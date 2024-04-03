https://ukraina.ru/20240403/1054290894.html
Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"
Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно" - 03.04.2024 Украина.ру
Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои осведомлённые источники сообщил, что Центральное разведывательное управление США якобы заранее предупреждало Москву о подготовке теракта с пометкой "срочно" и передавало данные о готовящемся нападении
2024-04-03T21:56
2024-04-03T21:56
2024-04-03T21:56
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сеймур херш
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служба внешней разведки
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теракт
крокус сити
терроризм
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ЦРУ якобы знало о подготовке вооружённого нападения, но речь в отосланном предупреждении шла о месте "публичного скопления". Херш уточняет, что ЦРУ не располагало информацией о том, что местом вооружённого нападения должен был стать подмосковный "Крокус Сити Холл". По данным анонимного осведомлённого источника, США передавали данные о том, что информация о предстоящей атаке была "достоверной", а сам теракт должен был произойти в "краткосрочной" перспективе. Ранее газета NYT сообщала, что Вашингтон предупредил Россию о готовящемся теракте в "Крокус Сити Холле" за две недели до произошедшего. В Службе внешней разведки РФ заявили, что информации было передано мало, чтобы суметь предупредить трагедию.
https://ukraina.ru/20240324/1054072203.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сеймур херш, сша, россия, цру, служба внешней разведки , москва, теракт, крокус сити, терроризм
Новости, Сеймур Херш, США, Россия, ЦРУ, Служба внешней разведки , Москва, теракт, Крокус Сити, терроризм
Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои осведомлённые источники сообщил, что Центральное разведывательное управление США якобы заранее предупреждало Москву о подготовке теракта с пометкой "срочно" и передавало данные о готовящемся нападении