Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ - 03.04.2024 Украина.ру
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Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ
Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ - 03.04.2024 Украина.ру
Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ
Предприятия и муниципалитеты Татарстана должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности в случае повторных атак беспилотников. С таким заявлением 3 апреля выступил руководитель республики Рустам Минниханов
2024-04-03T22:43
2024-04-03T22:44
новости
татарстан
вооруженные силы украины
сво
нпз
беспилотники
всу
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По его словам, российские системы противовоздушной обороны сегодня решают другие задачи, а потому республика должна самостоятельно заняться вопросами безопасности. Напомним, рано утром 2 апреля украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Под удар попало общежитие, в результате чего пострадали 14 человек. Кроме этого серьезных разрушений нет, технологический процесс на предприятиях не нарушен.
https://ukraina.ru/20240403/1054280294.html
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новости, татарстан, вооруженные силы украины, сво, нпз, беспилотники, всу
Новости, Татарстан, Вооруженные силы Украины, СВО, НПЗ, беспилотники, ВСУ

Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ

22:43 03.04.2024 (обновлено: 22:44 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМеждународный форум по энергетике в Казани
Международный форум по энергетике в Казани - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Предприятия и муниципалитеты Татарстана должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности в случае повторных атак беспилотников. С таким заявлением 3 апреля выступил руководитель республики Рустам Минниханов
По его словам, российские системы противовоздушной обороны сегодня решают другие задачи, а потому республика должна самостоятельно заняться вопросами безопасности.
"Я обращаюсь к руководителям наших предприятий. Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, – свершилось... Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. <...> Везде у нас запас должен быть, бригады помощи", – сказал он в эфире телеканала "Татарстан-24".
Напомним, рано утром 2 апреля украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Под удар попало общежитие, в результате чего пострадали 14 человек. Кроме этого серьезных разрушений нет, технологический процесс на предприятиях не нарушен.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
14:43
Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky NewsСтоимость нефти марки Brent поднялась выше 89 долларов за баррель после удара украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Татарстане. Об этом 3 апреля пишет Sky News
 
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