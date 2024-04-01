Новое предательство: чем грозит вхождение Косово в ПАСЕ и к чему готовиться Сербии – Стеван Гайич - 01.04.2024 Украина.ру
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Новое предательство: чем грозит вхождение Косово в ПАСЕ и к чему готовиться Сербии – Стеван Гайич
Новое предательство: чем грозит вхождение Косово в ПАСЕ и к чему готовиться Сербии – Стеван Гайич - 01.04.2024 Украина.ру
Новое предательство: чем грозит вхождение Косово в ПАСЕ и к чему готовиться Сербии – Стеван Гайич
Политолог, доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований в городе Белград Республики Сербия Стеван Гайич в эфире Украина.ру попробовал объяснить смысл таинственного заявления президента Сербии Александра Вучича
2024-04-01T12:12
2024-04-01T12:13
косово
россия
сербия
александр вучич
нато
видео
пасе
совет
совет европы
конфликт
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Также он рассказал, чем Республике грозит возможное членство непризнанного Косово в Совете Европы и почему Запад вновь пытается возобновить тему "геноцида" в Сребренице:00:55 - Что угрожает Сербии?11:09 - Если Косово окажется в ПАСЕ, будет ли следующий шаг - в НАТО? 17:03 - Кто ещё может признать независимость Косово после его возможного вступления в ПАСЕ? 21:38 - Есть ли опасения у властей Сербии после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл"? 24:52 - О попытках возобновить тему "геноцида" в Сребренице.* В интервью упоминаются запрещённые на территории РФ террористические организации ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") и "Исламский джихад"
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косово, россия, сербия, александр вучич, нато, видео, пасе, совет, совет европы, конфликт, сша, видео
Косово, Россия, Сербия, Александр Вучич, НАТО, Видео, ПАСЕ, совет, Совет Европы, конфликт, США

Новое предательство: чем грозит вхождение Косово в ПАСЕ и к чему готовиться Сербии – Стеван Гайич

12:12 01.04.2024 (обновлено: 12:13 01.04.2024)
 
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Политолог, доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований в городе Белград Республики Сербия Стеван Гайич в эфире Украина.ру попробовал объяснить смысл таинственного заявления президента Сербии Александра Вучича
Также он рассказал, чем Республике грозит возможное членство непризнанного Косово в Совете Европы и почему Запад вновь пытается возобновить тему "геноцида" в Сребренице:
00:55 - Что угрожает Сербии?
11:09 - Если Косово окажется в ПАСЕ, будет ли следующий шаг - в НАТО?
17:03 - Кто ещё может признать независимость Косово после его возможного вступления в ПАСЕ?
21:38 - Есть ли опасения у властей Сербии после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл"?
24:52 - О попытках возобновить тему "геноцида" в Сребренице.
* В интервью упоминаются запрещённые на территории РФ террористические организации ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") и "Исламский джихад"
 
КосовоРоссияСербияАлександр ВучичНАТОВидеоПАСЕсоветСовет ЕвропыконфликтСША
 
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