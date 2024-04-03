Аммар Канах: Россия получила самый мощный удар от Запада, потому что борется за весь остальной мир - 03.04.2024 Украина.ру
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Аммар Канах: Россия получила самый мощный удар от Запада, потому что борется за весь остальной мир
Аммар Канах: Россия получила самый мощный удар от Запада, потому что борется за весь остальной мир - 03.04.2024 Украина.ру
Аммар Канах: Россия получила самый мощный удар от Запада, потому что борется за весь остальной мир
Тегеран не оставит без ответа авиаудары Израиля по иранскому консульству в Дамаске, в результате которых погибли высокопоставленные руководители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил президент Ирана Ибрахим Раиси
2024-04-03T06:45
2024-04-03T06:45
интервью
сша
иран
израиль
аммар канах
биньямин нетаньяху
брикс
хамас
хезболла
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Геополитическая система трансформируется и переходит из однополярного в многополярный мир. Здесь много игроков, но самый мощный удар получила Россия, которая борется за весь остальной мир, считает кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политического прогнозирования Аммар Канах. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Аммар, приведут ли эти события к большой ближневосточной войне?- Давайте не забывать, что уже шесть месяцев на Ближнем Востоке происходит геноцид со стороны Израиля по отношению к Сектору Газа. Если говорить о месте и роли Ирана в этом конфликте, то Тегеран является одним из главных спонсоров ХАМАС. Также сопротивление оказывают хуситы в Йемене и Хезболла в Ливане.Я считал, что демонстративная атака Израиля на Иран произошла из-за политического банкротства Нетаньяху. Именно он заинтересован в расширении боевых действий. Это может рассматриваться и как попытка втянуть США в этот конфликт. Логично, что Иран должен как-то ответить. Не впервые происходят провокации против иранских объектов на территории Сирии и в самом Иране. Но Иран ведет себя сдержанно после таких терактов. Хотя опасность все равно остается.Ответ будет реализован не напрямую. Мы видим, как ракеты хуситов достигают своих целей в Израиле, Ираке и других местах. Самое опасное случится, если в этот процесс будет вовлечена Хезболла, которая имеет серьезную военную базу и может начать серьезные боевые действия. Пока будем наблюдать за реакцией Ирана.- Если говорить в целом, взаимосвязаны ли события на Ближнем Востоке, гибель мирных жителей в Палестине, конфликт на Украине и внутриполитическая борьба в США?- Конфликтом на Украине управляют и финансируют его США. Поддержкой Израиля тоже занимаются США. США здесь самый главный игрок. Главное для Вашингтона затянуть время всех этих процессов, военизировать их из-за отсутствия реальных политических решений. США теряют в мире пространство своего влияния. Два конфликта, на Украине и на Ближнем Востоке, стали материалом предвыборной борьбы.- Какие силы противостоят США, теряющим мировую гегемонию?- Геополитическая система трансформируется и переходит из однополярного в многополярный мир. Здесь много игроков, но самый мощный удар получила Россия, которая борется за весь остальной мир. Китай заботится о своих экономических интересах, из-за чего происходит эскалация напряженности в отношениях с США.Количество стратегических ошибок, которые допустили США, дает России, Китаю и другим игрокам занять свое место в новой геополитической формуле. Мир отходит от глобализма в регионализм. В это понятие входят политические, экономические и военные основы. Геополитические организации тоже начинают претендовать на свою роль в новой формуле. Это ШОС, БРИКС. И на Ближнем Востоке начинают принимать активное участие в этих геополитических коалициях, о чем говорит стремление Саудовской Аравии, Эмиратов в БРИКС. Американцы пока не хотят осознавать новые геополитические реалии, поэтому по всему миру происходит военизированная борьба.- Не станет ли многополярный мир, который приходит на смену глобальной гегемонии боле опасным местом для жизни, ведь образуется несколько центров силы, и они наверняка будут соперничать между собой?- Мы не можем говорить, что многополярный мир уже существует. Но весь мир идет уверенными шагами к такому устройству. Политики США пытаются тормозить этот процесс. Многополярный мир означает равновесие, когда интересы каждого региона и государства соблюдены. И нет гегемонии одного полюса. В многополярном подходе нет экспансии системы ценностей или экономической. Это сохранение национальных, культурных и религиозных систем без доминирования какого-то субъекта.
https://ukraina.ru/20240204/1053075621.html
https://ukraina.ru/20240402/1054257138.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, иран, израиль, аммар канах, биньямин нетаньяху, брикс, хамас, хезболла
Интервью, США, Иран, Израиль, Аммар Канах, Биньямин Нетаньяху, БРИКС, ХАМАС, Хезболла

