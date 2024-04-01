https://ukraina.ru/20240401/1054230350.html

Кремль отреагировал на ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского

Кремль отреагировал на ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского - 01.04.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 апреля ответил на вопрос журналистов, будут ли в Кремле считать Владимира Зеленского президентом Украины по истечении срока его полномочий

2024-04-01T12:54

2024-04-01T12:54

2024-04-01T12:54

владимир зеленский

выборы

новости

кремль

украина

россия

дмитрий песков

полномочия

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"Я не стал бы сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная - в мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции", - сказал Песков.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".

https://ukraina.ru/20240401/1054230056.html

кремль

украина

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владимир зеленский, выборы, новости, кремль, украина, россия, дмитрий песков, полномочия