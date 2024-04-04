Улицу Бунина и Екатерининскую площадь в Одессе переименуют на европейский лад
Екатерининскую улицу и площадь с таким же названием в Одессе переименуют на европейскую. Улица известного писателя Ивана Бунина получит название полицейская. Об этом 4 апреля сообщили в одесском горсовете
"На очередном заседании городской историко-топонимичной комиссии было предложено обсуждение вопросов переименования топонимов в Одессе. В частности, члены комиссии рекомендовали переименовать Екатерининскую улицу и Екатерининскую площадь. В случае прохождения всех необходимых процедур улицу и площадь предложено переименовать в Европейскую", – говорится в телеграм-канале городсовета.
Кроме этого, комиссия рекомендовала переименовать улицу, названную в честь русского поэта Василия Жуковского в честь Леси Украинки, а улицу Бунина - в улицу полицейская.
О том, что Екатерининская площадь может получить новое название власти начали говорить ещё осенью прошлого года. Активисты предлагали выбрать название "площадь Защитников и защитниц Украины".
Осенью 2022 года в Одессе демонтировали памятник основательнице города, российской императрице Екатерине II.
22 ноября 2023, 08:17История"Волки, смотрящие в лес". Как Екатерина Великая начинала интеграцию МалороссииРасширение России за счёт Новороссии, ранее входившей в состав Украины, ставит массу вопросов связанных с интеграцией этих территорий, население которых, в значительной степени, имеет иной опыт жизни в государстве, чем другие россияне. Ничего нового тут нет – такие же проблемы Россия уже решала в XVII-XVIII веках