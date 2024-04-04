Иран не готов к большой войне. Как он отомстит Израилю? - 04.04.2024 Украина.ру
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Иран не готов к большой войне. Как он отомстит Израилю?
Иран не готов к большой войне. Как он отомстит Израилю? - 04.04.2024 Украина.ру
Иран не готов к большой войне. Как он отомстит Израилю?
Иран собирается нанести удар возмездия по Израилю в ответ на авиаудар по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
2024-04-04T14:41
2024-04-04T15:04
эксклюзив
иран
израиль
сирия
хезболла
авиаудары
консульство
эбрахим (ибрахим) раиси
биньямин нетаньяху
украина.ру
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Послание Израилю, опубликованное 4 апреля в соцсетях, Хаменеи сформулировал на иврите. "С божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в агрессии против иранского консульства в Дамаске", - сообщил иранский духовный лидер.Наказать исполнителей и спонсоров авиаудара до этого обещал президент Ирана Эбрахим Раиси. На заседании кабинета министров 3 апреля он заявил, что, ударив по иранскому консульству, Израиль нарушил международные нормы, правила и договоры, а также гуманитарные и моральные принципы."Исполнители и спонсоры этого крупного преступления будут наказаны от рук моджахедов и получат возмездие за свой позорный поступок", — утверждает Раиси.Министерство иностранных дел Ирана ранее уже заявляло, что Тегеран оставляет за собой право принять ответные меры в отношении Израиля после атаки иранского генконсульства в Дамаске.Израильские средства массовой информации 4 апреля предупредили граждан страны, что в течение 48 часов Иран может нанести удар по территории Израиля. По данным портала Voxnews, Тегеран собирается атаковать Израиль с помощью сотен беспилотных аппаратов и ракет.Удар по Венской конвенцииИзраиль ударил по зданию иранского консульства в Дамаске 1 апреля примерно в 17:00 (мск). В результате бомбардировки погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Погибшие иранские генералы были ветеранами Ирано-иракской войны, и в Сирии работали военными советниками. Захеди командовал элитными силами КСИР "Аль-Кудс" в Сирии, а Рахими был его заместителем. В Израиле считали, что они стояли за нападениями на израильские и американские объекты и планировали новые атаки.В результате авиаудара погибли шесть мирных жителей, в том числе дипломаты. Здание консульства полностью разрушено.Авиаудар по иранской дипмиссии раскритиковали Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Китай, Россия. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в Венской конвенции говорится о недопустимости нападения на дипломатические объекты. США заявили о непричастности к авиаудару Израиля по диппредставительству Ирана."Большая война", может, и будет, но не сейчасПосле того как израильская авиация в Дамаске уничтожила высокопоставленных генералов КСИР, сложилась действительно нестандартная ситуация, рассказал изданию Украина.ру эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель ИА REX Станислав Тарасов.По его словам, удар наносился по консульству, которое с юридической точки зрения считается территорией Ирана. Поэтому данное действие равносильно объявлению войны, отметил эксперт.Тарасов считает, что это была провокация с целью побудить Иран действовать через подконтрольную ему "Хезболлу"."Израильтяне предупреждали, что возможно открытие третьего фронта. Первый фронт – это Газа, второй – это Рафах, а третий фронт – это так называемое ливанское направление. Замысел заключается в том, чтобы создать ситуацию для вовлечения американцев в это боевое противостояние", - рассказал Тарасов.По его словам, Израиль недоволен закулисными контактами США с Ираном. Между Вашингтоном и Тегераном существовала условная договоренность по ограничению возможности вовлечения "Хезболлы" в происходящее в Газе для того, чтобы не допустить регионализации войны, сказал эксперт. Теперь Биньямин Нетаньяху для того, чтобы сохранить власть, решил пойти на обострение отношений одновременно с США и с Ираном, добавил политолог.Политолог Каринэ Геворгян считает, что "большая война" в регионе возможна только в том случае, если она возникнет не в одной точке. Например, если сработает сценарий взрыва в Закавказье."Иран не может позволить себе вступить в полномасштабную войну из-за отсутствия боевой авиации, которая у него появится только летом. Все остальное у Ирана есть. Передвижения войск наблюдаются очень серьезные, подготовка наблюдается на территории самого Ирана. Но я не военный эксперт, и не могу сказать, во что это может вылиться", - рассказала политолог в интервью изданию Украина.ру.По словам Геворгян, задача глобалистов ─ втянуть Иран в какие-то широкомасштабные боевые действия и заставить его воевать. Однако иранцы никогда не рубят сплеча, и их не удается спровоцировать на спонтанные действия."При этом видно, что сами иранцы тщательно стараются оттянуть этот вопрос, понимая, что, возможно, это станет необходимостью. К такому выводу я прихожу на основании исследований разных ресурсов и заявлений иранской стороны", - отметила Каринэ Геворгян.
https://ukraina.ru/20240201/1053015271.html
https://ukraina.ru/20240401/1054246828.html
https://ukraina.ru/20240403/1054278283.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, иран, израиль, сирия, хезболла, авиаудары, консульство, эбрахим (ибрахим) раиси, биньямин нетаньяху, украина.ру, министерство иностранных дел
Эксклюзив, Иран, Израиль, Сирия, Хезболла, авиаудары, консульство, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, министерство иностранных дел

Иран не готов к большой войне. Как он отомстит Израилю?

