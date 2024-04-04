Иран не готов к большой войне. Как он отомстит Израилю?
14:41 04.04.2024 (обновлено: 15:04 04.04.2024)
Иран собирается нанести удар возмездия по Израилю в ответ на авиаудар по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Послание Израилю, опубликованное 4 апреля в соцсетях, Хаменеи сформулировал на иврите. "С божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в агрессии против иранского консульства в Дамаске", - сообщил иранский духовный лидер.
Наказать исполнителей и спонсоров авиаудара до этого обещал президент Ирана Эбрахим Раиси. На заседании кабинета министров 3 апреля он заявил, что, ударив по иранскому консульству, Израиль нарушил международные нормы, правила и договоры, а также гуманитарные и моральные принципы.
"Исполнители и спонсоры этого крупного преступления будут наказаны от рук моджахедов и получат возмездие за свой позорный поступок", — утверждает Раиси.
Министерство иностранных дел Ирана ранее уже заявляло, что Тегеран оставляет за собой право принять ответные меры в отношении Израиля после атаки иранского генконсульства в Дамаске.
Израильские средства массовой информации 4 апреля предупредили граждан страны, что в течение 48 часов Иран может нанести удар по территории Израиля. По данным портала Voxnews, Тегеран собирается атаковать Израиль с помощью сотен беспилотных аппаратов и ракет.
Удар по Венской конвенции
Израиль ударил по зданию иранского консульства в Дамаске 1 апреля примерно в 17:00 (мск). В результате бомбардировки погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Погибшие иранские генералы были ветеранами Ирано-иракской войны, и в Сирии работали военными советниками. Захеди командовал элитными силами КСИР "Аль-Кудс" в Сирии, а Рахими был его заместителем. В Израиле считали, что они стояли за нападениями на израильские и американские объекты и планировали новые атаки.
В результате авиаудара погибли шесть мирных жителей, в том числе дипломаты. Здание консульства полностью разрушено.
Авиаудар по иранской дипмиссии раскритиковали Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Китай, Россия. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в Венской конвенции говорится о недопустимости нападения на дипломатические объекты. США заявили о непричастности к авиаудару Израиля по диппредставительству Ирана.
1 апреля, 23:13В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в СирииЛюбые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, заявили в МИД России. В ведомстве осудили нападение, совершённое 1 апреля, на иранское консульское представительство в Сирии
"Большая война", может, и будет, но не сейчас
После того как израильская авиация в Дамаске уничтожила высокопоставленных генералов КСИР, сложилась действительно нестандартная ситуация, рассказал изданию Украина.ру эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель ИА REX Станислав Тарасов.
По его словам, удар наносился по консульству, которое с юридической точки зрения считается территорией Ирана. Поэтому данное действие равносильно объявлению войны, отметил эксперт.
Тарасов считает, что это была провокация с целью побудить Иран действовать через подконтрольную ему "Хезболлу".
"Израильтяне предупреждали, что возможно открытие третьего фронта. Первый фронт – это Газа, второй – это Рафах, а третий фронт – это так называемое ливанское направление. Замысел заключается в том, чтобы создать ситуацию для вовлечения американцев в это боевое противостояние", - рассказал Тарасов.
По его словам, Израиль недоволен закулисными контактами США с Ираном. Между Вашингтоном и Тегераном существовала условная договоренность по ограничению возможности вовлечения "Хезболлы" в происходящее в Газе для того, чтобы не допустить регионализации войны, сказал эксперт. Теперь Биньямин Нетаньяху для того, чтобы сохранить власть, решил пойти на обострение отношений одновременно с США и с Ираном, добавил политолог.
"Как дальше будет действовать Иран? Я видел сообщения о том, что в течение 48 часов он начнет боевую атаку на Израиль. По всем признакам мне кажется, что они все же будут действовать через прокси-группы и через хуситов. Возможно, частично и через "Хезболлу" в Ливане. Но полномасштабной войны американцы всё равно не допустят, потому что сами в ней не заинтересованы. Да и Иран к этому еще не готов", - отметил Станислав Тарасов.
Политолог Каринэ Геворгян считает, что "большая война" в регионе возможна только в том случае, если она возникнет не в одной точке. Например, если сработает сценарий взрыва в Закавказье.
"Иран не может позволить себе вступить в полномасштабную войну из-за отсутствия боевой авиации, которая у него появится только летом. Все остальное у Ирана есть. Передвижения войск наблюдаются очень серьезные, подготовка наблюдается на территории самого Ирана. Но я не военный эксперт, и не могу сказать, во что это может вылиться", - рассказала политолог в интервью изданию Украина.ру.
По словам Геворгян, задача глобалистов ─ втянуть Иран в какие-то широкомасштабные боевые действия и заставить его воевать. Однако иранцы никогда не рубят сплеча, и их не удается спровоцировать на спонтанные действия.
"При этом видно, что сами иранцы тщательно стараются оттянуть этот вопрос, понимая, что, возможно, это станет необходимостью. К такому выводу я прихожу на основании исследований разных ресурсов и заявлений иранской стороны", - отметила Каринэ Геворгян.