"Чёртовы Patriot", наказание за конфликт с военкомами. Итоги 3 апреля - 03.04.2024 Украина.ру
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"Чёртовы Patriot", наказание за конфликт с военкомами. Итоги 3 апреля
"Чёртовы Patriot", наказание за конфликт с военкомами. Итоги 3 апреля - 03.04.2024 Украина.ру
"Чёртовы Patriot", наказание за конфликт с военкомами. Итоги 3 апреля
Глава МИД Украины Кулеба требует ПВО, а посол в Германии ругается с прессой; Зеленский прокомментировал мобилизацию на Украине; Нацполиция проводит расследование в отношении украинки, у которой произошел конфликт с военкомами
2024-04-03T18:58
2024-04-03T21:07
эксклюзив
хроники
украина
германия
россия
дмитрий кулеба
владимир зеленский
нацполиция
оон
мобилизация
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Грубая украинская дипломатияВ интервью изданию Politico глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от западных союзников дать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, чтобы "не гибли европейцы".По словам Кулебы, союзники имеют более 100 систем ПВО, но для Украины не готовы выделить и пяти-семи таких установок. Только в марте российская армия выпустила по территории страны 94 баллистические ракеты, которые сложно сбить, отметил он."Когда я говорю, что Европа будет в состоянии войны и ракеты будут падать на Брюссель и другие европейские города. Я не преувеличиваю. Всё это произойдет, если Украина не выиграет войну. (...) Лучший способ спасти ваших "Пэтриотов" от перехвата ракет (над вашими странами) и спасти ваших солдат от гибели – это отправить ваших "Пэтриотов" на Украину и дать украинским солдатам всё", –добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.Президент страны Владимир Зеленский тоже все чаще не сдерживается в выражениях, обращаясь к западным партнерам. Комментируя реакцию ООН на удары по Татарстану 2 апреля, он в саркастичной манере поблагодарил различные международные организации "которые постоянно что-то осуждают, ничего не замечая".Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос журналиста о прилетах беспилотников в специальную экономическую зону Алабуга и Нижнекамск, сказал, что организация выступает против и призывает к прекращению всех атак на гражданскую инфраструктуру.На днях посол Украины в Германии Алексей Макеев публично высказал свои претензии к изданию Berliner Zeitung, статьи которого показались ему "пророссийскими".Возмущением он не ограничился и выложил в сеть личные данные сотрудников этого издания, которые ранее работали в российских СМИ, в частности в Sputnik и RT. Дипломат также призвал читателей обходить стороной эту газету, так как ей владеет семейная пара выходцев из ГДР.Призыв и мобилизация на УкраинеПолмиллиона мобилизованных Украине не нужно, сказал в среду Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.При этом он заявил, что "на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных".Ранее цифра 500 тысяч мобилизованных озвучивалась на Украине перед внесением скандального законопроекта о мобилизации и отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, политические рейтинги которого были выше чем у Зеленского.В конце марта министр обороны Сергей Шойгу назвал полной глупостью заявления о том, что России потребуется дополнительная мобилизация для создания "санитарной зоны" у границ Белгородской области.Накануне возраст украинских призывников был снижен с 27 до 25 лет личным указом президента.В среду, 3 апреля, в эфире "Новини.Life" депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что призывной возраст может быть вновь поднят до 27 лет.Дунда отметил, что по нормам законодательства в таких "спорных" случаях силу имеет закон, принятый последним. Также он допустил вето президента по этому вопросу.Украинцы против ТЦКВопреки заявлениям Зеленского, в украинских городах сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК – военкомы) продолжают хватать мужчин разного возраста на улицах, рабочих местах, в общественном транспорте.Национальная полиция Хмельницкой области проводит расследование в отношении жительницы Шепетовского района, которая напала на автомобиль военкомов.Поступок женщины полиция квалифицирует как "мелкое хулиганство", сообщает телеканал "Суспільне".Вопрос об аресте и наказании для женщины решается.Накануне жительница Хмельницкого, Наталья Антонюк, сообщила, что ее сын, Андрей Панасюк умер после пыток в местном ТЦК. Она подала официальную жалобу в Минобороны Украины.Одесские телеграм-каналы утром 3 апреля опубликовали видео очередного конфликта горожан с ТЦК в трамвае: пассажиры не позволили военкомам вывести мужчин, ехавших на работу.Собеседники издания Украина.ру сообщают о масштабных облавах ТЦК в Днепропетровске (Днепре): улицы города перекрывают двумя автомобилями, не пропуская ни одного мужчину – ни водителя, не пешехода.
https://ukraina.ru/20240403/1054285223.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, украина, германия, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, нацполиция, оон, мобилизация
Эксклюзив, Хроники, Украина, Германия, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Нацполиция, ООН, мобилизация

