"План Маршалла": не экономика, а политика - 04.04.2024 Украина.ру
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"План Маршалла": не экономика, а политика
"План Маршалла": не экономика, а политика - 04.04.2024 Украина.ру
"План Маршалла": не экономика, а политика
В начале марта Blooomberg сообщил, что программа восстановления Украины будет стоить триллион долларов - в современных ценах примерно в пять раз больше "плана Маршалла", по которому восстанавливалась вся Западная Европа после Второй Мировой войны (кто сказал - "коррупция"?) Правда, цели этих планов далеки от декларируемых
2024-04-04T16:05
2024-04-04T16:05
история
история
история ссср
вторая мировая война
экономика
план
европа
сша
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Реализация американской "Программы восстановления Европы" началась 75 лет назад – 4 апреля 1948 года. Она вошла как "План Маршалла" – по фамилии госсекретаря США, ставшего её инициатором.Киевские власти и их сторонники очень любят примерять на себя программы помощи союзникам, которые США осуществляли во время и после Второй мировой войны. Так, бурный восторг в Киеве вызвало подписание Джо Байденом 9 мая 2022 года (дата явно была выбрана намеренно) "Акта о ленд-лизе для защиты демократии на Украине". Правда, несмотря на то, что этот акт формально вступил в силу ещё 1 октября минувшего года, ни одна поставка по нему пока не осуществлена.Но управляющая Украиной по законам шоу-бизнеса команда Владимира Зеленского нашла новый предмет обожания – "План Маршалла", тем более, что о нём говорят и западные политики. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 октября 2022 года заявил, что восстановление Украины – "это не менее, чем создание "Плана Маршалла" XXI века". А в феврале нынешнего года экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони призвал Вашингтон предложить Киеву "План Маршалла" в сумме от шести до восьми триллионов долларов на восстановление страны – в обмен на немедленное прекращение боевых действий.Действительно, ключевой момент оригинального "Плана Маршалла" состоял в том, что его реализация началась после окончания Второй Мировой войны, которая в значительной мере разрушила экономики стран Европы. Даже в Великобритании, на территории которой не было боевых действий, производство в некоторых отраслях сократилось на 25-50% от довоенных показателей, а внешний долг составлял астрономические 25 миллиардов фунтов стерлингов.Во Франции, почти утратившей субъектность, падение производства составило 60%. Германия и вовсе была поделена на оккупационные зоны. Италия утеряла 25% производства. В сходном положении находились и другие европейские страны, многие из которых были захвачены до этого немцами. Восточная Европа и вовсе лежала в руинах после разрушительных и тяжелых боев с гитлеровцами, которые вела Красная Армия.При этом по итогам войны на экономику США приходилось около 60% промышленного производства и более 30% экспорта стран капиталистического мира, а также почти 70% мирового золотого запаса. Неудивительно, что Вашингтон считал себя вправе решать, как обустроить ситуацию в послевоенной Европе.Основные контуры "Программы восстановления Европы" (European Recovery Program) были одобрены на совещании в Госдепартаменте США 28 мая 1947 года. В разработке её деталей, кроме госсекретаря Джорджа Маршалла, значительное участие приняли его заместитель по экономическим вопросам Уильям Клейтон и глава отдела Госдепа по планированию внешней политики Джордж Кеннан. Кеннан за несколько лет пребывания в Советском Союзе при американском посольстве стал ярым антикоммунистом. Он, собственно, и считается главным архитектором холодной войны и идейным отцом "политики сдерживания".5 июня 1947 года госсекретарь США изложил в своем выступлении в Гарвардском университете основу будущего плана. "Положение дел заключается в том, что в ближайшие три или четыре года нужды Европы в иностранных – прежде всего американских – продуктах питания и других жизненно важных товарах будут настолько превышать её способность расплатиться за них, что ей потребуется основательная дополнительная помощь во избежание весьма серьезного ухудшения экономической, социальной и политической ситуации".