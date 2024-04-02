https://ukraina.ru/20240402/1054267726.html

"Для вас их нет": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции

"Для вас их нет": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции - 02.04.2024 Украина.ру

"Для вас их нет": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал чиновников, которые жалуются на западные санкции. Во время поездки в Гродно он указал, что все руководители республики смогут обосновать этим отказ от усердной работы

2024-04-02T20:21

2024-04-02T20:21

2024-04-02T20:21

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белоруссия

александр лукашенко

антибелорусские санкции

сво

минск

чиновник

запад

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Лукашенко также подчеркнул, что людям нет никакой разницы в том есть ли санкции. В Белоруссии хотят жить и работать, а время выбрало именно таких руководителей, которые сегодня обязаны сделать всё, чтобы граждане могли работать и содержать семью. Напомним, Запад ввёл антибелорусские санкции после того, как в республике четыре года назад прошли президентские выборы. Дополнительные пакеты ограничительных мер против Белоруссии были приняты также после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, потому как Минск выразил безоговорочную поддержку Москве.

https://ukraina.ru/20240326/1054132754.html

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минск

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новости, белоруссия, александр лукашенко, антибелорусские санкции, сво, минск, чиновник, запад