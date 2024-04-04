https://ukraina.ru/20240404/1054317842.html

На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ

На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ - 04.04.2024 Украина.ру

На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ

Вооружённое нападение совершено на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он жив, но получил ножевое ранение в живот, сообщил портал "Лента новостей Мурманск"

2024-04-04T23:07

2024-04-04T23:07

2024-04-04T23:16

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Уточняется, что ЧП произошло в городе Апатиты, неподалёку от местного дворца культуры. По информации РБК, сейчас губернатор находится в операционной. Также сообщается, что нападавший уже задержан правоохранителями, но пока его мотивы неизвестны.

https://ukraina.ru/20240313/1053856132.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, апатиты, мурманск, губернатор