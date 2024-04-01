Кремль отреагировал на ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского - 01.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240401/1054230350.html
Кремль отреагировал на ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского
Кремль отреагировал на ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского - 01.04.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 апреля ответил на вопрос журналистов, будут ли в Кремле считать Владимира Зеленского президентом Украины по истечении срока его полномочий
2024-04-01T12:54
2024-04-01T12:54
владимир зеленский
выборы
новости
кремль
украина
россия
дмитрий песков
полномочия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101918/92/1019189217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_339c4d05c9b47f830db86f46c3829c12.jpg
"Я не стал бы сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная - в мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции", - сказал Песков.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
https://ukraina.ru/20240401/1054230056.html
кремль
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101918/92/1019189217_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_248e3c70e46ebd74b43cdc8b3a23ab4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, выборы, новости, кремль, украина, россия, дмитрий песков, полномочия
Владимир Зеленский, выборы, Новости, Кремль, Украина, Россия, Дмитрий Песков, полномочия

Кремль отреагировал на ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского

12:54 01.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 апреля ответил на вопрос журналистов, будут ли в Кремле считать Владимира Зеленского президентом Украины по истечении срока его полномочий
"Я не стал бы сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная - в мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции", - сказал Песков.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
12:38
Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с ЗеленскимГлава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал легитимность президента Украины Владимира Зеленского на фоне несостоявшихся выборов главы украинского государства
 
Владимир ЗеленскийвыборыНовостиКремльУкраинаРоссияДмитрий Песковполномочия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
22:59Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
22:33Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
22:08В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
21:52Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
21:44Зеленский инициирует реформирование правительства, заявили в ОП
21:12СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"
20:51Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом
20:37Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"
20:11ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
19:58Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
19:40Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
19:12Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд
18:49Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
18:31Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
18:30"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине
18:14ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
18:01Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с Запада
18:00В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
18:00Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией
Лента новостейМолния