Шило под Зеленского. По кому ударит коррупционный скандал в СБУ и Офисе президента - 05.04.2024 Украина.ру
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Шило под Зеленского. По кому ударит коррупционный скандал в СБУ и Офисе президента
Шило под Зеленского. По кому ударит коррупционный скандал в СБУ и Офисе президента - 05.04.2024 Украина.ру
Шило под Зеленского. По кому ударит коррупционный скандал в СБУ и Офисе президента
В четверг 4 апреля Высший антикоррупционный суд Украины вынес вердикт об аресте советника Офиса Зеленского и сотрудника СБУ Артема Шило. Ему на днях было выдвинуто обвинение в организации коррупционной схемы.
2024-04-05T13:02
2024-04-05T13:02
эксклюзив
украина
владимир зеленский
сбу
офис президента
скандал
коррупция
дмитрий ковалевич
василий малюк
набу
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Вместе с группой товарищей он закупал для "Укрзализныци" трансформаторы по вдвое завышенным ценам, в результате чего государство переплатило около 100 миллионов гривен. Трансформаторы закупались в Узбекистане, как сообщает следствие.По идее следить за закупками должен был наблюдательный совет при "Укрзализныце", куда назначают бывших организаторов Майдана на достаточно крупную зарплату. На этой неделе украинские СМИ сообщили, что "Укрзализныця" в 2023 году увеличила зарплату члену своего наблюдательного совета Сергею Лещенко с 230,7 тыс. гривен до 244,1 тыс. гривен в месяц. Сам Лещенко тем временем регулярно мелькает на вечеринках в киевских клубах, где любит подрабатывать диджеем, не интересуясь коррупцией в "Укрзализныце".Следствие утверждает, что Артем Шило через подконтрольных ему чиновников обеспечил победу на тендере нужной компании за определенный откат. Чтобы отсечь от участия в торгах другие компании, Шило, как офицер СБУ, направил "Укрзализныце" грозное письмо, в котором сообщалось, что другие компании могут нести угрозу национальной безопасности. Используя данный пространный термин как предлог, на Украине давно организуют коррупционные схемы и уничтожают конкурентов по бизнесу.Журналисты издания Bihus также утверждают, что украденные средства Шило использовал для открытия салонов красоты 365 STUDIO, которыми владеет его жена Ирина Шило.В Офисе президента Шило занимался вопросом реформирования органов СБУ, а суть реформы изначально и заключалась в отсечении спецслужбы от экономических схем.В одном из интервью Шило также хвастал тем, что продвигаться по карьерной лестнице ему помогал лично глава СБУ Василий Малюк*. Ранее он действительно по приказу действующего главы СБУ получил статус офицера по особым поручениям первой категории.Украинские СМИ также сообщают, что именно Шило занимался формированием санкционных списков для СНБО.На суде фигурировали телефонные записи, в которых Шило намекал на протекцию руководства Офиса президента. "Шило — кремень, ходит к Татарову с Ермаком", - говорил подсудимый.Фигурировали на суде также факты покупки Шило двух элитных квартир в Киеве в 2022 году по ценам значительно ниже рыночных. Адвокат в свою очередь заявлял, что Шило желают взять на поруки двое героев Украины.Буквально через пару часов после вынесения вердикта об аресте Артема Шило он вышел под залог в 30 миллионов гривен, которые моментально для него нашлись. Аналогичным образом за одного из лидеров Майдана Сергея Пашинского, которого задержали за коррупционные схемы в "Укроборнопроме", в феврале сразу же внесли залог в размере 272 миллиона гривен. Причем залог внесли оборонные предприятия, которые сами задолжали сотни миллионов гривен своим рабочим.В случае с Шило, как пишет экс-нардеп Игорь Мосийчук, "Банковая порешала за своего". Теперь, по его мнению, пойдет развал самого дела. Украинский медиа-проект "Наши гроши" пишет, что Шило – весьма влиятельный человек в украинской иерархии, телефон которого "способен творить чудеса". Журналисты-расследователи проекта были заранее уверены, что сбушники встанут на защиту Шило от НАБУ.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что дело против советника Офиса Зеленского и сотрудника СБУ является ударом НАБУ по позициям Татарова (заместителя главы Офиса президента) и Малюка* (главы СБУ).НАБУ – подконтрольная США антикоррупционная структура, созданная специально, чтобы держать украинских чиновников на крючке. Трансформаторы, о которых речь, были куплены еще два года тому назад. Но почему-то именно сейчас о них вспомнили.Дубинский связывает задержание Шило с ударами по российским НПЗ, которые способствуют росту цену на нефть, что невыгодно администрации Джо Байдена.Однако это лишь допущение Дубинского. Реальная причина может быть куда прозаичнее: американцам не нравится, когда воруют средства, которые они выделяют Киеву.Украинский телеграм-канал "ЗеРада" пишет, что Шило попался не потому что воровал, а потому что позволил себе выполнить приказ Малюка* о слежке за американской клиентелой из числа "журналистов-расследователей".Александр Дубинский также утверждает, что Шило достаточно труслив, поэтому для своего спасения может дать нужные показания, а это очень невыгодно ни Офису президента, ни руководству СБУ. Вероятно, поэтому так быстро и нашлись 30 миллионов гривен на его выкуп. Учитывая, что его хотят взять на поруки два героя Украины, Шило постараются вывести из-под удара, после чего он исчезнет из поля зрения. Украинской же публике и американской клиентеле объявят, что он героически отражает на фронте целые колонны российских танков.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240313/1053871926.html
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, сбу, офис президента, скандал, коррупция, дмитрий ковалевич, василий малюк, набу, киев
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, СБУ, Офис президента, скандал, коррупция, Дмитрий Ковалевич, Василий Малюк, НАБУ, Киев

