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Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ

Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ - 03.04.2024 Украина.ру

Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ

Переход религиозной общины из Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) признали законным. Соответствующее решение вынес Верховный суд страны, пишет "Украинская правда", ссылаясь на адвокатов, представлявших ПЦУ в суде

2024-04-03T23:23

2024-04-03T23:23

2024-04-03T23:24

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Уточняется, что жители села Калиновка в Житомирской области решили "добровольно изменить каноническую принадлежность", однако сколько именно человек выступили за такое решение не уточняется. Жители села якобы обратились в суд, но в удовлетворении иска им отказали. После дело отправили в Большую палату Верховного суда, а 3 апреля решение наконец было принято. "Важность этого решения для продолжающегося с 2019 года процесса перехода религиозных общин Украины из УПЦ в ПЦУ трудно переоценить, ведь оно станет прецедентным для всех других подобных споров и придаст уверенности в законности такого перехода религиозным общинам, которые еще колеблются принимать решение о выходе из УПЦ", – говорится в публикации. Напомним, на Украине безосновательно обвиняют служителей и прихожан Украинской православной церкви в связях с Россией из-за чего в стране развернута борьба со сторонниками УПЦ. С началом спецоперации, на Украине стали чаще захватывать храмы канонической церкви, подвергать притеснениям и откровенно издеваться на верующими, нападать на священников. В частности, Служба безопасности Украины (СБУ) с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, в том числе против 16 митрополитов, 19 иерархов лишены гражданства страны.

https://ukraina.ru/20240226/1053536746.html

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