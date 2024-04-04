В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется - 04.04.2024 Украина.ру
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В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется
В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется - 04.04.2024 Украина.ру
В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется
Вечером, 4 апреля, украинская армия атаковала четырьмя беспилотниками Курск, система противовоздушной обороны поразила большую часть воздушных целей, но из-за падения обломков возникли пожары, сообщил губернатор области Роман Старовойт
2024-04-04T22:36
2024-04-04T22:37
новости
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роман старовойт
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вооруженные силы украины
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По его данным, один беспилотник угодил в жилой дом, пожар произошёл в двух частных домах в Курске. Предварительно, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Кроме этого, возгорание произошло в здании Областного центра развития творчества детей и юношества. По состоянию на 22:17 пожар локализован. Обошлось также без жертв. "Опасность атаки БПЛА сохраняется! Не приближайтесь к окнам!", – предупредил глава региона. По информации Министерства обороны России, всего за вечер над территорией Курской области дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены.
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новости, курск, роман старовойт, россия, курская область, вооруженные силы украины, сво
Новости, Курск, Роман Старовойт, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, СВО

В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется

22:36 04.04.2024 (обновлено: 22:37 04.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Вечером, 4 апреля, украинская армия атаковала четырьмя беспилотниками Курск, система противовоздушной обороны поразила большую часть воздушных целей, но из-за падения обломков возникли пожары, сообщил губернатор области Роман Старовойт
"После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя", – написал он в своём телеграм-канале.
По его данным, один беспилотник угодил в жилой дом, пожар произошёл в двух частных домах в Курске. Предварительно, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
Кроме этого, возгорание произошло в здании Областного центра развития творчества детей и юношества. По состоянию на 22:17 пожар локализован. Обошлось также без жертв.

"Опасность атаки БПЛА сохраняется! Не приближайтесь к окнам!", – предупредил глава региона.

По информации Министерства обороны России, всего за вечер над территорией Курской области дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены.
обломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 17:10
Почти полмиллиарда рублей составил ущерб Курской области, нанесённый ВСУ Обстрелы жилых домов, объектов инфраструктуры и транспорта украинской армией в Курской области оценили в 500 миллионов рублей. Такие данные 25 марта привёл губернатор Курской области Роман Старовойт
 
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