Шило под Зеленского. По кому ударит коррупционный скандал в СБУ и Офисе президента

13:02 05.04.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В четверг 4 апреля Высший антикоррупционный суд Украины вынес вердикт об аресте советника Офиса Зеленского и сотрудника СБУ Артема Шило. Ему на днях было выдвинуто обвинение в организации коррупционной схемы.
Вместе с группой товарищей он закупал для "Укрзализныци" трансформаторы по вдвое завышенным ценам, в результате чего государство переплатило около 100 миллионов гривен. Трансформаторы закупались в Узбекистане, как сообщает следствие.
По идее следить за закупками должен был наблюдательный совет при "Укрзализныце", куда назначают бывших организаторов Майдана на достаточно крупную зарплату. На этой неделе украинские СМИ сообщили, что "Укрзализныця" в 2023 году увеличила зарплату члену своего наблюдательного совета Сергею Лещенко с 230,7 тыс. гривен до 244,1 тыс. гривен в месяц. Сам Лещенко тем временем регулярно мелькает на вечеринках в киевских клубах, где любит подрабатывать диджеем, не интересуясь коррупцией в "Укрзализныце".
Следствие утверждает, что Артем Шило через подконтрольных ему чиновников обеспечил победу на тендере нужной компании за определенный откат. Чтобы отсечь от участия в торгах другие компании, Шило, как офицер СБУ, направил "Укрзализныце" грозное письмо, в котором сообщалось, что другие компании могут нести угрозу национальной безопасности. Используя данный пространный термин как предлог, на Украине давно организуют коррупционные схемы и уничтожают конкурентов по бизнесу.
Журналисты издания Bihus также утверждают, что украденные средства Шило использовал для открытия салонов красоты 365 STUDIO, которыми владеет его жена Ирина Шило.
«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
13 марта, 23:14
Руководство "Укрзализницы" опять украло деньги – ₴117 млн "заработали" на проводах Очередной скандал, связанный с госзакупками, коррупцией и "Укрзализницей" произошёл в Киеве. Около 117 миллионов гривен украло руководство железной дороги при покупке кабельно-проводниковой продукции, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
В Офисе президента Шило занимался вопросом реформирования органов СБУ, а суть реформы изначально и заключалась в отсечении спецслужбы от экономических схем.
В одном из интервью Шило также хвастал тем, что продвигаться по карьерной лестнице ему помогал лично глава СБУ Василий Малюк*. Ранее он действительно по приказу действующего главы СБУ получил статус офицера по особым поручениям первой категории.
Украинские СМИ также сообщают, что именно Шило занимался формированием санкционных списков для СНБО.
На суде фигурировали телефонные записи, в которых Шило намекал на протекцию руководства Офиса президента. "Шило — кремень, ходит к Татарову с Ермаком", - говорил подсудимый.
Фигурировали на суде также факты покупки Шило двух элитных квартир в Киеве в 2022 году по ценам значительно ниже рыночных. Адвокат в свою очередь заявлял, что Шило желают взять на поруки двое героев Украины.
