https://ukraina.ru/20240401/1054228728.html

Новое предательство: чем грозит вхождение Косово в ПАСЕ и к чему готовиться Сербии – Стеван Гайич

Новое предательство: чем грозит вхождение Косово в ПАСЕ и к чему готовиться Сербии – Стеван Гайич - 01.04.2024 Украина.ру

Новое предательство: чем грозит вхождение Косово в ПАСЕ и к чему готовиться Сербии – Стеван Гайич

Политолог, доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований в городе Белград Республики Сербия Стеван Гайич в эфире Украина.ру попробовал объяснить смысл таинственного заявления президента Сербии Александра Вучича

2024-04-01T12:12

2024-04-01T12:12

2024-04-01T12:13

косово

россия

сербия

александр вучич

нато

видео

пасе

совет

совет европы

конфликт

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Также он рассказал, чем Республике грозит возможное членство непризнанного Косово в Совете Европы и почему Запад вновь пытается возобновить тему "геноцида" в Сребренице:00:55 - Что угрожает Сербии?11:09 - Если Косово окажется в ПАСЕ, будет ли следующий шаг - в НАТО? 17:03 - Кто ещё может признать независимость Косово после его возможного вступления в ПАСЕ? 21:38 - Есть ли опасения у властей Сербии после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл"? 24:52 - О попытках возобновить тему "геноцида" в Сребренице.* В интервью упоминаются запрещённые на территории РФ террористические организации ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") и "Исламский джихад"

косово

россия

сербия

сша

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косово, россия, сербия, александр вучич, нато, видео, пасе, совет, совет европы, конфликт, сша, видео