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Улицу Бунина и Екатерининскую площадь в Одессе переименуют на европейский лад

Улицу Бунина и Екатерининскую площадь в Одессе переименуют на европейский лад - 04.04.2024 Украина.ру

Улицу Бунина и Екатерининскую площадь в Одессе переименуют на европейский лад

Екатерининскую улицу и площадь с таким же названием в Одессе переименуют на европейскую. Улица известного писателя Ивана Бунина получит название полицейская. Об этом 4 апреля сообщили в одесском горсовете

2024-04-04T20:36

2024-04-04T20:36

2024-04-04T20:36

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"На очередном заседании городской историко-топонимичной комиссии было предложено обсуждение вопросов переименования топонимов в Одессе. В частности, члены комиссии рекомендовали переименовать Екатерининскую улицу и Екатерининскую площадь. В случае прохождения всех необходимых процедур улицу и площадь предложено переименовать в Европейскую", – говорится в телеграм-канале городсовета. Кроме этого, комиссия рекомендовала переименовать улицу, названную в честь русского поэта Василия Жуковского в честь Леси Украинки, а улицу Бунина - в улицу полицейская. О том, что Екатерининская площадь может получить новое название власти начали говорить ещё осенью прошлого года. Активисты предлагали выбрать название "площадь Защитников и защитниц Украины". Осенью 2022 года в Одессе демонтировали памятник основательнице города, российской императрице Екатерине II.

https://ukraina.ru/20231122/1040988093.html

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новости, одесса, екатерина ii, дерусификация, сво