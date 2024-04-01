Массовая мобилизация и старые БТРы: Борис Рожин рассказал, как Киев пытается собрать в тылу новые бригады - 01.04.2024 Украина.ру
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Массовая мобилизация и старые БТРы: Борис Рожин рассказал, как Киев пытается собрать в тылу новые бригады
Массовая мобилизация и старые БТРы: Борис Рожин рассказал, как Киев пытается собрать в тылу новые бригады - 01.04.2024 Украина.ру
Массовая мобилизация и старые БТРы: Борис Рожин рассказал, как Киев пытается собрать в тылу новые бригады
С помощью насильственной мобилизации Киев пытается осуществлять массовые пополнения и формировать новые армейские части в тылу. Из-за дефицита тяжелой техники ВСУ делают упор на легкие пехотные бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T03:50
2024-04-01T03:50
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россия
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всу
мобилизация
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резервы
болгария
военная техника
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Сейчас противник раздергивает резервы, чтобы удержать фронт на всех участках. ВС РФ активно "простукивают" фронт и там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент сил на это может не хватить, рассказал эксперт.С помощью насильственной мобилизации Киев пытается осуществлять массовые пополнения и формировать новые армейские части в тылу. С этим у ВСУ проблемы не только из-за нехватки личного состава, но и из-за отсутствия тяжелой западной бронетехники, добавил журналист.Конечно боевые возможности такой новой собранной бригады будут уступать армейской бригаде ВС РФ и даже старым кадровым украинским подразделениям, которые были технически лучше оснащены. Поэтому для Киева все упирается в ресурсы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, борис рожин, всу, мобилизация, украина, бригада, резервы, болгария, военная техника
Новости, Россия, Борис Рожин, ВСУ, мобилизация, Украина, бригада, резервы, Болгария, военная техника

Массовая мобилизация и старые БТРы: Борис Рожин рассказал, как Киев пытается собрать в тылу новые бригады

03:50 01.04.2024
 
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
ВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
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С помощью насильственной мобилизации Киев пытается осуществлять массовые пополнения и формировать новые армейские части в тылу. Из-за дефицита тяжелой техники ВСУ делают упор на легкие пехотные бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас противник раздергивает резервы, чтобы удержать фронт на всех участках. ВС РФ активно "простукивают" фронт и там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент сил на это может не хватить, рассказал эксперт.
С помощью насильственной мобилизации Киев пытается осуществлять массовые пополнения и формировать новые армейские части в тылу. С этим у ВСУ проблемы не только из-за нехватки личного состава, но и из-за отсутствия тяжелой западной бронетехники, добавил журналист.
"Собирать новые механизированные и танковые бригады проблематично. Поэтому они делают упор на легкие пехотные бригады на бронеавтомобилях и пикапах. Болгария сейчас передает Украине 100 старых БТРов. Ими можно оснастить такие бригады", - отметил Рожин.
Конечно боевые возможности такой новой собранной бригады будут уступать армейской бригаде ВС РФ и даже старым кадровым украинским подразделениям, которые были технически лучше оснащены. Поэтому для Киева все упирается в ресурсы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
30 марта, 11:03
Ростислав Ищенко: Верховная Рада трупами устилает дорогу к счастью, а Россия готова убить всех врагов Российское общество может требовать любое наказание за терроризм. Главное, чтобы общество понимало, что оно вводит закон не для кого-то, а для себя лично
 
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