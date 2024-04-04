Почему провалился план Зеленского и что Россия будет делать с мигрантами из постсоветских стран и Европы
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, в каком состоянии военный блок НАТО после 75 лет своего существования и какие у него перспективы, а также объяснил, почему новые волны мобилизаций не помогут Зеленскому удержать под контролем ситуацию на фронте и сообщил, как изменятся отношения России с постсоветскими республиками в ближайшее время и какие проблемы решают готовящиеся поправки в миграционное законодательство РФ.
00:33 – 75-летие с момента создания НАТО: что принёс этот военный блок и каковы его перспективы;
09:00 – о фонде военной помощи Украине, анонсированном генсеком НАТО Столтенбергом;
15:47 – что даст режиму Зеленского законодательное снижение нижней границы возраста мобилизованных с 27 до 25 лет?
26:45 – новый закон: нужно ли ужесточать правила для мигрантов в России?
39:13 – высококвалифицированные специалисты из Европы в России: можно ли сделать единичные случаи массовыми?
00:33 – 75-летие с момента создания НАТО: что принёс этот военный блок и каковы его перспективы;
09:00 – о фонде военной помощи Украине, анонсированном генсеком НАТО Столтенбергом;
15:47 – что даст режиму Зеленского законодательное снижение нижней границы возраста мобилизованных с 27 до 25 лет?
26:45 – новый закон: нужно ли ужесточать правила для мигрантов в России?
39:13 – высококвалифицированные специалисты из Европы в России: можно ли сделать единичные случаи массовыми?