https://ukraina.ru/20240401/1054225157.html

Старые и больные. Украинские офицеры пожаловались на новобранцев - New York Times

Старые и больные. Украинские офицеры пожаловались на новобранцев - New York Times - 01.04.2024 Украина.ру

Старые и больные. Украинские офицеры пожаловались на новобранцев - New York Times

Украинские офицеры жалуются на слабое здоровье, отсутствие мотивации и немолодой возраст новобранцев. Об этом сообщает газета New York Times

2024-04-01T07:48

2024-04-01T07:48

2024-04-01T07:48

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украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада

офицеры

здоровье

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"Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не имеют мотивации сражаться", - говорится в материале.По словам одного из украинских офицеров, из 200 призывников только 25 заявили о желании воевать.На этом фоне, пишет газета, многие подразделения вынуждены прибегать к маркетинговым инструментам, чтобы самостоятельно привлекать "мотивированных" людей и убеждать их, что риски умереть "не так уж и велики".На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. Как сообщал в феврале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, при вручении повесток представители центров комплектования часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу.На днях мужчина, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области, покончил собой.

https://ukraina.ru/20240401/1054209095.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, офицеры, здоровье