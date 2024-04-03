https://ukraina.ru/20240403/1054274706.html

"Направить дроны прямо на Путина". Атаки украинских БПЛА расширяют географию

"Направить дроны прямо на Путина". Атаки украинских БПЛА расширяют географию - 03.04.2024 Украина.ру

"Направить дроны прямо на Путина". Атаки украинских БПЛА расширяют географию

ВСУ впервые ударили по городам в глубоком тылу России – в Елабуге и Нижнекамске. Несколько беспилотников долетели до Республики Татарстан и атаковали несколько объектов, есть пострадавшие

2024-04-03T12:54

2024-04-03T12:54

2024-04-03T12:54

эксклюзив

россия

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татарстан

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В результате налета повреждение получили нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" и общежитие. Тактика украинского военного руководства понятна – бить по энергетическим объектам, снижать запасы топлива, а также наводить ужас на гражданское население. Особенно "эффектными" выглядят поражение целей в глубине России, в Москве и Питере. В украинских пабликах не скрывают, что будут продолжаться массированные атаки российских городов, дронов для этих целей достаточно. О том, как меняется стратегия боевых действий – анализировали эксперты по обе стороны фронта.Военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь)Об ударе дронов по Елабуге и Нижнекамску. ….украинские формирования осуществили атаку несколькими дронами по Республике Татарстан. Конкретно под удар попали города Елабуга и Нижнекамск. Один из беспилотников, визуально напоминающий переделанный железный легкомоторный самолет А-22, попал по общежитию рядом с заводом в особой экономической зоне "Алабуга". Есть пострадавшие. Еще один аппарат был подавлен средствами РЭБ над Нижнекамском, однако он упал на территории нефтеперерабатывающего завода "Танеко", попав в одну из установок. Пожар был ликвидирован в течение 20 минут.Беспилотники были запущены с приграничных районов Харьковской и Сумской областей и они преодолели расстояние свыше 1200 км, пролетев на низкой высоте над западной частью России. Это первая атака беспилотников ВСУ по Татарстану. Цель атаки очевидна. Помимо НПЗ, удары по которым становятся все более частыми в последние недели, ВСУ намеревались поразить завод, который на Западе называют комплексом по производству БЛА "Шахед". Пока неясно, какой конкретно тип БЛА был использован. Но с высокой долей вероятности — это те же самые дроны, что недавно использовались для нападения на НПЗ в Ленобласти. А производят их на комплексах завода "Антонов", который беспрепятственно выполняет заказы ГУР. Почему такие предприятия до сих пор функционируют— вопрос довольно интересный. Может быть, в высоких кабинетах по-прежнему думают, что украинские БЛА неспособны преодолеть такие расстояния, но это уже давно не так. Примеры последних атак показательны.Почему дроны не были сбиты? Тоже очень хороший вопрос. Систем противодействия низколетящим целям предостаточно. Те же украинские формирования эффективно используют мобильные стрелковые отряды и зенитные установки для сбития "Гераней". Непонимание грозящей опасности от таких налётов чревато последствиями. И чем раньше мы это поймём, тем лучше справимся с грядущими атаками.Военный журналист Роман СапоньковВ атаке легкомоторного самолёта-дрона на Елабугу я бы обратил внимание, что это малоразмерная маневрирующая цель, облетающая очаговую ПВО, поразившая стратегическое предприятие в глубоком тылу за 1236 км от фронта. Т.е. кроме скорости очень похожа на "Томагавки" последнего поколения. Потренировались.Журналист и историк Модест КолеровБПЛА Киева достигли Татарии. Тыла скоро не будет вообще. Однажды жертвами Киева станут дворцы иноагентов.Общественный деятель Татьяна МонтянДроны летели вот сюда. До завода вроде бы не долетели, а до общежития, где проживают студенты "Алабуга Политех", которые показаны в этом видео, — долетели. Прошлым летом, когда снималось данное видео, "Алабуга" была в глубоком тылу, и там никто даже не думал об угрозе атаки на них. Сейчас до "Алабуги" долетают дроны и убивают людей. Думаю, теперь никто не будет показывать красивых видео с новых производств дронов и прочей техники, ибо безопасных мест в России больше нет.Украинский военный блогер Юрий КасьяновРеволюция дронов в военном деле кардинально меняет саму войну, когда изменила войну появление огнестрельного оружия. Теперь война меняется каждые полгода. Раньше она менялась раз в год. А скоро будет меняться раз в три месяца. Потом будет меняться каждые два месяца, потом ежемесячно, потом раз в неделю, и наконец война схлопнется, как время и пространство в черной дыре, наступит коллапс классической массовой армии индустриальной эпохи; победят технологии, дроны, работы, искусственный интеллект......За полгода-год на поле боя будут господствовать полностью автономные дроны, которые сами будут находить цели, и сами будут атаковать их. Через год линия фронта превратится в пятьдесят километров мертвой пустыни, где будут уничтожать все живое и цифровое - любые признаки активности - беспилотные и пилотируемые... Дроны-разведчики обнаружат любое передвижение, дроны-убийцы уничтожат любую цель....Завтрашнюю войну может выиграть один талантливый инженер, программист, технически грамотный организатор, эрудированный в дронах военный командир, вроде тех, неизвестных, которые уничтожали дронами авиационную технику противника в глубоком тылу и обстреляли беспилотниками Кремль еще год назад. Что может помешать этим сумасшедшим направить дроны прямо на Путина, уничтожить российскую систему предупреждения о ракетном нападении, уничтожить российский центр космической связи, и оставить РФ без "головы", без "глаз", без "ушей"?...Это реальность уже сегодняшнего дня, это возможность, которая уравновешивает наши шансы в военном конфликте с ядерным государством, и может охладить пыл кремлевских безумцев. Все это возможно уже сегодня, и станет в десять раз возможным завтра. Но это завтра наступит не только для нас, но и для нашего заклятого врага, который сегодня вкладывает огромные ресурсы в развитие беспилотной отрасли, ставит на поток "стандартные фпв-дроны", десятками тысяч выпускает "ланцеты" и "шахеды" на крупных промышленных предприятиях. Мы обязаны победить в этой гонке, потому что именно от вооруженности дронами, искусственным интеллектом зависит наше выживание завтра.Политолог Алексей ЧадаевПо поводу атак в Елабуге и Нижнекамске. Как бы делал я (на месте противника). Я бы вёл дроны по рекам — Волге, Каме, максимально низко, почти у воды, заточив бортовой ИИ держать русло оптикой. Под радарами, ночью, милое дело. И только на финальной стадии атаки, поймав сотовую сеть, забрал бы управление на оператора и доводил бы его на объект вручную. Ни на что не намекаю, но на всякий ранним обнаружением именно над водой было бы неплохо озаботиться.

https://ukraina.ru/20240403/1054274262.html

https://ukraina.ru/20240402/1054257138.html

https://ukraina.ru/20240402/1054261417.html

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