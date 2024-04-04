На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ - 04.04.2024 Украина.ру
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На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ
На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ - 04.04.2024 Украина.ру
На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ
Вооружённое нападение совершено на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он жив, но получил ножевое ранение в живот, сообщил портал "Лента новостей Мурманск"
2024-04-04T23:07
2024-04-04T23:16
новости
апатиты
мурманск
губернатор
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Уточняется, что ЧП произошло в городе Апатиты, неподалёку от местного дворца культуры. По информации РБК, сейчас губернатор находится в операционной. Также сообщается, что нападавший уже задержан правоохранителями, но пока его мотивы неизвестны.
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новости, апатиты, мурманск, губернатор
Новости, Апатиты, Мурманск, губернатор

На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ

23:07 04.04.2024 (обновлено: 23:16 04.04.2024)
 
На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ
На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ
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Вооружённое нападение совершено на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он жив, но получил ножевое ранение в живот, сообщил портал "Лента новостей Мурманск"
Уточняется, что ЧП произошло в городе Апатиты, неподалёку от местного дворца культуры.
"В четверг вечером в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на главу региона. После встречи с гражданами, на выходе из здания ДК "Строитель", Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу", – говорится в публикации.
По информации РБК, сейчас губернатор находится в операционной. Также сообщается, что нападавший уже задержан правоохранителями, но пока его мотивы неизвестны.
- РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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