14:41 04.04.2024 (обновлено: 15:04 04.04.2024)
 
© commons.wikimedia.org / sipo
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© commons.wikimedia.org / sipo
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Иран собирается нанести удар возмездия по Израилю в ответ на авиаудар по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Послание Израилю, опубликованное 4 апреля в соцсетях, Хаменеи сформулировал на иврите. "С божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в агрессии против иранского консульства в Дамаске", - сообщил иранский духовный лидер.
Наказать исполнителей и спонсоров авиаудара до этого обещал президент Ирана Эбрахим Раиси. На заседании кабинета министров 3 апреля он заявил, что, ударив по иранскому консульству, Израиль нарушил международные нормы, правила и договоры, а также гуманитарные и моральные принципы.
"Исполнители и спонсоры этого крупного преступления будут наказаны от рук моджахедов и получат возмездие за свой позорный поступок", — утверждает Раиси.
Министерство иностранных дел Ирана ранее уже заявляло, что Тегеран оставляет за собой право принять ответные меры в отношении Израиля после атаки иранского генконсульства в Дамаске.
Израильские средства массовой информации 4 апреля предупредили граждан страны, что в течение 48 часов Иран может нанести удар по территории Израиля. По данным портала Voxnews, Тегеран собирается атаковать Израиль с помощью сотен беспилотных аппаратов и ракет.
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
1 февраля, 07:20
Фархад Ибрагимов: Иран копит силы, чтобы с Россией и Китаем наказать НАТО
Удар по Венской конвенции
Израиль ударил по зданию иранского консульства в Дамаске 1 апреля примерно в 17:00 (мск). В результате бомбардировки погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Погибшие иранские генералы были ветеранами Ирано-иракской войны, и в Сирии работали военными советниками. Захеди командовал элитными силами КСИР "Аль-Кудс" в Сирии, а Рахими был его заместителем. В Израиле считали, что они стояли за нападениями на израильские и американские объекты и планировали новые атаки.
В результате авиаудара погибли шесть мирных жителей, в том числе дипломаты. Здание консульства полностью разрушено.
Авиаудар по иранской дипмиссии раскритиковали Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Китай, Россия. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в Венской конвенции говорится о недопустимости нападения на дипломатические объекты. США заявили о непричастности к авиаудару Израиля по диппредставительству Ирана.
атака ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
1 апреля, 23:13
В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в СирииЛюбые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, заявили в МИД России. В ведомстве осудили нападение, совершённое 1 апреля, на иранское консульское представительство в Сирии
"Большая война", может, и будет, но не сейчас
После того как израильская авиация в Дамаске уничтожила высокопоставленных генералов КСИР, сложилась действительно нестандартная ситуация, рассказал изданию Украина.ру эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель ИА REX Станислав Тарасов.
По его словам, удар наносился по консульству, которое с юридической точки зрения считается территорией Ирана. Поэтому данное действие равносильно объявлению войны, отметил эксперт.
Тарасов считает, что это была провокация с целью побудить Иран действовать через подконтрольную ему "Хезболлу".
"Израильтяне предупреждали, что возможно открытие третьего фронта. Первый фронт – это Газа, второй – это Рафах, а третий фронт – это так называемое ливанское направление. Замысел заключается в том, чтобы создать ситуацию для вовлечения американцев в это боевое противостояние", - рассказал Тарасов.
По его словам, Израиль недоволен закулисными контактами США с Ираном. Между Вашингтоном и Тегераном существовала условная договоренность по ограничению возможности вовлечения "Хезболлы" в происходящее в Газе для того, чтобы не допустить регионализации войны, сказал эксперт. Теперь Биньямин Нетаньяху для того, чтобы сохранить власть, решил пойти на обострение отношений одновременно с США и с Ираном, добавил политолог.
"Как дальше будет действовать Иран? Я видел сообщения о том, что в течение 48 часов он начнет боевую атаку на Израиль. По всем признакам мне кажется, что они все же будут действовать через прокси-группы и через хуситов. Возможно, частично и через "Хезболлу" в Ливане. Но полномасштабной войны американцы всё равно не допустят, потому что сами в ней не заинтересованы. Да и Иран к этому еще не готов", - отметил Станислав Тарасов.
Политолог Каринэ Геворгян считает, что "большая война" в регионе возможна только в том случае, если она возникнет не в одной точке. Например, если сработает сценарий взрыва в Закавказье.
"Иран не может позволить себе вступить в полномасштабную войну из-за отсутствия боевой авиации, которая у него появится только летом. Все остальное у Ирана есть. Передвижения войск наблюдаются очень серьезные, подготовка наблюдается на территории самого Ирана. Но я не военный эксперт, и не могу сказать, во что это может вылиться", - рассказала политолог в интервью изданию Украина.ру.
По словам Геворгян, задача глобалистов ─ втянуть Иран в какие-то широкомасштабные боевые действия и заставить его воевать. Однако иранцы никогда не рубят сплеча, и их не удается спровоцировать на спонтанные действия.
"При этом видно, что сами иранцы тщательно стараются оттянуть этот вопрос, понимая, что, возможно, это станет необходимостью. К такому выводу я прихожу на основании исследований разных ресурсов и заявлений иранской стороны", - отметила Каринэ Геворгян.
Исламист
Вчера, 14:34
Прокси-война за счет Украины. Киев уже обрезали на Ближнем ВостокеВ Киеве не хотят, но, скорее всего, придется поверить в то, что Украину обрежут на Ближнем Востоке. Оружейно-финансово, разумеется. Деньги и оружие пойдут не ей, а Израилю. И это процесс уже пошел
 
ЭксклюзивИранИзраильСирияХезболлаавиаударыконсульствоЭбрахим (Ибрахим) РаисиБиньямин НетаньяхуУкраина.руминистерство иностранных дел
 
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