Отдельно он подчеркнул, что такой план не будет направлен "против какой-либо страны или доктрины", а его целью должно стать "возрождение в мире работающей экономики, что позволит создать политические и социальные условия для существования свободных институтов", возвращение "нормального экономического здоровья, без которого невозможны ни политическая стабильность, ни прочный мир".Но одним из главных условий плана было недопущение коммунистов и других левых сил в правительствах стран-получателей помощи, что исключало из их числа страны Центральной и Восточной Европы. В результате "План Маршалла" осудил даже бывший вице-президент США Генри Уоллес, назвав его "инструментом холодной войны против СССР".Уже через месяц после речи Маршалла, 12 июля 1947 года, представители 16 стран Западной Европы собрались в Париже, чтобы обсудить условия программы. Помощь не стала принимать Финляндия, которая предпочла не портить отношений с СССР. Кроме того, на встречу не пригласили Испанию, где правил диктатор Франко, поскольку экономика этой страны не считалась открытой.Участники встречи обсудили размеры конкретной помощи, необходимой для каждого из них. В ответ на готовность принять её в США был создан Правительственный комитет по изучению состояния экономики страны и её возможностей оказать такую помощь. Финансовая помощь Западной Германии по "плану Маршалла" осуществлялась одновременно с взиманием с неё репараций за материальный ущерб причинённый странам-победителям во Второй мировой войне.В США "План Маршала", предусматривавший выделение более $ 13 млрд на протяжении четырёх лет, получил двухпартийную поддержку. Его поддержали как республиканцы, контролировавшие в те годы Конгресс США, так и демократы, которых представлял Белый дом во главе с президентом Гарри Трумэном. В марте 1948 года соответствующий закон был принят Палатой представителей Конгресса США и Сенатом, Трумэн подписал его 3 апреля 1948 года, а уже на следующий день началось выделение средств.Подсчёты показывают, что суммарно американская помощь не была столь уж значительна, составляя менее 3% совокупного национального дохода стран-получательниц в период с 1948 по 1951 год. К тому же основная часть денег по условиям программы тратилась на закупку американской же продукции на полученные доллары и на доставку их американскими кораблями.Постепенно помощь также смещалась в сторону закупки вооружений и сотрудничества в рамках НАТО, созданного ровно через год после начала реализации "Плана Маршалла". В результате США оказались основным его бенефициаром не только в смысле обретения политического влияния в регионе и строительства своих многочисленных военных баз на континенте, но и обрели постоянный рынок сбыта для своих товаров.Ряд экономистов считает, что к моменту начала реализации "Плана Маршалла" общее оздоровление экономики в послевоенной Европе шло уже полным ходом. К тому же корреляция между объёмом полученной помощи и скоростью восстановления той или иной страны совершенно отсутствует. К примеру, Великобритания получила гораздо больше средств ($ 3,3 млрд), чем прочие страны, – тем не менее темпы восстановления экономики у нее были самые неторопливые.Вторая страна по объёму полученной помощи – Франция ($ 2,3 млрд) – также не могла похвалиться какими-то исключительными успехами, уступая в этом отношении Западной Германии ($ 1,45 млрд), совершившей настоящее экономическое чудо при минимуме полученной помощи и непрекращающихся выплатах репараций. В то же время Финляндия, выплачивающая большие репарации СССР, и не присоединившаяся к "Плану Маршалла", уже к 1947 году восстановила свою экономику до довоенного уровня.В Вашингтоне никогда не скрывали, что главные цели "Плана Маршалла" лежат не в экономической, а в геополитической плоскости, – сменивший его в 1951 году план назывался уже Законом о взаимной безопасности (Mutual Security Act). При этом главным достижением "Плана Маршалла" в США называют снижение коммунистического влияния на Западную Европу, а также зарождение безбарьерных торговых отношений, которые впоследствии способствовали интеграционным процессам в Европе и созданию Европейского Союза. Его предтечами стали созданное в 1950-м Европейское объединение угля и стали и Европейское экономическое сообщество (основано в 1958)."