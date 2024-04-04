Украина договорилась с Венгрией о расширении логистических и транспортных связей - 04.04.2024 Украина.ру
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Украина договорилась с Венгрией о расширении логистических и транспортных связей
Украина договорилась с Венгрией о расширении логистических и транспортных связей - 04.04.2024 Украина.ру
Украина договорилась с Венгрией о расширении логистических и транспортных связей
В четверг, 4 апреля, украинская и венгерская делегации высокого уровня провели онлайн-встречу, на которой обсудили пути решения основных вопросов двусторонней повестки дня. В частности, появился существенный прогресс в расширении логистических и транспортных возможностей, сообщает пресс-служба президента Украины
2024-04-04T21:27
2024-04-04T21:27
новости
украина
андрей ермак
венгрия
петер сийярто
офис президента
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логистика
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Уточняется, что делегацию из Киева возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Переговоры он вёл с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Для того, чтобы очереди на украинско-венгерской границе стали меньше, стороны договорились открыть новый пункт пропуска "Большая Паладь – Надьгодош", а в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" уже в апреле начнут пускать грузовики без ограничения веса.&nbsp; Содержание других вопросов, которые осуждались сторонами, не раскрывается. Ярмак уточнил лишь то, что из 11 пунктов, которые предложила венгерская сторона, фактически&nbsp;согласовали только пять.&nbsp; Ранее сообщалось, что Петер Сийярто выступил против инициативы НАТО по созданию фонда для Украины объёмом 100 миллиардов евро, заявив, что Венгрия не поддержит никаких предложений альянса, которые могут приблизить к войне или перевести его из оборонительной коалиции в наступательную.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, андрей ермак, венгрия, петер сийярто, офис президента, нато, сво, логистика
Новости, Украина, Андрей Ермак, Венгрия, Петер Сийярто, Офис президента, НАТО, СВО, логистика

Украина договорилась с Венгрией о расширении логистических и транспортных связей

21:27 04.04.2024
 
© Андрій Єрмак телеграм-канал
© Андрій Єрмак телеграм-канал
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В четверг, 4 апреля, украинская и венгерская делегации высокого уровня провели онлайн-встречу, на которой обсудили пути решения основных вопросов двусторонней повестки дня. В частности, появился существенный прогресс в расширении логистических и транспортных возможностей, сообщает пресс-служба президента Украины
Уточняется, что делегацию из Киева возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Переговоры он вёл с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто.
Для того, чтобы очереди на украинско-венгерской границе стали меньше, стороны договорились открыть новый пункт пропуска "Большая Паладь – Надьгодош", а в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" уже в апреле начнут пускать грузовики без ограничения веса. 
"Новые перспективы на экономическом, инфраструктурном, социальном и других направлениях позволят обеим нашим странам стать сильнее и богаче. По каждому из этих направлений сформированы совместные рабочие группы", - рассказал руководитель Офиса президента.
Содержание других вопросов, которые осуждались сторонами, не раскрывается. Ярмак уточнил лишь то, что из 11 пунктов, которые предложила венгерская сторона, фактически согласовали только пять. 
Ранее сообщалось, что Петер Сийярто выступил против инициативы НАТО по созданию фонда для Украины объёмом 100 миллиардов евро, заявив, что Венгрия не поддержит никаких предложений альянса, которые могут приблизить к войне или перевести его из оборонительной коалиции в наступательную.
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