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Массовая мобилизация и старые БТРы: Борис Рожин рассказал, как Киев пытается собрать в тылу новые бригады

Массовая мобилизация и старые БТРы: Борис Рожин рассказал, как Киев пытается собрать в тылу новые бригады - 01.04.2024 Украина.ру

Массовая мобилизация и старые БТРы: Борис Рожин рассказал, как Киев пытается собрать в тылу новые бригады

С помощью насильственной мобилизации Киев пытается осуществлять массовые пополнения и формировать новые армейские части в тылу. Из-за дефицита тяжелой техники ВСУ делают упор на легкие пехотные бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-04-01T03:50

2024-04-01T03:50

2024-04-01T03:50

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Сейчас противник раздергивает резервы, чтобы удержать фронт на всех участках. ВС РФ активно "простукивают" фронт и там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент сил на это может не хватить, рассказал эксперт.С помощью насильственной мобилизации Киев пытается осуществлять массовые пополнения и формировать новые армейские части в тылу. С этим у ВСУ проблемы не только из-за нехватки личного состава, но и из-за отсутствия тяжелой западной бронетехники, добавил журналист.Конечно боевые возможности такой новой собранной бригады будут уступать армейской бригаде ВС РФ и даже старым кадровым украинским подразделениям, которые были технически лучше оснащены. Поэтому для Киева все упирается в ресурсы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240330/1054193586.html

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