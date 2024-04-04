https://ukraina.ru/20240404/1054317272.html

В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется

В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется - 04.04.2024 Украина.ру

В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется

Вечером, 4 апреля, украинская армия атаковала четырьмя беспилотниками Курск, система противовоздушной обороны поразила большую часть воздушных целей, но из-за падения обломков возникли пожары, сообщил губернатор области Роман Старовойт

2024-04-04T22:36

2024-04-04T22:36

2024-04-04T22:37

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По его данным, один беспилотник угодил в жилой дом, пожар произошёл в двух частных домах в Курске. Предварительно, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Кроме этого, возгорание произошло в здании Областного центра развития творчества детей и юношества. По состоянию на 22:17 пожар локализован. Обошлось также без жертв. "Опасность атаки БПЛА сохраняется! Не приближайтесь к окнам!", – предупредил глава региона. По информации Министерства обороны России, всего за вечер над территорией Курской области дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены.

https://ukraina.ru/20240325/1054099163.html

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новости, курск, роман старовойт, россия, курская область, вооруженные силы украины, сво