Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News - 03.04.2024 Украина.ру
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Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News
Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News - 03.04.2024 Украина.ру
Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 89 долларов за баррель после удара украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Татарстане. Об этом 3 апреля пишет Sky News
2024-04-03T14:43
2024-04-03T14:43
татарстан
елабуга
киев
нпз
brent
новости
нефть
цена
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"О серьезных повреждениях объекта или пострадавших не сообщалось. Однако этого было достаточно, чтобы вызвать беспокойство инвесторов... стоимость нефти Brent стала выше 89 долларов (71 фунтов стерлингов) за баррель в среду утром - самый высокий уровень за полгода", - говорится в материале.Накануне утром власти Татарстана сообщили, что на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.Согласно сообщениям украинских СМИ, Служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяли на себя ответственность за атаку дронов.
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Татарстан, Елабуга, Киев, НПЗ, Brent, Новости, нефть, цена

Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News

14:43 03.04.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 89 долларов за баррель после удара украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Татарстане. Об этом 3 апреля пишет Sky News
"О серьезных повреждениях объекта или пострадавших не сообщалось. Однако этого было достаточно, чтобы вызвать беспокойство инвесторов... стоимость нефти Brent стала выше 89 долларов (71 фунтов стерлингов) за баррель в среду утром - самый высокий уровень за полгода", - говорится в материале.
Накануне утром власти Татарстана сообщили, что на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
Согласно сообщениям украинских СМИ, Служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяли на себя ответственность за атаку дронов.
Пожар на Ильском НПЗ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Вчера, 14:00
Украинские СМИ раскрыли, кто стоит за атакой на нефтеперерабатывающий завод в ТатарстанеНочная атака на нефтеперерабатывающий завод в Татарстане была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщает 2 апреля "РБК-Украина"
 
ТатарстанЕлабугаКиевНПЗBrentНовостинефтьцена
 
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