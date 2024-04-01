https://ukraina.ru/20240401/1054225157.html
Старые и больные. Украинские офицеры пожаловались на новобранцев - New York Times
Старые и больные. Украинские офицеры пожаловались на новобранцев - New York Times - 01.04.2024 Украина.ру
Старые и больные. Украинские офицеры пожаловались на новобранцев - New York Times
Украинские офицеры жалуются на слабое здоровье, отсутствие мотивации и немолодой возраст новобранцев. Об этом сообщает газета New York Times
2024-04-01T07:48
2024-04-01T07:48
2024-04-01T07:48
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
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здоровье
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"Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не имеют мотивации сражаться", - говорится в материале.По словам одного из украинских офицеров, из 200 призывников только 25 заявили о желании воевать.На этом фоне, пишет газета, многие подразделения вынуждены прибегать к маркетинговым инструментам, чтобы самостоятельно привлекать "мотивированных" людей и убеждать их, что риски умереть "не так уж и велики".На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. Как сообщал в феврале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, при вручении повесток представители центров комплектования часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу.На днях мужчина, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области, покончил собой.
https://ukraina.ru/20240401/1054209095.html
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, офицеры, здоровье
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, офицеры, Здоровье
Старые и больные. Украинские офицеры пожаловались на новобранцев - New York Times
Украинские офицеры жалуются на слабое здоровье, отсутствие мотивации и немолодой возраст новобранцев. Об этом сообщает газета New York Times
"Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не имеют мотивации сражаться", - говорится в материале.
По словам одного из украинских офицеров, из 200 призывников только 25 заявили о желании воевать.
На этом фоне, пишет газета, многие подразделения вынуждены прибегать к маркетинговым инструментам, чтобы самостоятельно привлекать "мотивированных" людей и убеждать их, что риски умереть "не так уж и велики".
"Это похоже на рынок. Нужно пытаться найти людей с помощью маркетинговых методов", - поделился мнением другой офицер ВСУ.
На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года.
Как сообщал в феврале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, при вручении повесток представители центров комплектования часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу.
На днях мужчина, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области, покончил собой.