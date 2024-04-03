https://ukraina.ru/20240403/1054280294.html

Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News

Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News - 03.04.2024 Украина.ру

Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 89 долларов за баррель после удара украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Татарстане. Об этом 3 апреля пишет Sky News

2024-04-03T14:43

2024-04-03T14:43

2024-04-03T14:43

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"О серьезных повреждениях объекта или пострадавших не сообщалось. Однако этого было достаточно, чтобы вызвать беспокойство инвесторов... стоимость нефти Brent стала выше 89 долларов (71 фунтов стерлингов) за баррель в среду утром - самый высокий уровень за полгода", - говорится в материале.Накануне утром власти Татарстана сообщили, что на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.Согласно сообщениям украинских СМИ, Служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяли на себя ответственность за атаку дронов.

https://ukraina.ru/20240402/1054256974.html

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татарстан, елабуга, киев, нпз, brent, новости, нефть, цена