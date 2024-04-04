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Долгая дорога домой: как Харьковская область интегрируется в Россию
Долгая дорога домой: как Харьковская область интегрируется в Россию - 04.04.2024 Украина.ру
Долгая дорога домой: как Харьковская область интегрируется в Россию
В Харьковской области пока не проходил референдум о присоединении к России, однако территории эти даже после более чем сотню лет украинизации были и остаются русскими
2024-04-04T14:43
2024-04-04T14:43
2024-04-04T14:45
россия
харьковская область
харьков
видео
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конфликт
народ
спецоперация
помощь
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Это хорошо видно, когда общаешься с местными жителями, помогаешь им, привозишь гуманитарную помощь – ведь жизнь у этих людей непростая. Военкор Украина.ру Фёдор Громов побывал там вместе с волонтёрами и узнал из первых рук о том, как там живётся этим людям.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, харьковская область, харьков, видео, всу, конфликт, народ, спецоперация, помощь, видео
Россия, Харьковская область, Харьков, Видео, ВСУ, конфликт, народ, Спецоперация, помощь
Долгая дорога домой: как Харьковская область интегрируется в Россию
14:43 04.04.2024 (обновлено: 14:45 04.04.2024)
В Харьковской области пока не проходил референдум о присоединении к России, однако территории эти даже после более чем сотню лет украинизации были и остаются русскими
Это хорошо видно, когда общаешься с местными жителями, помогаешь им, привозишь гуманитарную помощь – ведь жизнь у этих людей непростая.
Военкор Украина.ру Фёдор Громов побывал там вместе с волонтёрами и узнал из первых рук о том, как там живётся этим людям.