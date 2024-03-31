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В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ
В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ - 31.03.2024 Украина.ру
В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ
Свыше тысячи граждан Амстердама приняли участие в акции за мир и против поставок оружия Украине западными странами. Этот митинг стал самым масштабным с начала проведения подобных протестных акций на площади Дам, сообщает РИА Новости
2024-03-31T18:48
2024-03-31T18:48
2024-03-31T18:48
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Жители столицы Нидерландов вышли с флагами, символизирующими мир, а также российскими триколорами. Лозунги на баннерах, которые принесли с собой демонстранты, гласили: "Мы хотим мира!", "Никакого оружия ради мира!", "Нет НАТО – нет войны", "Мир – прямо сейчас!". Уточняется, что подобные акции проходят в Амстердаме более года каждое последнее воскресенье месяца, но этот митинг стал самым масштабным. Перед началом традиционного шествия они выстроились на площади Дам в большое сердце, а после в городе зазвучали русские песни "Тёмная ночь", "Катюша". По её словам, такое большое количество людей решили присоединиться к акции после того, как президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку солдат западных стран на Украину для участия в боевых действиях. В ответ известные голландские активисты организовали большой митинг. Среди участников акции оказался Александр из Одессы, проживающий в Бельгии, который рассказал агентству, что поддерживает мирную демонстрацию и считает, что сторонам конфликта необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров. По его словам, он уехал в Европу не из-за спецоперации, а "от власти, от беспредела, который творится внутри Украины".
https://ukraina.ru/20240321/1054031992.html
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новости, нидерланды, украина, вооруженные силы украины, нато, сво, переговоры, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Нидерланды, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО, переговоры, ВСУ, военная помощь, военная техника
В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ
Свыше тысячи граждан Амстердама приняли участие в акции за мир и против поставок оружия Украине западными странами. Этот митинг стал самым масштабным с начала проведения подобных протестных акций на площади Дам, сообщает РИА Новости
Жители столицы Нидерландов вышли с флагами, символизирующими мир, а также российскими триколорами. Лозунги на баннерах, которые принесли с собой демонстранты, гласили: "Мы хотим мира!", "Никакого оружия ради мира!", "Нет НАТО – нет войны", "Мир – прямо сейчас!".
Уточняется, что подобные акции проходят в Амстердаме более года каждое последнее воскресенье месяца, но этот митинг стал самым масштабным. Перед началом традиционного шествия они выстроились на площади Дам в большое сердце, а после в городе зазвучали русские песни "Тёмная ночь", "Катюша".
"Голландцам нравятся российские песни, русский язык, наша культура. Люди подходят и интересуются, что это за песни. А кто-то подходит и говорит о том, что хорошо знает песню "Тёмная ночь", - рассказала одна из организаторов демонстрации Наталья Воронцова.
По её словам, такое большое количество людей решили присоединиться к акции после того, как президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку солдат западных стран на Украину для участия в боевых действиях. В ответ известные голландские активисты организовали большой митинг.
Среди участников акции оказался Александр из Одессы, проживающий в Бельгии, который рассказал агентству, что поддерживает мирную демонстрацию и считает, что сторонам конфликта необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров. По его словам, он уехал в Европу не из-за спецоперации, а "от власти, от беспредела, который творится внутри Украины".