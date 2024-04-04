Псковский суд арестовал обвиняемого в перевозке взрывчатки в иконах - 04.04.2024 Украина.ру
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Псковский суд арестовал обвиняемого в перевозке взрывчатки в иконах
Псковский суд арестовал обвиняемого в перевозке взрывчатки в иконах - 04.04.2024 Украина.ру
Псковский суд арестовал обвиняемого в перевозке взрывчатки в иконах
Водителю, попытавшемуся завезти в Россию взрывчатку в православных иконах, предъявили обвинение, сообщили 4 апреля журналисты РИА Новости со ссылкой на информированный источник
2024-04-04T11:52
2024-04-04T11:52
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суд
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Псковский городской суд 1 февраля избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на десять суток, до 8 февраля включительно."7 февраля ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев", — заявил источник агентства.Из постановления суда следует, что у Гратия Дмитрия, помимо российского, есть иностранное гражданство.В ФСБ ранее сообщали, что возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.В материалах суда его второе иностранное гражданство скрыто символами ***, при этом суду оно известно.Журналисты предположили, что у водителя молдавское гражданство. На видео задержания он говорит, что груз получил в Румынии. А перевозил иконы со взрывчаткой на микроавтобусе с номерами, которыми пользуются международные перевозчики из Приднестровья.2 марта в ФСБ сообщили о задержании водителя, который пытался завезти в Россию взрывчатые вещества, спрятанные в иконы и церковную утварь. Груз следовал по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Начальник отдела криминалистов МВД по Псковской области Дмитрий Белоцерковский рассказал, что во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности – гексоген – в полтора раза больше тротила. "Массы изъятого взрывчатого достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", - сообщил он.
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новости, россия, фсб, мвд, псков, взрыв, икона, суд
Новости, Россия, ФСБ, МВД, Псков, взрыв, икона, Суд

Псковский суд арестовал обвиняемого в перевозке взрывчатки в иконах

11:52 04.04.2024
 
© Zvezdanews телеграм-канал
© Zvezdanews телеграм-канал
Читать в
Водителю, попытавшемуся завезти в Россию взрывчатку в православных иконах, предъявили обвинение, сообщили 4 апреля журналисты РИА Новости со ссылкой на информированный источник
Псковский городской суд 1 февраля избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на десять суток, до 8 февраля включительно.
"7 февраля ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев", — заявил источник агентства.
Из постановления суда следует, что у Гратия Дмитрия, помимо российского, есть иностранное гражданство.
В ФСБ ранее сообщали, что возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
В материалах суда его второе иностранное гражданство скрыто символами ***, при этом суду оно известно.
Журналисты предположили, что у водителя молдавское гражданство. На видео задержания он говорит, что груз получил в Румынии. А перевозил иконы со взрывчаткой на микроавтобусе с номерами, которыми пользуются международные перевозчики из Приднестровья.
© РИА Новости телеграм-канал
© РИА Новости телеграм-канал
2 марта в ФСБ сообщили о задержании водителя, который пытался завезти в Россию взрывчатые вещества, спрятанные в иконы и церковную утварь. Груз следовал по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.
Начальник отдела криминалистов МВД по Псковской области Дмитрий Белоцерковский рассказал, что во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности – гексоген – в полтора раза больше тротила. "Массы изъятого взрывчатого достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", - сообщил он.
2 апреля, 10:13
"Хватит на подрыв пятиэтажки": ФСБ РФ пресекла ввоз самодельных бомб в иконах В Россию пытались ввезти православные иконы и церковную утварь, в которых было спрятано 27 самодельных бомб. Сотрудники ФСБ пресекли ввоз, сообщили 2 апреля в ведомстве
 
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