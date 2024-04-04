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Долгая дорога домой: как Харьковская область интегрируется в Россию

Долгая дорога домой: как Харьковская область интегрируется в Россию - 04.04.2024 Украина.ру

Долгая дорога домой: как Харьковская область интегрируется в Россию

В Харьковской области пока не проходил референдум о присоединении к России, однако территории эти даже после более чем сотню лет украинизации были и остаются русскими

2024-04-04T14:43

2024-04-04T14:43

2024-04-04T14:45

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Это хорошо видно, когда общаешься с местными жителями, помогаешь им, привозишь гуманитарную помощь – ведь жизнь у этих людей непростая. Военкор Украина.ру Фёдор Громов побывал там вместе с волонтёрами и узнал из первых рук о том, как там живётся этим людям.

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, харьковская область, харьков, видео, всу, конфликт, народ, спецоперация, помощь, видео