"Для вас их нет": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции - 02.04.2024 Украина.ру
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"Для вас их нет": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции
"Для вас их нет": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции - 02.04.2024 Украина.ру
"Для вас их нет": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал чиновников, которые жалуются на западные санкции. Во время поездки в Гродно он указал, что все руководители республики смогут обосновать этим отказ от усердной работы
2024-04-02T20:21
2024-04-02T20:21
новости
белоруссия
александр лукашенко
антибелорусские санкции
сво
минск
чиновник
запад
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Лукашенко также подчеркнул, что людям нет никакой разницы в том есть ли санкции. В Белоруссии хотят жить и работать, а время выбрало именно таких руководителей, которые сегодня обязаны сделать всё, чтобы граждане могли работать и содержать семью. Напомним, Запад ввёл антибелорусские санкции после того, как в республике четыре года назад прошли президентские выборы. Дополнительные пакеты ограничительных мер против Белоруссии были приняты также после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, потому как Минск выразил безоговорочную поддержку Москве.
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новости, белоруссия, александр лукашенко, антибелорусские санкции, сво, минск, чиновник, запад
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, антибелорусские санкции, СВО, Минск, чиновник, Запад

"Для вас их нет": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции

20:21 02.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал чиновников, которые жалуются на западные санкции. Во время поездки в Гродно он указал, что все руководители республики смогут обосновать этим отказ от усердной работы
"Если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал: "Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет", – заявил он.
Лукашенко также подчеркнул, что людям нет никакой разницы в том есть ли санкции. В Белоруссии хотят жить и работать, а время выбрало именно таких руководителей, которые сегодня обязаны сделать всё, чтобы граждане могли работать и содержать семью.
Напомним, Запад ввёл антибелорусские санкции после того, как в республике четыре года назад прошли президентские выборы. Дополнительные пакеты ограничительных мер против Белоруссии были приняты также после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, потому как Минск выразил безоговорочную поддержку Москве.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 21:36
"Зря они себя так ведут": Лукашенко  поручил жёстко реагировать на возможные провокации на границе Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал в Гродненской области страны, где проводится проверка боевой готовности соединений и воинских частей. В ходе общения с военнослужащими и командирами, он призвал относиться серьёзно к провокациям на границе
 
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