Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ - 03.04.2024 Украина.ру
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Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ
Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ - 03.04.2024 Украина.ру
Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ
Переход религиозной общины из Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) признали законным. Соответствующее решение вынес Верховный суд страны, пишет "Украинская правда", ссылаясь на адвокатов, представлявших ПЦУ в суде
2024-04-03T23:23
2024-04-03T23:24
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упц
верховный суд
пцу
житомирская область
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Уточняется, что жители села Калиновка в Житомирской области решили "добровольно изменить каноническую принадлежность", однако сколько именно человек выступили за такое решение не уточняется. Жители села якобы обратились в суд, но в удовлетворении иска им отказали. После дело отправили в Большую палату Верховного суда, а 3 апреля решение наконец было принято. "Важность этого решения для продолжающегося с 2019 года процесса перехода религиозных общин Украины из УПЦ в ПЦУ трудно переоценить, ведь оно станет прецедентным для всех других подобных споров и придаст уверенности в законности такого перехода религиозным общинам, которые еще колеблются принимать решение о выходе из УПЦ", – говорится в публикации. Напомним, на Украине безосновательно обвиняют служителей и прихожан Украинской православной церкви в связях с Россией из-за чего в стране развернута борьба со сторонниками УПЦ. С началом спецоперации, на Украине стали чаще захватывать храмы канонической церкви, подвергать притеснениям и откровенно издеваться на верующими, нападать на священников. В частности, Служба безопасности Украины (СБУ) с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, в том числе против 16 митрополитов, 19 иерархов лишены гражданства страны.
https://ukraina.ru/20240226/1053536746.html
https://ukraina.ru/20240321/1054023063.html
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новости, украина, упц, верховный суд, пцу, житомирская область
Новости, Украина, УПЦ, Верховный Суд, ПЦУ, Житомирская область

Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ

23:23 03.04.2024 (обновлено: 23:24 03.04.2024)
 
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Переход религиозной общины из Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) признали законным. Соответствующее решение вынес Верховный суд страны, пишет "Украинская правда", ссылаясь на адвокатов, представлявших ПЦУ в суде
Уточняется, что жители села Калиновка в Житомирской области решили "добровольно изменить каноническую принадлежность", однако сколько именно человек выступили за такое решение не уточняется.
Жители села якобы обратились в суд, но в удовлетворении иска им отказали. После дело отправили в Большую палату Верховного суда, а 3 апреля решение наконец было принято.
Ю. Большаков.
26 февраля, 17:49
СМИ раскрыли лицо очередного "священника" ПЦУ – воровал у ВСУ, пьянствовал, пытался захватить храм У клирика Православной церкви Украины (ПЦУ) Юрия Большакова, который несколько раз намеревался захватить Пантелеимоновский храм в Вышгороде (Киевская область), серьёзные проблемы с законом. Действующий "священнослужитель" был замечен в махинациях с автомобилями, которые предназначались для ВСУ, передаёт портал "Союз православных журналистов"
"Важность этого решения для продолжающегося с 2019 года процесса перехода религиозных общин Украины из УПЦ в ПЦУ трудно переоценить, ведь оно станет прецедентным для всех других подобных споров и придаст уверенности в законности такого перехода религиозным общинам, которые еще колеблются принимать решение о выходе из УПЦ", – говорится в публикации.
Напомним, на Украине безосновательно обвиняют служителей и прихожан Украинской православной церкви в связях с Россией из-за чего в стране развернута борьба со сторонниками УПЦ. С началом спецоперации, на Украине стали чаще захватывать храмы канонической церкви, подвергать притеснениям и откровенно издеваться на верующими, нападать на священников.
В частности, Служба безопасности Украины (СБУ) с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, в том числе против 16 митрополитов, 19 иерархов лишены гражданства страны.
Киев храм церковь - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
21 марта, 17:08
"Ведётся религиозная война": депутат Рады оклеветала священника УПЦ и призвала к захвату храмаУкраинская депутат Ирина Никорак оклеветала православного священника и призвала захватить храм и передать его раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили 21 марта в Союзе православных журналистов (СПЖ)
 
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23:23Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ
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