На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ
23:07 04.04.2024 (обновлено: 23:16 04.04.2024)
На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ
Вооружённое нападение совершено на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он жив, но получил ножевое ранение в живот, сообщил портал "Лента новостей Мурманск"
Уточняется, что ЧП произошло в городе Апатиты, неподалёку от местного дворца культуры.
"В четверг вечером в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на главу региона. После встречи с гражданами, на выходе из здания ДК "Строитель", Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу", – говорится в публикации.
По информации РБК, сейчас губернатор находится в операционной. Также сообщается, что нападавший уже задержан правоохранителями, но пока его мотивы неизвестны.