План Маршалла" стал синонимом любого крупного проекта реконструкции или восстановления после кризиса, метафорой какой-либо крайне масштабной программы, призванной решить конкретную проблему. В разные годы предлагались "планы Маршалла" для Восточной Европы (после развала СССР), для Африки (инициатива Германии в 2017 году), глобальный "план Маршалла" (его предложил бывший вице-президент США Эл Гор для спасения окружающей среды). Неудивительно, что подобная идея возникла и в связи с Украиной. Но, кроме продолжающихся боевых действий, есть ещё одно важное различие.Ситуация на подконтрольной Киеву территории существенно отличается от того, что происходило в Западной Европе в 1948-м, когда начал действовать "План Маршалла". Тогда восстановление экономики континента уже шло. Гарвардский историк Чарльз Майер в комментарии Newsweek отметил, что "План Маршалла" "был подобен смазке в двигателе – но не топливу, – позволяя работать автомобилю, который в противном случае заклинило бы". На тот момент экономики Западной Европы, даже пережившие Вторую мировую войну, были самыми развитыми в мире после США, напоминает издание New Statesman – чего нельзя сказать ни о довоенной Украине, ни тем более о состоянии её экономики ныне.
https://ukraina.ru/20220408/1033725040.html
https://ukraina.ru/20220705/1034292474.html
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история, история ссср, вторая мировая война, экономика, план, европа, сша
История, История, история СССР, Вторая мировая война, экономика, план, Европа, США

"План Маршалла": не экономика, а политика

16:05 04.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Marshall Foundation Archives
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© commons.wikimedia.org / Marshall Foundation Archives
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В начале марта Blooomberg сообщил, что программа восстановления Украины будет стоить триллион долларов - в современных ценах примерно в пять раз больше "плана Маршалла", по которому восстанавливалась вся Западная Европа после Второй Мировой войны (кто сказал - "коррупция"?) Правда, цели этих планов далеки от декларируемых
Реализация американской "Программы восстановления Европы" началась 75 лет назад – 4 апреля 1948 года. Она вошла как "План Маршалла" – по фамилии госсекретаря США, ставшего её инициатором.
Киевские власти и их сторонники очень любят примерять на себя программы помощи союзникам, которые США осуществляли во время и после Второй мировой войны. Так, бурный восторг в Киеве вызвало подписание Джо Байденом 9 мая 2022 года (дата явно была выбрана намеренно) "Акта о ленд-лизе для защиты демократии на Украине". Правда, несмотря на то, что этот акт формально вступил в силу ещё 1 октября минувшего года, ни одна поставка по нему пока не осуществлена.
Но управляющая Украиной по законам шоу-бизнеса команда Владимира Зеленского нашла новый предмет обожания – "План Маршалла", тем более, что о нём говорят и западные политики. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 октября 2022 года заявил, что восстановление Украины – "это не менее, чем создание "Плана Маршалла" XXI века". А в феврале нынешнего года экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони призвал Вашингтон предложить Киеву "План Маршалла" в сумме от шести до восьми триллионов долларов на восстановление страны – в обмен на немедленное прекращение боевых действий.
Действительно, ключевой момент оригинального "Плана Маршалла" состоял в том, что его реализация началась после окончания Второй Мировой войны, которая в значительной мере разрушила экономики стран Европы. Даже в Великобритании, на территории которой не было боевых действий, производство в некоторых отраслях сократилось на 25-50% от довоенных показателей, а внешний долг составлял астрономические 25 миллиардов фунтов стерлингов.
Во Франции, почти утратившей субъектность, падение производства составило 60%. Германия и вовсе была поделена на оккупационные зоны. Италия утеряла 25% производства. В сходном положении находились и другие европейские страны, многие из которых были захвачены до этого немцами. Восточная Европа и вовсе лежала в руинах после разрушительных и тяжелых боев с гитлеровцами, которые вела Красная Армия.
