https://ukraina.ru/20240402/1054267184.html

Байден в разговоре с Си Цзиньпином обеспокоился позицией Китая по СВО

Байден в разговоре с Си Цзиньпином обеспокоился позицией Китая по СВО - 02.04.2024 Украина.ру

Байден в разговоре с Си Цзиньпином обеспокоился позицией Китая по СВО

Во вторник, 2 апреля, президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. В частности, хозяин Белого дома выразил обеспокоенность касательно поддержки Китая российской специальной военной операции, заявил высокопоставленный представитель администрации США

2024-04-02T19:42

2024-04-02T19:42

2024-04-02T19:42

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Как сообщает РИА Новости, американский чиновник сказал на брифинге журналистам, что в ходе звонка "Байден, вероятно, также выразит обеспокоенность касательно поддержки КНР" российской СВО на Украине. Издание New York Times пишет, что Джо Байден хотел подчеркнуть Си Цзиньпину, что Китай не должен продолжать помогать России восстанавливать её военно-промышленную базу". Отмечается, что акцент в телефонном разговоре двух лидеров был сделан на вопросах, связанных с Тайванем. По данным СМИ, Байден заявил, что Белый дом придерживается принципа "одного Китая" и осознаёт важность мира в Тайваньском проливе. Си Цзиньпин заявил американскому президенту, что вопрос Тайваня – это "красная линия" в отношениях Китая и США, и Пекин "не станет закрывать глаза" на внешнюю поддержку его независимости. Перед этим в конце прошлого года состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. По итогам встречи американский лидер назвал Си Цзиньпина диктатором. Напомним, Китай неоднократно призывал США уважать принцип "одного Китая", однако Вашингтон продолжает поставлять оружие Тайваню.

https://ukraina.ru/20240331/1054174665.html

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