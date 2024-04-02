ПВО уничтожила 5 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями - 02.04.2024 Украина.ру
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ПВО уничтожила 5 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями
ПВО уничтожила 5 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями - 02.04.2024 Украина.ру
ПВО уничтожила 5 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями
Операторы противовоздушной обороны засекли и поразили пять украинских беспилотников самолётного типа в Курской и Белгородской областях. Об этом вечером, 2 апреля, сообщили в Министерстве обороны России
2024-04-02T22:28
2024-04-02T22:28
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Приблизительно в 20:30 (по мск) одна воздушная цель была уничтожена ПВО в Белгородской области и ещё четыре – в Курской. О пострадавших или разрушениях не сообщается. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 195 украинских беспилотников и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire". Всего с начала спецоперации уничтожено более 18 тысяч БПЛА ВСУ.
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новости, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, курская область, обстрелы, бпла, сво
Новости, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, обстрелы, БПЛА, СВО

ПВО уничтожила 5 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями

22:28 02.04.2024
 
© Минобороны РФВС РФ
ВС РФ
© Минобороны РФ
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Операторы противовоздушной обороны засекли и поразили пять украинских беспилотников самолётного типа в Курской и Белгородской областях. Об этом вечером, 2 апреля, сообщили в Министерстве обороны России
Приблизительно в 20:30 (по мск) одна воздушная цель была уничтожена ПВО в Белгородской области и ещё четыре – в Курской.
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области", – говорится в телеграм-канале ведомства.
О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 195 украинских беспилотников и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire". Всего с начала спецоперации уничтожено более 18 тысяч БПЛА ВСУ.
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Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и БелгородаЛетом 2023 года ВСУ своей стратегической инициативой не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. Сейчас инициативой на фронте завладела армия РФ и могут выбирать время и место для главного удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
 
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