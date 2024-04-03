Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"

Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУ

Почему так быстро взяли террористов из "Крокуса"? Зайдут ли страны НАТО на Украину? Готова ли Россия применить ядерное оружие?