СМИ раскрыли личность напавшего на губернатора Мурманской области
23:42 04.04.2024 (обновлено: 23:45 04.04.2024)
На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ
Вечером в четверг вооружённое нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершил 42-летний житель Апатит Александр Быданов. Об этом пишет Baza
CМИ уточняет, что Быданов ударил губернатора Андрея Чибиса ножом в живот, а затем был ранен при задержании. Нападавший не высказывал никаких требований и не выкрикивал никаких лозунгов перед тем, как ударить ножом мурманского губернатора, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Быданов сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове, передаёт 112.
Напомним, нападение произошло в городе Апатиты, неподалёку от местного дворца культуры. По информации РБК, губернатор жив и сейчас находится в операционной.
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