Буквально через пару часов после вынесения вердикта об аресте Артема Шило он вышел под залог в 30 миллионов гривен, которые моментально для него нашлись. Аналогичным образом за одного из лидеров Майдана Сергея Пашинского, которого задержали за коррупционные схемы в "Укроборнопроме", в феврале сразу же внесли залог в размере 272 миллиона гривен. Причем залог внесли оборонные предприятия, которые сами задолжали сотни миллионов гривен своим рабочим.
В случае с Шило, как пишет экс-нардеп Игорь Мосийчук, "Банковая порешала за своего". Теперь, по его мнению, пойдет развал самого дела. Украинский медиа-проект "Наши гроши" пишет, что Шило – весьма влиятельный человек в украинской иерархии, телефон которого "способен творить чудеса". Журналисты-расследователи проекта были заранее уверены, что сбушники встанут на защиту Шило от НАБУ.
Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что дело против советника Офиса Зеленского и сотрудника СБУ является ударом НАБУ по позициям Татарова (заместителя главы Офиса президента) и Малюка* (главы СБУ).
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 04:10
Коррупция на закупках Минобороны и контрабанда древних ценностей. Чем занимается олигарх Сергей Тарута Украинский олигарх Сергей Тарута недавно в интервью испанской ElPais обвинил украинского президента в некомпетентности. "Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности", - считает олигарх.
НАБУ – подконтрольная США антикоррупционная структура, созданная специально, чтобы держать украинских чиновников на крючке. Трансформаторы, о которых речь, были куплены еще два года тому назад. Но почему-то именно сейчас о них вспомнили.
Дубинский связывает задержание Шило с ударами по российским НПЗ, которые способствуют росту цену на нефть, что невыгодно администрации Джо Байдена.

"Когда в НАБУ/САП били по Шило, то преследовали (это мое предположение) не только цель борьбы с масштабнейшей (100 млн. грн украли на одном тендере) коррупцией, но и удара по ключевым путям "снабжения" ОП + удаар по Малюку (и Татарову, по традиции). Возможно, этот удар произошел именно сейчас, потому что в ОП слишком уж откровенно стали игнорировать пожелания Вашингтона не обстреливать российские НПЗ, например. Мышки слишком заигрались с кошкой и решили дергать ее за усы", - пишет Дубинский.

Однако это лишь допущение Дубинского. Реальная причина может быть куда прозаичнее: американцам не нравится, когда воруют средства, которые они выделяют Киеву.
Украинский телеграм-канал "ЗеРада" пишет, что Шило попался не потому что воровал, а потому что позволил себе выполнить приказ Малюка* о слежке за американской клиентелой из числа "журналистов-расследователей".
Александр Дубинский также утверждает, что Шило достаточно труслив, поэтому для своего спасения может дать нужные показания, а это очень невыгодно ни Офису президента, ни руководству СБУ. Вероятно, поэтому так быстро и нашлись 30 миллионов гривен на его выкуп.
Учитывая, что его хотят взять на поруки два героя Украины, Шило постараются вывести из-под удара, после чего он исчезнет из поля зрения. Украинской же публике и американской клиентеле объявят, что он героически отражает на фронте целые колонны российских танков.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийСБУОфис президентаскандалкоррупцияДмитрий КовалевичВасилий МалюкНАБУКиев
 
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