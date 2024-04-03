https://ukraina.ru/20240403/1054266823.html

Аммар Канах: Россия получила самый мощный удар от Запада, потому что борется за весь остальной мир

Аммар Канах: Россия получила самый мощный удар от Запада, потому что борется за весь остальной мир - 03.04.2024 Украина.ру

Аммар Канах: Россия получила самый мощный удар от Запада, потому что борется за весь остальной мир

Тегеран не оставит без ответа авиаудары Израиля по иранскому консульству в Дамаске, в результате которых погибли высокопоставленные руководители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил президент Ирана Ибрахим Раиси

2024-04-03T06:45

2024-04-03T06:45

2024-04-03T06:45

интервью

сша

иран

израиль

аммар канах

биньямин нетаньяху

брикс

хамас

хезболла

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Геополитическая система трансформируется и переходит из однополярного в многополярный мир. Здесь много игроков, но самый мощный удар получила Россия, которая борется за весь остальной мир, считает кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политического прогнозирования Аммар Канах. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Аммар, приведут ли эти события к большой ближневосточной войне?- Давайте не забывать, что уже шесть месяцев на Ближнем Востоке происходит геноцид со стороны Израиля по отношению к Сектору Газа. Если говорить о месте и роли Ирана в этом конфликте, то Тегеран является одним из главных спонсоров ХАМАС. Также сопротивление оказывают хуситы в Йемене и Хезболла в Ливане.Я считал, что демонстративная атака Израиля на Иран произошла из-за политического банкротства Нетаньяху. Именно он заинтересован в расширении боевых действий. Это может рассматриваться и как попытка втянуть США в этот конфликт. Логично, что Иран должен как-то ответить. Не впервые происходят провокации против иранских объектов на территории Сирии и в самом Иране. Но Иран ведет себя сдержанно после таких терактов. Хотя опасность все равно остается.Ответ будет реализован не напрямую. Мы видим, как ракеты хуситов достигают своих целей в Израиле, Ираке и других местах. Самое опасное случится, если в этот процесс будет вовлечена Хезболла, которая имеет серьезную военную базу и может начать серьезные боевые действия. Пока будем наблюдать за реакцией Ирана.- Если говорить в целом, взаимосвязаны ли события на Ближнем Востоке, гибель мирных жителей в Палестине, конфликт на Украине и внутриполитическая борьба в США?- Конфликтом на Украине управляют и финансируют его США. Поддержкой Израиля тоже занимаются США. США здесь самый главный игрок. Главное для Вашингтона затянуть время всех этих процессов, военизировать их из-за отсутствия реальных политических решений. США теряют в мире пространство своего влияния. Два конфликта, на Украине и на Ближнем Востоке, стали материалом предвыборной борьбы.- Какие силы противостоят США, теряющим мировую гегемонию?- Геополитическая система трансформируется и переходит из однополярного в многополярный мир. Здесь много игроков, но самый мощный удар получила Россия, которая борется за весь остальной мир. Китай заботится о своих экономических интересах, из-за чего происходит эскалация напряженности в отношениях с США.Количество стратегических ошибок, которые допустили США, дает России, Китаю и другим игрокам занять свое место в новой геополитической формуле. Мир отходит от глобализма в регионализм. В это понятие входят политические, экономические и военные основы. Геополитические организации тоже начинают претендовать на свою роль в новой формуле. Это ШОС, БРИКС. И на Ближнем Востоке начинают принимать активное участие в этих геополитических коалициях, о чем говорит стремление Саудовской Аравии, Эмиратов в БРИКС. Американцы пока не хотят осознавать новые геополитические реалии, поэтому по всему миру происходит военизированная борьба.- Не станет ли многополярный мир, который приходит на смену глобальной гегемонии боле опасным местом для жизни, ведь образуется несколько центров силы, и они наверняка будут соперничать между собой?- Мы не можем говорить, что многополярный мир уже существует. Но весь мир идет уверенными шагами к такому устройству. Политики США пытаются тормозить этот процесс. Многополярный мир означает равновесие, когда интересы каждого региона и государства соблюдены. И нет гегемонии одного полюса. В многополярном подходе нет экспансии системы ценностей или экономической. Это сохранение национальных, культурных и религиозных систем без доминирования какого-то субъекта.

https://ukraina.ru/20240204/1053075621.html

https://ukraina.ru/20240402/1054257138.html

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иран

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, иран, израиль, аммар канах, биньямин нетаньяху, брикс, хамас, хезболла