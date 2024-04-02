ПВО уничтожила 5 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями
© Минобороны РФВС РФ
© Минобороны РФ
Операторы противовоздушной обороны засекли и поразили пять украинских беспилотников самолётного типа в Курской и Белгородской областях. Об этом вечером, 2 апреля, сообщили в Министерстве обороны России
Приблизительно в 20:30 (по мск) одна воздушная цель была уничтожена ПВО в Белгородской области и ещё четыре – в Курской.
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области", – говорится в телеграм-канале ведомства.
О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 195 украинских беспилотников и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire". Всего с начала спецоперации уничтожено более 18 тысяч БПЛА ВСУ.
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