Жители Днепропетровской области помешали военкомам насильно отправить земляка на фронт - 04.04.2024 Украина.ру
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Жители Днепропетровской области помешали военкомам насильно отправить земляка на фронт
Жители Днепропетровской области помешали военкомам насильно отправить земляка на фронт - 04.04.2024 Украина.ру
Жители Днепропетровской области помешали военкомам насильно отправить земляка на фронт
Ещё один акт насильственной мобилизации украинцев в ВСУ был сорван в Никополе участливыми прохожими, которые после столкновения с "лицами в камуфляже" отбили мужчину у нападавших, назвав их "бандой в погонах"
2024-04-04T23:36
2024-04-04T23:36
новости
днепропетровская область
вооруженные силы украины
никополь
украина
мобилизация
всу
сво
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Видео, снятое на месте происшествия, опубликовал телеграм-канал "Политика страны". Судя по кадрам, мужчина в военной форме с автоматом и полицейский пытаются затолкать в автомобиль гражданского, который, судя по всему, вел автомобиль и был остановлен. В ответ мирный житель, которого силой пытались мобилизовать в ВСУ, просил не причинять ему боль, а также несколько раз говорит им, что готов предъявить медсправки, подтверждающие "компрессионный перелом позвоночника". Через некоторое время на месте инцидента собралась толпа, которая в итоге и дала отпор военкомам и полиции. Ранее омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что территориальные центры комплектования не имеют права самостоятельно останавливать и задерживать граждан на улицах страны, но этим может заниматься полиция.
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новости, днепропетровская область, вооруженные силы украины, никополь, украина, мобилизация, всу, сво
Новости, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Никополь, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО

Жители Днепропетровской области помешали военкомам насильно отправить земляка на фронт

23:36 04.04.2024
 
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На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Ещё один акт насильственной мобилизации украинцев в ВСУ был сорван в Никополе участливыми прохожими, которые после столкновения с "лицами в камуфляже" отбили мужчину у нападавших, назвав их "бандой в погонах"
Видео, снятое на месте происшествия, опубликовал телеграм-канал "Политика страны". Судя по кадрам, мужчина в военной форме с автоматом и полицейский пытаются затолкать в автомобиль гражданского, который, судя по всему, вел автомобиль и был остановлен.
"Судя по комментариям гражданских, мужчину вытащили из его автомобиля, разбив боковое стекло прикладом автомата", – уточняет СМИ.
В ответ мирный житель, которого силой пытались мобилизовать в ВСУ, просил не причинять ему боль, а также несколько раз говорит им, что готов предъявить медсправки, подтверждающие "компрессионный перелом позвоночника".
Через некоторое время на месте инцидента собралась толпа, которая в итоге и дала отпор военкомам и полиции.
Ранее омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что территориальные центры комплектования не имеют права самостоятельно останавливать и задерживать граждан на улицах страны, но этим может заниматься полиция.
ВСУ
1 апреля, 03:50
Массовая мобилизация и старые БТРы: Борис Рожин рассказал, как Киев пытается собрать в тылу новые бригадыС помощью насильственной мобилизации Киев пытается осуществлять массовые пополнения и формировать новые армейские части в тылу. Из-за дефицита тяжелой техники ВСУ делают упор на легкие пехотные бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
НовостиДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныНикопольУкраинамобилизацияВСУСВО
 
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