Аммар Канах: Россия получила самый мощный удар от Запада, потому что борется за весь остальной мир

06:45 03.04.2024
 
© Фото : sevastopol.suАммар Канах интервью
Аммар Канах интервью - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : sevastopol.su
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Тегеран не оставит без ответа авиаудары Израиля по иранскому консульству в Дамаске, в результате которых погибли высокопоставленные руководители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил президент Ирана Ибрахим Раиси
Геополитическая система трансформируется и переходит из однополярного в многополярный мир. Здесь много игроков, но самый мощный удар получила Россия, которая борется за весь остальной мир, считает кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политического прогнозирования Аммар Канах. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Аммар, приведут ли эти события к большой ближневосточной войне?
- Давайте не забывать, что уже шесть месяцев на Ближнем Востоке происходит геноцид со стороны Израиля по отношению к Сектору Газа. Если говорить о месте и роли Ирана в этом конфликте, то Тегеран является одним из главных спонсоров ХАМАС. Также сопротивление оказывают хуситы в Йемене и Хезболла в Ливане.
Я считал, что демонстративная атака Израиля на Иран произошла из-за политического банкротства Нетаньяху. Именно он заинтересован в расширении боевых действий. Это может рассматриваться и как попытка втянуть США в этот конфликт. Логично, что Иран должен как-то ответить. Не впервые происходят провокации против иранских объектов на территории Сирии и в самом Иране. Но Иран ведет себя сдержанно после таких терактов. Хотя опасность все равно остается.
Канах
4 февраля, 13:16
Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах
Ответ будет реализован не напрямую. Мы видим, как ракеты хуситов достигают своих целей в Израиле, Ираке и других местах. Самое опасное случится, если в этот процесс будет вовлечена Хезболла, которая имеет серьезную военную базу и может начать серьезные боевые действия. Пока будем наблюдать за реакцией Ирана.
- Если говорить в целом, взаимосвязаны ли события на Ближнем Востоке, гибель мирных жителей в Палестине, конфликт на Украине и внутриполитическая борьба в США?
- Конфликтом на Украине управляют и финансируют его США. Поддержкой Израиля тоже занимаются США. США здесь самый главный игрок. Главное для Вашингтона затянуть время всех этих процессов, военизировать их из-за отсутствия реальных политических решений. США теряют в мире пространство своего влияния. Два конфликта, на Украине и на Ближнем Востоке, стали материалом предвыборной борьбы.
- Какие силы противостоят США, теряющим мировую гегемонию?
- Геополитическая система трансформируется и переходит из однополярного в многополярный мир. Здесь много игроков, но самый мощный удар получила Россия, которая борется за весь остальной мир. Китай заботится о своих экономических интересах, из-за чего происходит эскалация напряженности в отношениях с США.
Взрыв в Алабуге
Вчера, 15:20
Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам Утром 2 апреля 2024 года беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт" в Елабуге (Татарстан) и общежитие на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга", которая находится рядом в 10 километрах.
Количество стратегических ошибок, которые допустили США, дает России, Китаю и другим игрокам занять свое место в новой геополитической формуле. Мир отходит от глобализма в регионализм. В это понятие входят политические, экономические и военные основы.
Геополитические организации тоже начинают претендовать на свою роль в новой формуле. Это ШОС, БРИКС. И на Ближнем Востоке начинают принимать активное участие в этих геополитических коалициях, о чем говорит стремление Саудовской Аравии, Эмиратов в БРИКС. Американцы пока не хотят осознавать новые геополитические реалии, поэтому по всему миру происходит военизированная борьба.
- Не станет ли многополярный мир, который приходит на смену глобальной гегемонии боле опасным местом для жизни, ведь образуется несколько центров силы, и они наверняка будут соперничать между собой?
- Мы не можем говорить, что многополярный мир уже существует. Но весь мир идет уверенными шагами к такому устройству. Политики США пытаются тормозить этот процесс. Многополярный мир означает равновесие, когда интересы каждого региона и государства соблюдены. И нет гегемонии одного полюса.
В многополярном подходе нет экспансии системы ценностей или экономической. Это сохранение национальных, культурных и религиозных систем без доминирования какого-то субъекта.
 
ИнтервьюСШАИранИзраильАммар КанахБиньямин НетаньяхуБРИКСХАМАСХезболла
 
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