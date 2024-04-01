Российские специалисты выяснили, где и как собирают украинский дрон "Баба-яга" - 01.04.2024 Украина.ру
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Российские специалисты выяснили, где и как собирают украинский дрон "Баба-яга"
Российские специалисты выяснили, где и как собирают украинский дрон "Баба-яга" - 01.04.2024 Украина.ру
Российские специалисты выяснили, где и как собирают украинский дрон "Баба-яга"
Генеральный директор российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, каким образом удалось выяснить место сборки украинских беспилотников "Баба-яга". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости
2024-04-01T10:06
2024-04-01T10:06
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Первый трофейный украинский дрон "Баба-яга" попал в руки специалистов ЦКБР, заявил Кузякин."Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов", - поделился гендиректор ЦКБР.Российские специалисты при помощи навигационного компьютера и полётного контроллера восстановили полную картину боевого применения БПЛА "Баба-яга", а также логистики поставок, сборки и координаты тестовых полетов беспилотника.Полученную информацию передали "в органы и профильные организации".Кузякин подчеркнул, что этот как раз тот случай, когда "элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника".Журналисты агентства летом прошлого года пообщались с российским военнослужащим. Он рассказал, что Вооруженные силы Украины начали применять сельскохозяйственные беспилотные летательные аппараты для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб.Одну из переделанных моделей таких беспилотников военнослужащие ВС РФ назвали "Бабой-ягой". Дрон переносит в основном минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.
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новости, россия, украина, всу, беспилотники, вс рф, дроны
Новости, Россия, Украина, ВСУ, беспилотники, ВС РФ, дроны

Российские специалисты выяснили, где и как собирают украинский дрон "Баба-яга"

10:06 01.04.2024
 
Коптер "Баба Яга"
Коптер Баба Яга
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Генеральный директор российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, каким образом удалось выяснить место сборки украинских беспилотников "Баба-яга". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости
Первый трофейный украинский дрон "Баба-яга" попал в руки специалистов ЦКБР, заявил Кузякин.
"Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов", - поделился гендиректор ЦКБР.
Российские специалисты при помощи навигационного компьютера и полётного контроллера восстановили полную картину боевого применения БПЛА "Баба-яга", а также логистики поставок, сборки и координаты тестовых полетов беспилотника.
Полученную информацию передали "в органы и профильные организации".
Кузякин подчеркнул, что этот как раз тот случай, когда "элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника".
Журналисты агентства летом прошлого года пообщались с российским военнослужащим. Он рассказал, что Вооруженные силы Украины начали применять сельскохозяйственные беспилотные летательные аппараты для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб.
Одну из переделанных моделей таких беспилотников военнослужащие ВС РФ назвали "Бабой-ягой". Дрон переносит в основном минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.
Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
09:35
СБУ и терроризм, "Баба-яга" и борьба с ней. Главное на Украине на утро 1 апреляМИД России потребовал выдать главу СБУ Василия Малюка, в СБУ ответили. Российские военные рассказали о месте происхождения "Бабы-яги" и о том, как с ней бороться
 
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