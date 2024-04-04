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СМИ раскрыли личность напавшего на губернатора Мурманской области

СМИ раскрыли личность напавшего на губернатора Мурманской области - 04.04.2024 Украина.ру

СМИ раскрыли личность напавшего на губернатора Мурманской области

Вечером в четверг вооружённое нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершил 42-летний житель Апатит Александр Быданов. Об этом пишет Baza

2024-04-04T23:42

2024-04-04T23:42

2024-04-04T23:45

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CМИ уточняет, что Быданов ударил губернатора Андрея Чибиса ножом в живот, а затем был ранен при задержании. Нападавший не высказывал никаких требований и не выкрикивал никаких лозунгов перед тем, как ударить ножом мурманского губернатора, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.Быданов сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове, передаёт 112.Напомним, нападение произошло в городе Апатиты, неподалёку от местного дворца культуры. По информации РБК, губернатор жив и сейчас находится в операционной.

https://ukraina.ru/20230526/1046567828.html

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