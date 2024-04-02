Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане, есть пострадавшие - 02.04.2024 Украина.ру
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Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане, есть пострадавшие
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане, есть пострадавшие - 02.04.2024 Украина.ру
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане, есть пострадавшие
При атаке беспилотных летательных аппаратов на предприятия в Татарстане пострадали шесть человек, сообщили 2 апреля в Минздраве Татарстана
2024-04-02T10:45
2024-04-02T10:45
новости
татарстан
елабуга
предприятие
беспилотники
следственный комитет рф
минздрав
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"Пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы", - говорится в сообщении.Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. По его словам, серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. "В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал он.Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.В официальном телеграм-канале особой экономической зоны "Алабуга" сообщили, что сегодня, 2 апреля, в 5:45 утра, по общежитию "Алабуги" нанесли удары два беспилотника."Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5:45 утра в "Алабуге". Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию", - рассказал представитель ОЭЗ.Он уточнил, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.В Следственном комитете РФ сообщили, что будут расследовать факты обстрелов ВСУ территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка.
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новости, татарстан, елабуга, предприятие, беспилотники, следственный комитет рф, минздрав
Новости, Татарстан, Елабуга, предприятие, беспилотники, Следственный Комитет РФ, Минздрав

Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане, есть пострадавшие

10:45 02.04.2024
 
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При атаке беспилотных летательных аппаратов на предприятия в Татарстане пострадали шесть человек, сообщили 2 апреля в Минздраве Татарстана
"Пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. По его словам, серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. "В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал он.
Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
В официальном телеграм-канале особой экономической зоны "Алабуга" сообщили, что сегодня, 2 апреля, в 5:45 утра, по общежитию "Алабуги" нанесли удары два беспилотника.
"Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5:45 утра в "Алабуге". Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию", - рассказал представитель ОЭЗ.
Он уточнил, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.
В Следственном комитете РФ сообщили, что будут расследовать факты обстрелов ВСУ территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка.
09:00
Перезагрузка власти, взрывы, годовщина инсценировки в Буче. Главное на Украине на утро 2 апреля
 
НовостиТатарстанЕлабугапредприятиебеспилотникиСледственный Комитет РФМинздрав
 
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