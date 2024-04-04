Почему провалился план Зеленского и что Россия будет делать с мигрантами из постсоветских стран и Европы - 04.04.2024 Украина.ру
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Почему провалился план Зеленского и что Россия будет делать с мигрантами из постсоветских стран и Европы
Почему провалился план Зеленского и что Россия будет делать с мигрантами из постсоветских стран и Европы - 04.04.2024 Украина.ру
Почему провалился план Зеленского и что Россия будет делать с мигрантами из постсоветских стран и Европы
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, в каком состоянии военный блок НАТО после 75 лет своего... Украина.ру, 04.04.2024
2024-04-04T21:06
2024-04-04T21:06
видео
украина
ростислав ищенко
россия
европа
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
трудовые мигранты
запад
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, в каком состоянии военный блок НАТО после 75 лет своего существования и какие у него перспективы, а также объяснил, почему новые волны мобилизаций не помогут Зеленскому удержать под контролем ситуацию на фронте и сообщил, как изменятся отношения России с постсоветскими республиками в ближайшее время и какие проблемы решают готовящиеся поправки в миграционное законодательство РФ. 00:33 – 75-летие с момента создания НАТО: что принёс этот военный блок и каковы его перспективы;09:00 – о фонде военной помощи Украине, анонсированном генсеком НАТО Столтенбергом;15:47 – что даст режиму Зеленского законодательное снижение нижней границы возраста мобилизованных с 27 до 25 лет? 26:45 – новый закон: нужно ли ужесточать правила для мигрантов в России?39:13 – высококвалифицированные специалисты из Европы в России: можно ли сделать единичные случаи массовыми?
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видео, украина, ростислав ищенко, россия, европа, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, трудовые мигранты, запад, сво, видео
Видео, Украина, Ростислав Ищенко, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, трудовые мигранты, Запад, СВО

Почему провалился план Зеленского и что Россия будет делать с мигрантами из постсоветских стран и Европы

21:06 04.04.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, в каком состоянии военный блок НАТО после 75 лет своего существования и какие у него перспективы, а также объяснил, почему новые волны мобилизаций не помогут Зеленскому удержать под контролем ситуацию на фронте и сообщил, как изменятся отношения России с постсоветскими республиками в ближайшее время и какие проблемы решают готовящиеся поправки в миграционное законодательство РФ.

00:33 – 75-летие с момента создания НАТО: что принёс этот военный блок и каковы его перспективы;
09:00 – о фонде военной помощи Украине, анонсированном генсеком НАТО Столтенбергом;
15:47 – что даст режиму Зеленского законодательное снижение нижней границы возраста мобилизованных с 27 до 25 лет?
26:45 – новый закон: нужно ли ужесточать правила для мигрантов в России?
39:13 – высококвалифицированные специалисты из Европы в России: можно ли сделать единичные случаи массовыми?
 
ВидеоУкраинаРостислав ИщенкоРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОтрудовые мигрантыЗападСВО
 
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