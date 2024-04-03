Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ
22:43 03.04.2024 (обновлено: 22:44 03.04.2024)
Предприятия и муниципалитеты Татарстана должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности в случае повторных атак беспилотников. С таким заявлением 3 апреля выступил руководитель республики Рустам Минниханов
По его словам, российские системы противовоздушной обороны сегодня решают другие задачи, а потому республика должна самостоятельно заняться вопросами безопасности.
"Я обращаюсь к руководителям наших предприятий. Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, – свершилось... Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. <...> Везде у нас запас должен быть, бригады помощи", – сказал он в эфире телеканала "Татарстан-24".
Напомним, рано утром 2 апреля украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Под удар попало общежитие, в результате чего пострадали 14 человек. Кроме этого серьезных разрушений нет, технологический процесс на предприятиях не нарушен.