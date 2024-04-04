https://ukraina.ru/20240404/1054303905.html

Иран не готов к большой войне. Как он отомстит Израилю?

Иран не готов к большой войне. Как он отомстит Израилю? - 04.04.2024 Украина.ру

Иран не готов к большой войне. Как он отомстит Израилю?

Иран собирается нанести удар возмездия по Израилю в ответ на авиаудар по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

2024-04-04T14:41

2024-04-04T14:41

2024-04-04T15:04

эксклюзив

иран

израиль

сирия

хезболла

авиаудары

консульство

эбрахим (ибрахим) раиси

биньямин нетаньяху

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043099221_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3afcbdb1d24128279161a63df7c7e3b3.jpg.webp

Послание Израилю, опубликованное 4 апреля в соцсетях, Хаменеи сформулировал на иврите. "С божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в агрессии против иранского консульства в Дамаске", - сообщил иранский духовный лидер.Наказать исполнителей и спонсоров авиаудара до этого обещал президент Ирана Эбрахим Раиси. На заседании кабинета министров 3 апреля он заявил, что, ударив по иранскому консульству, Израиль нарушил международные нормы, правила и договоры, а также гуманитарные и моральные принципы."Исполнители и спонсоры этого крупного преступления будут наказаны от рук моджахедов и получат возмездие за свой позорный поступок", — утверждает Раиси.Министерство иностранных дел Ирана ранее уже заявляло, что Тегеран оставляет за собой право принять ответные меры в отношении Израиля после атаки иранского генконсульства в Дамаске.Израильские средства массовой информации 4 апреля предупредили граждан страны, что в течение 48 часов Иран может нанести удар по территории Израиля. По данным портала Voxnews, Тегеран собирается атаковать Израиль с помощью сотен беспилотных аппаратов и ракет.Удар по Венской конвенцииИзраиль ударил по зданию иранского консульства в Дамаске 1 апреля примерно в 17:00 (мск). В результате бомбардировки погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Погибшие иранские генералы были ветеранами Ирано-иракской войны, и в Сирии работали военными советниками. Захеди командовал элитными силами КСИР "Аль-Кудс" в Сирии, а Рахими был его заместителем. В Израиле считали, что они стояли за нападениями на израильские и американские объекты и планировали новые атаки.В результате авиаудара погибли шесть мирных жителей, в том числе дипломаты. Здание консульства полностью разрушено.Авиаудар по иранской дипмиссии раскритиковали Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Китай, Россия. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в Венской конвенции говорится о недопустимости нападения на дипломатические объекты. США заявили о непричастности к авиаудару Израиля по диппредставительству Ирана."Большая война", может, и будет, но не сейчасПосле того как израильская авиация в Дамаске уничтожила высокопоставленных генералов КСИР, сложилась действительно нестандартная ситуация, рассказал изданию Украина.ру эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель ИА REX Станислав Тарасов.По его словам, удар наносился по консульству, которое с юридической точки зрения считается территорией Ирана. Поэтому данное действие равносильно объявлению войны, отметил эксперт.Тарасов считает, что это была провокация с целью побудить Иран действовать через подконтрольную ему "Хезболлу"."Израильтяне предупреждали, что возможно открытие третьего фронта. Первый фронт – это Газа, второй – это Рафах, а третий фронт – это так называемое ливанское направление. Замысел заключается в том, чтобы создать ситуацию для вовлечения американцев в это боевое противостояние", - рассказал Тарасов.По его словам, Израиль недоволен закулисными контактами США с Ираном. Между Вашингтоном и Тегераном существовала условная договоренность по ограничению возможности вовлечения "Хезболлы" в происходящее в Газе для того, чтобы не допустить регионализации войны, сказал эксперт. Теперь Биньямин Нетаньяху для того, чтобы сохранить власть, решил пойти на обострение отношений одновременно с США и с Ираном, добавил политолог.Политолог Каринэ Геворгян считает, что "большая война" в регионе возможна только в том случае, если она возникнет не в одной точке. Например, если сработает сценарий взрыва в Закавказье."Иран не может позволить себе вступить в полномасштабную войну из-за отсутствия боевой авиации, которая у него появится только летом. Все остальное у Ирана есть. Передвижения войск наблюдаются очень серьезные, подготовка наблюдается на территории самого Ирана. Но я не военный эксперт, и не могу сказать, во что это может вылиться", - рассказала политолог в интервью изданию Украина.ру.По словам Геворгян, задача глобалистов ─ втянуть Иран в какие-то широкомасштабные боевые действия и заставить его воевать. Однако иранцы никогда не рубят сплеча, и их не удается спровоцировать на спонтанные действия."При этом видно, что сами иранцы тщательно стараются оттянуть этот вопрос, понимая, что, возможно, это станет необходимостью. К такому выводу я прихожу на основании исследований разных ресурсов и заявлений иранской стороны", - отметила Каринэ Геворгян.

https://ukraina.ru/20240201/1053015271.html

https://ukraina.ru/20240401/1054246828.html

https://ukraina.ru/20240403/1054278283.html

иран

израиль

сирия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, иран, израиль, сирия, хезболла, авиаудары, консульство, эбрахим (ибрахим) раиси, биньямин нетаньяху, украина.ру, министерство иностранных дел