https://ukraina.ru/20240403/1054280294.html
Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News
Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News - 03.04.2024 Украина.ру
Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 89 долларов за баррель после удара украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Татарстане. Об этом 3 апреля пишет Sky News
2024-04-03T14:43
2024-04-03T14:43
2024-04-03T14:43
татарстан
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"О серьезных повреждениях объекта или пострадавших не сообщалось. Однако этого было достаточно, чтобы вызвать беспокойство инвесторов... стоимость нефти Brent стала выше 89 долларов (71 фунтов стерлингов) за баррель в среду утром - самый высокий уровень за полгода", - говорится в материале.Накануне утром власти Татарстана сообщили, что на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.Согласно сообщениям украинских СМИ, Служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяли на себя ответственность за атаку дронов.
https://ukraina.ru/20240402/1054256974.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
татарстан, елабуга, киев, нпз, brent, новости, нефть, цена
Татарстан, Елабуга, Киев, НПЗ, Brent, Новости, нефть, цена
Атака Киева на НПЗ в Татарстане спровоцировала рост цен на нефть - Sky News
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 89 долларов за баррель после удара украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Татарстане. Об этом 3 апреля пишет Sky News
"О серьезных повреждениях объекта или пострадавших не сообщалось. Однако этого было достаточно, чтобы вызвать беспокойство инвесторов... стоимость нефти Brent стала выше 89 долларов (71 фунтов стерлингов) за баррель в среду утром - самый высокий уровень за полгода", - говорится в материале.
Накануне утром власти Татарстана сообщили, что на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
Согласно сообщениям украинских СМИ, Служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяли на себя ответственность за атаку дронов.