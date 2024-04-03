https://ukraina.ru/20240403/1054291356.html

Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ

Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ - 03.04.2024 Украина.ру

Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ

Предприятия и муниципалитеты Татарстана должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности в случае повторных атак беспилотников. С таким заявлением 3 апреля выступил руководитель республики Рустам Минниханов

2024-04-03T22:43

2024-04-03T22:43

2024-04-03T22:44

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По его словам, российские системы противовоздушной обороны сегодня решают другие задачи, а потому республика должна самостоятельно заняться вопросами безопасности. Напомним, рано утром 2 апреля украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Под удар попало общежитие, в результате чего пострадали 14 человек. Кроме этого серьезных разрушений нет, технологический процесс на предприятиях не нарушен.

https://ukraina.ru/20240403/1054280294.html

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новости, татарстан, вооруженные силы украины, сво, нпз, беспилотники, всу