таком случае."Сейчас очень популярны разные апокалиптические сценарии и размышления на тему, что поражение на поле боя будет означать для единства НАТО и для политической динамики внутри западных стран. Вывод, который из этого делается, понятен - мы не можем позволить себе поражение. Поэтому возникает вопрос: если вы не можете позволить себе поражение, готовы ли вы идти на эскалацию, или нет. Где эта красная линия, которая должна в итоге определить позицию НАТО?", - задался вопросом Кортунов.По мнению эксперта, в НАТО нет единства по этому поводу. У разных стран альянса разные точки зрения о значении Украины для современного Запада, и это дополнительный фактор неопределенности, который России надо учитывать, подытожил Андрей Кортунов.
https://ukraina.ru/20240405/1054308825.html
https://ukraina.ru/20240405/1054321527.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
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96
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60
эксклюзив, нато, россия, украина, йенс столтенберг, эммануэль макрон, запад, дмитрий кулеба, конфликт, игорь романенко
Эксклюзив, НАТО, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, Запад, Дмитрий Кулеба, конфликт, Игорь Романенко

НАТО не готово к поражению на Украине. Готово ли оно к эскалации?

15:18 05.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 апреля отметили 75-создания альянса. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал этот военный блок "самым сильным, самым стойким и самым успешным" в истории
"Вначале (в 1949 году – Ред.) у нас было 12 членов. Сегодня их уже 32. Значит, мы что-то делаем правильно! Мы помогли распространить мир, демократию и процветание по всей Европе. И сегодня НАТО больше, сильнее и сплоченнее, чем когда-либо",— похвастался Столтенберг.
Тем временем в России не согласны с оценкой роли НАТО в мировой политике. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот блок "самый агрессивный военный союз современности".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что отношения России и НАТО "сейчас фактически скатились на уровень прямой конфронтации". По его словам, действия НАТО в настоящий момент никоим образом не способствуют безопасности, предсказуемости и стабильности на европейском континенте, а наоборот, являются дестабилизирующим фактором.
Дестабилизировать Украину на обязательном основании
На полях двухдневного совещания глав МИД стран НАТО, приуроченного к 75-летнему юбилею организации, в Брюсселе 4 апреля состоялось плановое заседание Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД. По итогам заседания состоялась совместная пресс-конференция генсека Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которой генсек подтвердил намерение НАТО поставить снабжение Украины оружием на плановую обязательную основу для всех стран блока, в отличие от добровольной передачи, которая действует сейчас.
По его словам, боевые действия на Украине нужны НАТО для его собственной безопасности, а поставки оружия Киеву – это инвестиция в эту же безопасность.
"То, что вы делаете, - это очень нужно для безопасности НАТО. Поддержка Украины - это не благотворительность, это инвестиции в собственную безопасность стран НАТО", - заявил Столтенберг.
Щедростью Столтенберга тут же поспешил воспользоваться Кулеба, заявив, что Украина в приоритетном порядке будет просить у НАТО новые американские системы Patriot, которых Киеву "нужно много".
Однако не все члены альянса разделяют энтузиазм генсека. Американское издание The New York Times 3 апреля сообщило, что некоторые государства НАТО сомневаются в том, что предложение Столтенберга о создании фонда в размере 100 млрд долларов для поставок оружия Украине в течении пять лет можно реализовать. В ряде стран считают, что альянс не сможет собрать такой объем средств, если у него нет рычагов для привлечения денег среди стран-членов.
Зато президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии юбилея НАТО проявил весьма бурную деятельность, предложив странам коллективного Запада создать альянс по переброске солдат на территорию Украины. К этой инициативе большинство стран НАТО отнесся с неодобрением, хотя некоторые из них предложение Макрона подсчитали "дельным".
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
03:57
