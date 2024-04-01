https://ukraina.ru/20240401/1054235074.html

Жажда мести не должна застилать разум. Дмитрий Киселев о смертной казни

Жажда мести не должна застилать разум. Дмитрий Киселев о смертной казни - 01.04.2024 Украина.ру

Жажда мести не должна застилать разум. Дмитрий Киселев о смертной казни

После ужасного теракта в Crocus City Hall возникла широкая общественная дискуссия о справедливом наказании преступников. Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 31 марта 2024 года стала тема возвращения смертной казни

2024-04-01T17:22

2024-04-01T17:22

2024-04-01T17:22

россия

дмитрий киселев

владимир путин

верховный суд

смертная казнь

эксклюзив

терроризм

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Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дал исчерпывающие ответы на множество вопросов и показал, в каких условиях содержатся в России приговорённые к высшей мере.Ужасающий теракт в подмосковном Crocus City Hall оставил ожог на всём обществе. На фоне обсуждения чудовищного преступления естественным образом возникает потребность в возмездии и широкая общественная дискуссия о возможности такого отмщения и возвращении смертной казни. Дмитрий Киселев уверен, что нет никого, кто сострадает отморозкам, однако подчеркивает, что жажда мести не должна застилать разум.“Ведь даже если вернуть сейчас возможность смертной казни, то совершившую массовое убийство четверку приговорить к расстрелу – нельзя, поскольку закон обратной силы не имеет. Если же настаивать, то нужно будет и отказаться от фундаментальной статьи первой нашей Конституции, где говорится, что Россия – это правовое государство", — объясняет телеведущий.Дмитрий Киселев напомнил, что в нашей истории все же был случай при Хрущёве, когда действие вновь принятой уголовной статьи было обращено вспять. Это было знаменитое дело валютных спекулянтов – Рокотова-Файбишенко-Яковлева. Сначала их осудили по статье 88 УК РСФСР "Нарушение правил о валютных операциях", но потом Никита Сергеевич решил, что наказание слишком мягкое. По его указанию Верховный суд СССР добавил в 88 статью смертную казнь, и уже на новом процессе троице вынесли приговор, по которому всех и расстреляли."Мы таких порядков хотим в современной России? Ну ведь нет. При всей глубине скорби каждого из нас", — говорит Киселев.Киселев резюмирует, что, согласно действующему законодательству, расстрелять террористов не получится. Но то, что им светит гарантированно – это пожизненный срок с отбыванием в колонии особого режима.В выпуске показали условия содержания в подобных местах. Условия таковы, объясняет Киселев, что это как раз тот случай, когда живые завидуют мёртвым. Осужденные сами говорят, что лучше бы их расстреляли.Киселев объясняет, что они лишены даже этого выбора "лучше бы меня расстреляли", ведь любой выбор – это уже свобода, а к ним применено пожизненное лишение свободы. Без какого бы то ни было выбора совсем."Поддаётся ли это вообще осознанию? Режим существования – язык не поворачивается это назвать жизнью – суровейший", — говорит Киселев.Руки каждого убийцы бледны, потому что на них никогда не падает солнечный свет. Они неестественно вывернуты так, чтоб было видно – не спрятано ли что-то между пальцев. Ожидающий команды заключенный похож на манекен, в этой позе каждый день несколько раз осужденный ждет разрешения: встать, сесть, повернуться – все по команде: и пообедать, и поработать.Каждый приговоренный к пожизненному сроку мечтает получить работу, дают ее не раньше, чем через 10 лет после начала срока и то, если осужденный ни разу не нарушил режим. В колонии "Черный дельфин" два вида камер для пожизненных: двухместные и четырехместные. Кровать, тумбочка, лавка и стол прикручены к полу.С утра постель тщательно заправляется и до отбоя к ней нельзя прикасаться, выводят отсюда лишь по трем причинам: на часовую прогулку на крышу тюремного блока, на работу, причем работа до рабочего цеха или до прогулочного периметра будет пройдена в три погибели с повязкой на глазах. Иногда водят на дистанционные заседания суда в соседнюю комнату, где тут же пристегивают к табурету. Заключенный всегда должен говорить, сколько он убил людей.В "Чёрном дельфине" содержится 700 человек с приговором "пожизненное лишение свободы", сокращенно ПЛС. Они сидят там, где доживали свой век каторжане после Пугачевского бунта. Все без исключения пожизненники пишут прошение о помиловании. Теоретически выйти по УД (условно-досрочно) можно после 25 лет заключения, но это лишь теория. Четверть века продержаться в таких условиях пока никому не удавалось."Тоже мысли такие, вот так встанешь с утра, обведешь взглядом стены, думаешь – ой, ой, ой, целую жизнь вот так здесь проводить среди этих решеток. Да лучше бы меня", – говорит Андрей Смехов, осужден на пожизненное за тройное убийство.В подавляющем числе стран мира смертная казнь запрещена. Из 193 государств-членов ООН смертные приговоры выносят лишь в 52 странах. Среди этих стран Китай, где лишить жизни могут даже за взятку или наркотрафик, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Белоруссия и США.“Применение смертной казни в США – вообще отдельная тема, — говорит Киселев. — Там практикуют всё новые способы убийства осуждённых. Из новинок – азотное удушение, когда человека лишают кислорода. Смерть мучительна, в судорогах, наступает через 19 минут после начала подачи газа".Отказ от смертной казни — всемирный тренд. Генассамблея ООН практически ежегодно ставит на повестку дня этот вопрос. Большинство стран, включая Россию, выступают против смертной казни.Однако есть и обратные процессы. Две недели назад Демократическая Республика Конго – бывший Заир – отменила запрет на смертную казнь, который действовал в стране с 2003 года. В XXI веке – это второй случай на планете, когда государство возвращает смертную казнь. Первым стал Пакистан, который десять лет назад отменил действовавший всего шесть лет мораторий."То есть возврат у нас к смертной казни означал бы, что мы стали третьей страной в мире – вслед за Пакистаном и Конго", — говорит Киселев.Один из аргументов противников смертной казни – возможность судебной ошибки. Такие случаи в истории бывали во всех странах.По словам Киселева, один из самых известных у нас подобных инцидентов – дело жителя города Шахты Ростовской области Александра Кравченко, которого расстреляли в 1983 году. Стремясь "закрыть" нашумевшее дело об изнасиловании и убийстве девятилетней школьницы, следователи "прессанули" пойманного на воровстве Кравченко, и тот оговорил себя, признавшись ещё и в изнасиловании с убийством. Ростовский суд вынес смертный приговор, но Кравченко подал жалобу, заявив о ложном признании под давлением. Наказание смягчили до 15 лет, но родственники жертвы настояли на пересмотре дела и наказание ужесточили до "вышки". Позже трагедию с девочкой всё же расследовали как следует. Была доказана вина серийного убийцы, насильника-педофила и каннибала Андрея Чикатило. На его преступном счету – убийство с целью сексуального удовлетворения не менее 43 человек. Расстрелян в 1994-м.Киселев напоминает важный классический принцип правосудия, по которому лучше отпустить сто виновных, чем осудить одного невиновного. Тем более, что в случае со смертной казнью, речь не просто о возможном осуждении, а о расстреле невиновного.Другой случай из этой же серии – ошибочный расстрел 28-летнего Георгия Хабарова, ложно обвиненного в деле об изнасиловании и убийстве девочки. Сначала суд определил ему срок лишения свободы в 14 лет, но мать изнасилованной и убитой подключила общественное мнение и стала собирать у коллег на заводе подписи с требованием казнить "маньяка Хабарова". Люди сердобольно поддержали маму. Хабарова по новому приговору суда расстреляли в 1983 году. Позже по делу об этом изнасиловании суд доказал вину серийного убийцы и насильника Николая Фефилова. До суда не дожил (убит сокамерником в 1988 году), но расстреляли за его преступление другого.Американский пример – Рубен Кант из штата Техас. Казнен смертельной инъекцией в 1993 году – якобы за грабеж с убийством. Спустя 12 лет местная газета "Хьюстон Кроникл" доказала, что Рубен Кант был оговорён одним-единственным свидетелем. Позже тот отказался от своих показаний и признал, что просто-напросто лгал о человеке, которого даже не знал.Другим важным доводом противников смертной казни является непреложное право человека на жизнь, как базовое и неотменяемое. "Право на жизнь заложено у нас в действующую Конституцию России", — объясняет журналист.Киселев напоминает: "Статья 20.1. Каждый имеет право на жизнь". Но вот уже следом – часть вторая как временная мера – "впредь до отмены" – предусматривает смертную казнь. "2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей".То есть, отмена смертной казни была заложена в нашу Конституцию изначально. Курс на ее отмену был взят ещё в 1993 году. В советские времена также неоднократно предпринимались попытки ее отменить.Уже 28 октября 1917 года Ленин смертную казнь отменил, но менее чем через год высшую меру вернули для лиц, причастных "к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам". В январе 1920 года – вновь отменяют, но уже в мае Реввоенсовет России издаёт указ "О революционных трибуналах", где есть и смертная казнь. Сталин отменяет смертную казнь в 1947 году, но уже в 1950 она возвращается для самых тяжёлых статей: измена родине, шпионаж, убийство. К концу СССР смертная казнь добавляется в десятки статей, включая экономические преступления. И пользуются ей довольно широко. С 1962 года по 1989 в СССР расстреляно более двадцати тысяч человек.В новой России последним казнённым стал одинцовский маньяк Сергей Головкин по прозвищу Фишер. Серийный убийца, педофил и людоед, жертвами которого стали минимум 11 подростков, был расстрелян в Бутырской тюрьме 2 августа 1996 года.Приговор был вынесен незадолго до того, как президент Борис Ельцин подписывает Указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". До этого Россия по распоряжению Ельцина подписывает Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Статья Первая Протокола категорична: "Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорён к смертной казни или казнён".Мораторий на смертную казнь начинает действовать в России с 1996 года. В Конституции в качестве временной меры на переходный период смертная казнь ещё остаётся, но уже как пройденный этап, а правоприменительная практика – уже другая. Смертные приговоры заменяются на пожизненное.