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля 2022, 15:09
Новый «план Маршалла»: Украина согласна стать колонией СШАВ США и Евросоюзе обсуждают послевоенную помощь Украине по принципу «плана Маршалла». Но украинцы опасаются, что под видом помощи страну фактически колонизируют. А ведь именно за свою независимость сейчас воюют украинские войска, подчёркивает президент страны Владимир Зеленский
При этом по итогам войны на экономику США приходилось около 60% промышленного производства и более 30% экспорта стран капиталистического мира, а также почти 70% мирового золотого запаса. Неудивительно, что Вашингтон считал себя вправе решать, как обустроить ситуацию в послевоенной Европе.
Основные контуры "Программы восстановления Европы" (European Recovery Program) были одобрены на совещании в Госдепартаменте США 28 мая 1947 года. В разработке её деталей, кроме госсекретаря Джорджа Маршалла, значительное участие приняли его заместитель по экономическим вопросам Уильям Клейтон и глава отдела Госдепа по планированию внешней политики Джордж Кеннан. Кеннан за несколько лет пребывания в Советском Союзе при американском посольстве стал ярым антикоммунистом. Он, собственно, и считается главным архитектором холодной войны и идейным отцом "политики сдерживания".
5 июня 1947 года госсекретарь США изложил в своем выступлении в Гарвардском университете основу будущего плана. "Положение дел заключается в том, что в ближайшие три или четыре года нужды Европы в иностранных – прежде всего американских – продуктах питания и других жизненно важных товарах будут настолько превышать её способность расплатиться за них, что ей потребуется основательная дополнительная помощь во избежание весьма серьезного ухудшения экономической, социальной и политической ситуации".
Отдельно он подчеркнул, что такой план не будет направлен "против какой-либо страны или доктрины", а его целью должно стать "возрождение в мире работающей экономики, что позволит создать политические и социальные условия для существования свободных институтов", возвращение "нормального экономического здоровья, без которого невозможны ни политическая стабильность, ни прочный мир".
Но одним из главных условий плана было недопущение коммунистов и других левых сил в правительствах стран-получателей помощи, что исключало из их числа страны Центральной и Восточной Европы. В результате "План Маршалла" осудил даже бывший вице-президент США Генри Уоллес, назвав его "инструментом холодной войны против СССР".
Уже через месяц после речи Маршалла, 12 июля 1947 года, представители 16 стран Западной Европы собрались в Париже, чтобы обсудить условия программы. Помощь не стала принимать Финляндия, которая предпочла не портить отношений с СССР. Кроме того, на встречу не пригласили Испанию, где правил диктатор Франко, поскольку экономика этой страны не считалась открытой.
Участники встречи обсудили размеры конкретной помощи, необходимой для каждого из них. В ответ на готовность принять её в США был создан Правительственный комитет по изучению состояния экономики страны и её возможностей оказать такую помощь. Финансовая помощь Западной Германии по "плану Маршалла" осуществлялась одновременно с взиманием с неё репараций за материальный ущерб причинённый странам-победителям во Второй мировой войне.
- РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля 2022, 09:12
«План Маршалла» в Лугано не для Луганска. Запад хочет поживиться на Украине российскими деньгамиЕсли до сегодняшнего дня на Украине никто не знал, кто такой Иньяцио Кассис, то придется учиться. И произносить правильно имя, и в лицо узнавать. Чтобы при встрече не лохануться и вовремя прогнуться, ибо этот человек уже пообещал «декларацию Лугано», в которой будут закреплены «рамки долгосрочного процесса восстановления Украины». И деньги!
В США "План Маршала", предусматривавший выделение более $ 13 млрд на протяжении четырёх лет, получил двухпартийную поддержку. Его поддержали как республиканцы, контролировавшие в те годы Конгресс США, так и демократы, которых представлял Белый дом во главе с президентом Гарри Трумэном. В марте 1948 года соответствующий закон был принят Палатой представителей Конгресса США и Сенатом, Трумэн подписал его 3 апреля 1948 года, а уже на следующий день началось выделение средств.
