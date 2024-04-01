Массовая мобилизация и старые БТРы: Борис Рожин рассказал, как Киев пытается собрать в тылу новые бригады
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
С помощью насильственной мобилизации Киев пытается осуществлять массовые пополнения и формировать новые армейские части в тылу. Из-за дефицита тяжелой техники ВСУ делают упор на легкие пехотные бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас противник раздергивает резервы, чтобы удержать фронт на всех участках. ВС РФ активно "простукивают" фронт и там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент сил на это может не хватить, рассказал эксперт.
С помощью насильственной мобилизации Киев пытается осуществлять массовые пополнения и формировать новые армейские части в тылу. С этим у ВСУ проблемы не только из-за нехватки личного состава, но и из-за отсутствия тяжелой западной бронетехники, добавил журналист.
"Собирать новые механизированные и танковые бригады проблематично. Поэтому они делают упор на легкие пехотные бригады на бронеавтомобилях и пикапах. Болгария сейчас передает Украине 100 старых БТРов. Ими можно оснастить такие бригады", - отметил Рожин.
Конечно боевые возможности такой новой собранной бригады будут уступать армейской бригаде ВС РФ и даже старым кадровым украинским подразделениям, которые были технически лучше оснащены. Поэтому для Киева все упирается в ресурсы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру