Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно" - 03.04.2024 Украина.ру
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Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"
Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно" - 03.04.2024 Украина.ру
Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои осведомлённые источники сообщил, что Центральное разведывательное управление США якобы заранее предупреждало Москву о подготовке теракта с пометкой "срочно" и передавало данные о готовящемся нападении
2024-04-03T21:56
2024-04-03T21:56
новости
сеймур херш
сша
россия
цру
служба внешней разведки
москва
теракт
крокус сити
терроризм
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ЦРУ якобы знало о подготовке вооружённого нападения, но речь в отосланном предупреждении шла о месте "публичного скопления". Херш уточняет, что ЦРУ не располагало информацией о том, что местом вооружённого нападения должен был стать подмосковный "Крокус Сити Холл". По данным анонимного осведомлённого источника, США передавали данные о том, что информация о предстоящей атаке была "достоверной", а сам теракт должен был произойти в "краткосрочной" перспективе. Ранее газета NYT сообщала, что Вашингтон предупредил Россию о готовящемся теракте в "Крокус Сити Холле" за две недели до произошедшего. В Службе внешней разведки РФ заявили, что информации было передано мало, чтобы суметь предупредить трагедию.
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россия
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новости, сеймур херш, сша, россия, цру, служба внешней разведки , москва, теракт, крокус сити, терроризм
Новости, Сеймур Херш, США, Россия, ЦРУ, Служба внешней разведки , Москва, теракт, Крокус Сити, терроризм

Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"

21:56 03.04.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои осведомлённые источники сообщил, что Центральное разведывательное управление США якобы заранее предупреждало Москву о подготовке теракта с пометкой "срочно" и передавало данные о готовящемся нападении
ЦРУ якобы знало о подготовке вооружённого нападения, но речь в отосланном предупреждении шла о месте "публичного скопления". Херш уточняет, что ЦРУ не располагало информацией о том, что местом вооружённого нападения должен был стать подмосковный "Крокус Сити Холл".
"Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", – написал Херш в своей колонке на интернет-портале Substack.
По данным анонимного осведомлённого источника, США передавали данные о том, что информация о предстоящей атаке была "достоверной", а сам теракт должен был произойти в "краткосрочной" перспективе.
Ранее газета NYT сообщала, что Вашингтон предупредил Россию о готовящемся теракте в "Крокус Сити Холле" за две недели до произошедшего. В Службе внешней разведки РФ заявили, что информации было передано мало, чтобы суметь предупредить трагедию.
Тимур Сыртланов интервью
24 марта, 12:42
Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУПочему так быстро взяли террористов из "Крокуса"? Зайдут ли страны НАТО на Украину? Готова ли Россия применить ядерное оружие?
 
НовостиСеймур ХершСШАРоссияЦРУСлужба внешней разведкиМоскватерактКрокус Сититерроризм
 
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