Подсчёты показывают, что суммарно американская помощь не была столь уж значительна, составляя менее 3% совокупного национального дохода стран-получательниц в период с 1948 по 1951 год. К тому же основная часть денег по условиям программы тратилась на закупку американской же продукции на полученные доллары и на доставку их американскими кораблями.
Постепенно помощь также смещалась в сторону закупки вооружений и сотрудничества в рамках НАТО, созданного ровно через год после начала реализации "Плана Маршалла". В результате США оказались основным его бенефициаром не только в смысле обретения политического влияния в регионе и строительства своих многочисленных военных баз на континенте, но и обрели постоянный рынок сбыта для своих товаров.
Ряд экономистов считает, что к моменту начала реализации "Плана Маршалла" общее оздоровление экономики в послевоенной Европе шло уже полным ходом. К тому же корреляция между объёмом полученной помощи и скоростью восстановления той или иной страны совершенно отсутствует. К примеру, Великобритания получила гораздо больше средств ($ 3,3 млрд), чем прочие страны, – тем не менее темпы восстановления экономики у нее были самые неторопливые.
Вторая страна по объёму полученной помощи – Франция ($ 2,3 млрд) – также не могла похвалиться какими-то исключительными успехами, уступая в этом отношении Западной Германии ($ 1,45 млрд), совершившей настоящее экономическое чудо при минимуме полученной помощи и непрекращающихся выплатах репараций. В то же время Финляндия, выплачивающая большие репарации СССР, и не присоединившаяся к "Плану Маршалла", уже к 1947 году восстановила свою экономику до довоенного уровня.
В Вашингтоне никогда не скрывали, что главные цели "Плана Маршалла" лежат не в экономической, а в геополитической плоскости, – сменивший его в 1951 году план назывался уже Законом о взаимной безопасности (Mutual Security Act). При этом главным достижением "Плана Маршалла" в США называют снижение коммунистического влияния на Западную Европу, а также зарождение безбарьерных торговых отношений, которые впоследствии способствовали интеграционным процессам в Европе и созданию Европейского Союза. Его предтечами стали созданное в 1950-м Европейское объединение угля и стали и Европейское экономическое сообщество (основано в 1958).
XI заседание клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 24.04.2020
24 апреля 2020, 07:15
Рар рассказал, как Китай может извлечь выгоду из пандемии благодаря «плану Маршалла» для ЕвропыПандемия коронавируса COVID-19 всех оставила в проигравших, однако Китай еще может выиграть экономически. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру
"План Маршалла" стал синонимом любого крупного проекта реконструкции или восстановления после кризиса, метафорой какой-либо крайне масштабной программы, призванной решить конкретную проблему. В разные годы предлагались "планы Маршалла" для Восточной Европы (после развала СССР), для Африки (инициатива Германии в 2017 году), глобальный "план Маршалла" (его предложил бывший вице-президент США Эл Гор для спасения окружающей среды). Неудивительно, что подобная идея возникла и в связи с Украиной. Но, кроме продолжающихся боевых действий, есть ещё одно важное различие.
Ситуация на подконтрольной Киеву территории существенно отличается от того, что происходило в Западной Европе в 1948-м, когда начал действовать "План Маршалла". Тогда восстановление экономики континента уже шло. Гарвардский историк Чарльз Майер в комментарии Newsweek отметил, что "План Маршалла" "был подобен смазке в двигателе – но не топливу, – позволяя работать автомобилю, который в противном случае заклинило бы". На тот момент экономики Западной Европы, даже пережившие Вторую мировую войну, были самыми развитыми в мире после США, напоминает издание New Statesman – чего нельзя сказать ни о довоенной Украине, ни тем более о состоянии её экономики ныне.
 
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18:34В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО
18:33Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине
18:18Страны НАТО создали совместную миссию на Украине – МИД Польши
18:09Что Париж предлагает Москве по Украине, и зачем министр обороны Франции так настойчиво звонил Шойгу
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