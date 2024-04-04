https://ukraina.ru/20240404/1054318118.html

Жители Днепропетровской области помешали военкомам насильно отправить земляка на фронт

Жители Днепропетровской области помешали военкомам насильно отправить земляка на фронт - 04.04.2024 Украина.ру

Жители Днепропетровской области помешали военкомам насильно отправить земляка на фронт

Ещё один акт насильственной мобилизации украинцев в ВСУ был сорван в Никополе участливыми прохожими, которые после столкновения с "лицами в камуфляже" отбили мужчину у нападавших, назвав их "бандой в погонах"

2024-04-04T23:36

2024-04-04T23:36

2024-04-04T23:36

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днепропетровская область

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Видео, снятое на месте происшествия, опубликовал телеграм-канал "Политика страны". Судя по кадрам, мужчина в военной форме с автоматом и полицейский пытаются затолкать в автомобиль гражданского, который, судя по всему, вел автомобиль и был остановлен. В ответ мирный житель, которого силой пытались мобилизовать в ВСУ, просил не причинять ему боль, а также несколько раз говорит им, что готов предъявить медсправки, подтверждающие "компрессионный перелом позвоночника". Через некоторое время на месте инцидента собралась толпа, которая в итоге и дала отпор военкомам и полиции. Ранее омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что территориальные центры комплектования не имеют права самостоятельно останавливать и задерживать граждан на улицах страны, но этим может заниматься полиция.

https://ukraina.ru/20240401/1054209095.html

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никополь

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новости, днепропетровская область, вооруженные силы украины, никополь, украина, мобилизация, всу, сво