"Чёртовы Patriot", наказание за конфликт с военкомами. Итоги 3 апреля

18:58 03.04.2024 (обновлено: 21:07 03.04.2024)
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP / Virginia Mayo
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава МИД Украины Кулеба требует ПВО, а посол в Германии ругается с прессой; Зеленский прокомментировал мобилизацию на Украине; Нацполиция проводит расследование в отношении украинки, у которой произошел конфликт с военкомами
Грубая украинская дипломатия
В интервью изданию Politico глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от западных союзников дать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, чтобы "не гибли европейцы".
"Дайте нам чертовых Patriot. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы смогли бы защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от разрушения", – сказал он.
По словам Кулебы, союзники имеют более 100 систем ПВО, но для Украины не готовы выделить и пяти-семи таких установок. Только в марте российская армия выпустила по территории страны 94 баллистические ракеты, которые сложно сбить, отметил он.
"Когда я говорю, что Европа будет в состоянии войны и ракеты будут падать на Брюссель и другие европейские города. Я не преувеличиваю. Всё это произойдет, если Украина не выиграет войну. (...) Лучший способ спасти ваших "Пэтриотов" от перехвата ракет (над вашими странами) и спасти ваших солдат от гибели – это отправить ваших "Пэтриотов" на Украину и дать украинским солдатам всё", –добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Президент страны Владимир Зеленский тоже все чаще не сдерживается в выражениях, обращаясь к западным партнерам. Комментируя реакцию ООН на удары по Татарстану 2 апреля, он в саркастичной манере поблагодарил различные международные организации "которые постоянно что-то осуждают, ничего не замечая".
Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос журналиста о прилетах беспилотников в специальную экономическую зону Алабуга и Нижнекамск, сказал, что организация выступает против и призывает к прекращению всех атак на гражданскую инфраструктуру.
На днях посол Украины в Германии Алексей Макеев публично высказал свои претензии к изданию Berliner Zeitung, статьи которого показались ему "пророссийскими".
Возмущением он не ограничился и выложил в сеть личные данные сотрудников этого издания, которые ранее работали в российских СМИ, в частности в Sputnik и RT. Дипломат также призвал читателей обходить стороной эту газету, так как ей владеет семейная пара выходцев из ГДР.
17:15
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Призыв и мобилизация на Украине
Полмиллиона мобилизованных Украине не нужно, сказал в среду Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
При этом он заявил, что "на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных".
Ранее цифра 500 тысяч мобилизованных озвучивалась на Украине перед внесением скандального законопроекта о мобилизации и отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, политические рейтинги которого были выше чем у Зеленского.
В конце марта министр обороны Сергей Шойгу назвал полной глупостью заявления о том, что России потребуется дополнительная мобилизация для создания "санитарной зоны" у границ Белгородской области.
Накануне возраст украинских призывников был снижен с 27 до 25 лет личным указом президента.
В среду, 3 апреля, в эфире "Новини.Life" депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что призывной возраст может быть вновь поднят до 27 лет.
Дунда отметил, что по нормам законодательства в таких "спорных" случаях силу имеет закон, принятый последним. Также он допустил вето президента по этому вопросу.
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Украинцы против ТЦК
Вопреки заявлениям Зеленского, в украинских городах сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК – военкомы) продолжают хватать мужчин разного возраста на улицах, рабочих местах, в общественном транспорте.
Национальная полиция Хмельницкой области проводит расследование в отношении жительницы Шепетовского района, которая напала на автомобиль военкомов.
Поступок женщины полиция квалифицирует как "мелкое хулиганство", сообщает телеканал "Суспільне".
Вопрос об аресте и наказании для женщины решается.
Накануне жительница Хмельницкого, Наталья Антонюк, сообщила, что ее сын, Андрей Панасюк умер после пыток в местном ТЦК. Она подала официальную жалобу в Минобороны Украины.
Одесские телеграм-каналы утром 3 апреля опубликовали видео очередного конфликта горожан с ТЦК в трамвае: пассажиры не позволили военкомам вывести мужчин, ехавших на работу.
Собеседники издания Украина.ру сообщают о масштабных облавах ТЦК в Днепропетровске (Днепре): улицы города перекрывают двумя автомобилями, не пропуская ни одного мужчину – ни водителя, не пешехода.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаГерманияРоссияДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийНацполицияООНмобилизация
 
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