Ядерная война или ракеты на Польшу и Румынию. Андрей Кортунов о том, что ждет армии НАТО на УкраинеГлава Франции много говорит, но мало делает. Посмотрим, насколько политические заявления Макрона выльются в какие-то конкретные действия
Столкнутся ли НАТО и России лбами?
Заявление президента Франции инициировало дискуссию по поводу того, насколько велик риск прямого столкновения России и НАТО и сможет ли Украина стать триггером такого конфликта. На этот вопрос корреспонденту Украина.ру ответили участники круглого стола "НАТО: 75 лет на переднем крае эскалации", прошедшем 3 апреля в пресс-центре РИА Новости.
По словам заведующего отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессора МГИМО МИД России Дмитрия Данилова, кризис в отношениях между Россией и НАТО сегодня настолько острый и ситуация настолько неопределенная, что ни один ответственный военный руководитель не может исключить худших сценариев.
"При этом все понимают, насколько опасно неконтролируемое развитие ситуации. Увеличение непреднамеренных инцидентов и рисков, включая сюжеты, связанные с выходом в чужое воздушное пространство – все это требует особого внимание к системе контроля взаимного сдерживания. Это значит, что необходимо каким-то образом разговаривать по вопросам снижения военных рисков, которые неизбежно увеличиваются", - рассказал Данилов.
Однако на официальном уровне такой диалог между Россией и НАТО фактически не ведется и это снижает степень управляемости ситуацией, добавил эксперт.
Первый заместитель председателя Российского союза ветеранов, генерал-майор Владимир Романенко считает, что заявления президента Эммануэля Макрона об отправке западных солдат на Украину надо прежде всего рассматривать как пиар-акцию, "рассчитанную непонятно на что".
"За заявлениями Макрона тут же последовал анализ французских политиков, которые говорят, что на сегодняшний момент Франция способна выделить, например, в Одессу, около 2000 военнослужащих. Это выглядит несерьезно для президента такой страны, как Франция", - обосновал Романенко свою оценку.
Тем не менее, подчеркнул он, российское военное руководство очень внимательно относится к таким вопросам, как возможность вступления войск стран НАТО в боевые действия на Украине.
"Для этого, чтобы таких угроз было меньше, как раз и было принято решение увеличить состав ВС РФ до полутора миллиона", - отметил эксперт.
Романенко добавил, что такого уровня отсутствия взаимодействия с НАТО у России еще не было, и это вызывает определенную тревогу.
Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что ситуация на поле боя в настоящий момент развивается не в пользу украинской стороны. Поэтому уже как минимум полгода на Западе идет активная дискуссия, что будет, если эта тенденция продолжится, и как им нужно реагировать в таком случае.
"Сейчас очень популярны разные апокалиптические сценарии и размышления на тему, что поражение на поле боя будет означать для единства НАТО и для политической динамики внутри западных стран. Вывод, который из этого делается, понятен - мы не можем позволить себе поражение. Поэтому возникает вопрос: если вы не можете позволить себе поражение, готовы ли вы идти на эскалацию, или нет. Где эта красная линия, которая должна в итоге определить позицию НАТО?", - задался вопросом Кортунов.
По мнению эксперта, в НАТО нет единства по этому поводу. У разных стран альянса разные точки зрения о значении Украины для современного Запада, и это дополнительный фактор неопределенности, который России надо учитывать, подытожил Андрей Кортунов.
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Украину не позовут в НАТО из страха перед конфликтом - New York TimesУкраина не получит официальное приглашение вступить в НАТО в ходе июльского саммита в Вашингтоне. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса.
 
ЭксклюзивНАТОРоссияУкраинаЙенс СтолтенбергЭммануэль МакронЗападДмитрий КулебаконфликтИгорь Романенко
 
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Заголовок открываемого материала
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16:24Жители бегут, энергетика рушится, у детей отнимают пособия. Что происходит в Харькове
15:18НАТО не готово к поражению на Украине. Готово ли оно к эскалации?
15:15Bloomberg указал на разногласия Зеленского и Байдена из-за ударов по НПЗ России
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