https://ukraina.ru/20240402/1054261417.html

"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дронов

"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дронов - 02.04.2024 Украина.ру

"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дронов

СВО, которая начиналась в 2022 году как война артиллерии, уже к концу 2022 года стала войной дронов, которые наносят серьезный урон в живой силе и технике обеим сторонам. Как противостоять этому серьезному оружию?

2024-04-02T17:38

2024-04-02T17:38

2024-04-02T17:38

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Украинские беспилотники работают не только на линии боевого соприкосновения, но и в глубоком тылу. Утром 2 апреля БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, пострадали шесть человек. Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны "Алабуга". Как сейчас с ними борются на фронте, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.1) Антидроновые сети или "мангалы"Комментарий Матюшина: "Эти сети делаются из железных прутьев и ставятся над окопами. Наши бойцы в шутку называют их "мангалами". Дрон-камикадзе, попадая в "мангал", срабатывает. Боец, находящийся под антидроновой сетью, максимум будет ранен посыпавшимися в траншею осколками, но не убит. Лучше быть раненым, чем убитым, согласитесь.Все эти решетки появились еще в 2014 году, когда наши и укропы наваривали такие "мангалы" на тяжелую технику, не имеющую активной защиты, чтобы выстрел из РПГ не смог подбить танк или самоходку. Это было такое своеобразное народное творчество. Теперь "антидроновую сеть" наваривают в основном на башню танка. Она держится на четырех ножках. Такой "мангал" может выдержать 5-6 попаданий FPV-дронов. В случае самоходки "антидроновую" сеть могут наварить не только сверху, но и по бокам.У самоходок слабое место под башней. Поэтому под ней ставят уплотнение из специальной армированной резины. Она амортизирует снаряд и одновременно отталкивает осколки".2) Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и антидроновые ружьяКомментарий Матюшина: "Прежде всего, это детектор дронов. Их сейчас очень много выпускается, его спокойно можно купить на любом маркетплейсе. Он чем-то напоминает рацию и спокойно помещается в руку, вешается на лямку рюкзака, кладется в карман, ставится на торпеду машины.Эти детекторы имеют экран. Как только он засекает вражеский дрон, то сразу включается сигнал и на экране вам сообщают, что на такой-то частоте, в таком-то направлении движется БПЛА. У вас есть время принять решение, что делать: приготовить антидроновое ружье, или просто быстро найти укрытие.Самый дешевый детектор называется "Булат". Есть устройства посложнее и, естествено, подороже.Второе. Это глушители. Они переносятся в пластиковых чемоданчиках. Их высота может доходить до колена. Глушитель может как глушить вражеские дроны и заставлять их падать, так и усиливать сигнал антидроновых ружей.Третье. Станция РЭБ. Ее ставят на треногах, она выше человеческого роста. Она работает на том или ином участке фронта. Работа на такой станции осуществляется с помощью ноутбука.Тут, конечно, могут задать справедливый вопрос: РЭБ РЭБом, но почему тогда дроны-камикадзе бьют по нашим позициям. Отвечаю: до наших позиций, где есть РЭБ, долетают только 20% украинских беспилотников. Долетают они только тогда, когда либо меняют частоту, и мы еще ее не просканировали, либо тогда, когда мы уменьшаем работу нашей РЭБ при запуске своих дронов. Если так не сделать, то наши дроны упадут. Упадут и те наши дроны-наблюдатели, которые висят над нашими и украинскими позициями. Так что работа РЭБ – это палка о двух концах".3) Стрелковое оружиеКомментарий Матюшина: "Прежде всего, это личное оружие: АК, ПКМ и пистолеты. Скорость беспилотника может достигать 100 км/ч, но у нас бывают такие стрелки, которые умудряются их сбивать на такой скорости. Можно сбить вражеский дрон-корректировщик, который висит на высоте пятиэтажного дома. Это где-то 14-15 метров.Второе. Это зенитки С-60.Третье. Крупнокалиберные пулеметы "Утес" и ДШК. Я видел, что теперь их ставят на крутящиеся лафеты, которые могут подниматься вверх. На них могут наварить решетчатую круглую тарелку из эпохи Великой Отечественной, чтобы бить прицельно по дронам.Четвертое. ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс)Пятое. Зенитная установка "Шилка"4) Блиндажи и "лисьи норы" с Г-образным входомКомментарий Матюшина: "Блиндажи должны иметь по возможности железобетонное покрытие. Если в него врежется дрон-камикадзе, или тяжелый дрон "Баба-Яга" сбросит на него 82-мм мину, то ничего не будет, а вот если перекрытия будут деревянными, то от 82-мм мины можно очень серьезно пострадать.Г-образный выход делается для того, чтобы не дать дрону-камикадзе влететь вовнутрь, туда, где находятся бойцы. Дрон просто влетает в блиндаж и врезается в стену, так как повернуть под углом 90 градусов уже внутри помещения он вряд ли сможет.Также защитой от FPV-дронов служит личная защита бойцов – бронежилеты и шлемы. Я знаю случай, который произошёл в прошлом году во время битвы за Приазовье, когда наш боец с позывным "Каспер" из полка "Звезда", в котором служили мобилизованные из Москвы, видя, что в окоп, где он находился вместе со своими боевыми товарищами, летит камикадзе, выставил навстречу ему свой броник. В результате взрыва "Каспер" был ранен, а другие бойцы нет. Все выжили".5)Одежда, делающая бойца невидимым для тепловизораКомментарий Матюшина: "Укропы, когда ночью запускают свои БПЛА, ставят на них тепловизоры. Это не дроны-камикадзе, так как использовать дорогие приборы на беспилотниках, которые летят в одну сторону, слишком дорогое удовольствие. Это, как правило, дроны-разведчики или большие дроны, которые сбрасывают боеприпасы.Чтобы остаться невидимым, а зачастую и выжить, бойцы должны надевать на себя одежду, сшитую из специальных материалов, которые делают их невидимыми для тепловизоров. Это может быть пончо, плащ, может быть просто плед. Они шьются из готового материала – что-то вроде фольгированного тонкого поролона".

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, дроны, александр чаленко, александр "варяг" матюшин, москва, украина.ру, елабуга, россия