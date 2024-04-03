Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ
23:23 03.04.2024 (обновлено: 23:24 03.04.2024)
© Public domain
© Public domain
Переход религиозной общины из Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) признали законным. Соответствующее решение вынес Верховный суд страны, пишет "Украинская правда", ссылаясь на адвокатов, представлявших ПЦУ в суде
Уточняется, что жители села Калиновка в Житомирской области решили "добровольно изменить каноническую принадлежность", однако сколько именно человек выступили за такое решение не уточняется.
Жители села якобы обратились в суд, но в удовлетворении иска им отказали. После дело отправили в Большую палату Верховного суда, а 3 апреля решение наконец было принято.
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"Важность этого решения для продолжающегося с 2019 года процесса перехода религиозных общин Украины из УПЦ в ПЦУ трудно переоценить, ведь оно станет прецедентным для всех других подобных споров и придаст уверенности в законности такого перехода религиозным общинам, которые еще колеблются принимать решение о выходе из УПЦ", – говорится в публикации.
Напомним, на Украине безосновательно обвиняют служителей и прихожан Украинской православной церкви в связях с Россией из-за чего в стране развернута борьба со сторонниками УПЦ. С началом спецоперации, на Украине стали чаще захватывать храмы канонической церкви, подвергать притеснениям и откровенно издеваться на верующими, нападать на священников.
В частности, Служба безопасности Украины (СБУ) с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, в том числе против 16 митрополитов, 19 иерархов лишены гражданства страны.
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