В 1999 году уже Конституционный суд России подтверждает взятый курс, а в 2009 своим определением делает мораторий на смертную казнь в России бессрочным и "необратимым". А для ясности добавляет: "3. Настоящее Определение окончательно и обжалованию не подлежит".Киселев отмечает, что "Россия неколебимо двигалась в сторону окончательной отмены смертной казни, проходя через тяжёлые испытания жесточайшими терактами – будь то взрывы домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске, драма со взятием заложников и гибелью людей на мюзикле "Норд-Ост" в московском концертном зале на Дубровке, захват школы и расстрел детей в Беслане, взрывы пассажирских самолётов, метро и крушение "Невского экспресса"".При каждой такой трагедии в обществе возникала тема возврата к смертной казни, и до сих пор все опросы показывают, что в России больше тех, кто за смертную казнь, чем против."Но эта позиция – всё же скорее эмоциональна и не учитывает риски отступления к кровожадным практикам прошлого", — говорит Киселев.По мнению телеведущего, возврат смертной казни будет означать совершенно другую природу нашего общества и государства.“Это отмена права на жизнь, а значит совершенно другая гуманитарная база", — считает Киселев.Кроме того, Конституционный суд не вправе отменять свои же собственные решения. Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин говорит, что тогда нужна будет другая Конституция – просто так право на жизнь в 20-й статье одной поправкой не отменить."Но напомню, что эта статья 20-я относится к главе второй – "Права и свободы человека и гражданина". Дело в том, что Конституция так построена, чтобы изменить эту статью и ввести, придать ей другой смысл, нужно практически принимать новую Конституцию. Поэтому, если готовы те авторы, которые выступают за это, что называется, флаг им в руки, но я не мог этого не сказать. Хочу сказать, что это не моё субъективное мнение, я выступил в этой части по поручению судей, излагая консолидированную позицию Конституционного Суда по этому вопросу", – заявил Валерий Зорькин на Х Съезде судей в Санкт-Петербурге в 2022 году.Зорькин сослался на неотменяемое Определение Конституционного суда 2009 года:"Тогда Конституционный Суд сказал: "В России сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане Российской Федерации получили право не быть приговорёнными к смертной казни". Скажите мне, пожалуйста, как в этих случаях быть с тем, чтобы ввести сейчас смертную казнь".Киселев считает, что смертная казнь – жесткий инструмент, и это хорошо, что сейчас лидер России ─ Путин, для которого жизнь каждого из наших сограждан – бесценна."Для Путина – наш исторический опыт, его профессиональное прошлое в КГБ – мощная прививка от жестокости. Но ведь после Путина будет другой. И кто знает, насколько тот другой изменит в стране, как бы так выразиться, гуманитарную атмосферу. Ведь это же факт, что личность на самом верху у нас всегда окрашивала собой и закон", — замечает Дмитрий Киселев.Были времена, когда само наличие смертной казни в законодательстве позволяло расширять по уже имеющимся статьям наказания вплоть до высшей – исключительной меры. Сейчас в РФ конституционно-правовой режим, когда возвращение смертной казни практически невозможно – ни через Указ Президента, ни через референдум, ни через решение Парламента или Конституционного суда."Но, конечно, сломать при очень большом желании можно всё. И какую систему в наследство от нас получат потомки?", — говорит телеведущий.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не принимает участия в дискуссии о возвращении смертной казни. Владимир Путин свою позицию сейчас действительно не излагает. Но она не раз высказывалась ранее. Например, на "Прямой линии" с президентом России в 2013 году. Тогда свежим событием было громкое преступление – жестокое убийство в Белгороде, где от выстрелов рецидивиста погибли шесть горожан — и Путина спросили о смертной казни."Вопрос о смертной казни давно дискутируется в обществе. Знаете, когда иногда сталкиваешься с такими вещами, так рука сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной казни, или попросить об этом депутатов. Но надо поговорить со специалистами, с криминологами. А специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведёт к его искоренению, к снижению уровня преступности", — заявил Владимир Путин.Президент РФ напомнил хрестоматийный пример из криминологии: "В Римской империи за карманную кражу приговаривали к смертной казни, и больше всего краж было во время этих смертных казней, потому что больше всего народу скапливалось на площадях… Я понимаю возмущение граждан и желание наказать преступников – вопрос в эффективности. У нас есть такая мера наказания как пожизненное тюремное заключение. Уверяю вас, условия содержания там далеко не санаторно-курортные", – заключил Владимир Путин.Киселев резюмировал, что на данном этапе следствие должно выявить все цепочки в этом очень сложном деле, найти пока не найденных. После чего суду предстоит неотвратимо наказать убийц и всех причастных – по всей строгости российского закона.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

россия, дмитрий киселев, владимир путин, верховный суд, смертная казнь, эксклюзив, терроризм