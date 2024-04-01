Российские специалисты выяснили, где и как собирают украинский дрон "Баба-яга"

СБУ и терроризм, "Баба-яга" и борьба с ней. Главное на Украине на утро 1 апреля

МИД России потребовал выдать главу СБУ Василия Малюка, в СБУ ответили. Российские военные рассказали о месте происхождения "Бабы-яги" и о том, как с ней бороться