https://ukraina.ru/20240331/1054219237.html

Угроза железной дороге, удар по энергетике. Итоги 31 марта на Украине

Угроза железной дороге, удар по энергетике. Итоги 31 марта на Украине - 31.03.2024 Украина.ру

Угроза железной дороге, удар по энергетике. Итоги 31 марта на Украине

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов* пригрозил железнодорожному сообщению в новых регионах. ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

2024-03-31T18:42

2024-03-31T18:42

2024-03-31T18:42

хроники

эксклюзив

гур моу

крымский мост

кирилл буданов

владимир путин

россия

украина

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1f/1054219112_15:0:3656:2048_1920x0_80_0_0_cf44fe2e8a5e32f28b1d85545505abfd.jpg

Свою угрозу Буданов* произнёс в эфире телемарафона."Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершён, и это может представлять для нас серьёзную проблему. Но надеюсь, что с сухопутным участком железной дороги как-то мы справимся. В этом опыт у всех есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста", - отметил Буданов*.Ранее, 18 марта, президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит восстанавливать железную дорогу, идущую из Ростовской области через Донбасс и Новороссию. Эта дорога должна стать альтернативным Крымскому мосту путём на полуостров. Своё заявления Путин сделал на митинге-концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией."Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова[-на-Дону] до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь. И это будет ещё одна, альтернативная дорога вместо Крымского моста", - рассказал Путин.Он отметил, что всё это делает Россию сильнее."Вот так вот вместе, рука об руку, будем идти дальше. И именно это не на словах, а на деле делает нас реально сильнее. И все это происходит благодаря вам, гражданам России", - подытожил Путин.Помимо железнодорожного в новых регионах активно развивается и автотранспортное сообщение.Так, 25 марта, корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин рассказал о практическом окончании строительства "Азовского кольца"."Хорошая новость для тяжелого понедельника - "Азовское кольцо" почти закончили, осталось 70-80 км. "брежневской дороги"", - анонсировал он свой репортаж из автопробега Севастополь-Донецк.В своём репортаже он указал на высокое качество дороги, а также отметил, что замыкание Азовского кольца обессмысливает удары по Крымскому мосту."Эта сухопутная трасса в Крым самим своим существованием обессмысливает любые удары Украины и НАТО по Крымскому мосту. Потому что мост теперь — не единственный логистический путь между полуостровом и материковой Россией. И до конца 2024 года по северному берегу Азовского моря обещают построить еще железную дорогу", - писал Стешин.В тот же день вышло интервью главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, в котором тот признался в том, что за терактом на Крымском мосту 8 октября 2022 года стоит именно Украина."Разработкой данного оперативного замысла и реализацией мы занялись ещё в марте 22-го года и успешно мы его реализовали 8 октября того же года на следующий день после дня рождения [Путина]. Это была непростая реализация, непростая разработка. Много тернистых путей нам пришлось пройти, чтобы всё успешно завершить. Работали мы СВП — самодельными взрывными устройствами, которые были закамуфлированы под рулоны с плёнками — это та группа товаров, которая органично ехала сезонно в Крым осенью 22-го года, поскольку температура воздуха падала и люди в теплицах начинали выращивать какие-то свои овощи. Да, использовали мы гексогеновую смесь специальную. Её общий вес был 14 тонн. В тротиловом эквиваленте это 21 тонна. Была использована сверхсложная тройная взаимодублирующая система детонации. Кстати, сработала третья, поскольку первые две нам действительно РЭБами сбили русаки и поскольку там работали мощные РЭБы. И вы все помните то адское для врага утро, когда замысел мы реализовали. Это был первый этап той операции по Крымскому мосту. И я скажу откровенно: именно после этой операции топ-руководители западных спецслужб сказали: "Вы лучшие, мы снимаем шляпы", - отметил Малюк.Тем самым он признал ответственность СБУ за убийство мирных жителей: использованного "втёмную" водителя грузовика Махира Юсубова, а также пассажиров автомобиля Cadillac Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой, Сергея Маслова и Глеба Оргеткина.Удар по энергетической инфраструктуреОб ударе по энергетической инфраструктуре Украины сообщалось в дневной сводке Минобороны России."Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", - отмечалось в сводке.За несколько часов до этого в сети появилось видео, как гаснет свет в Одессе."Момент отключения Одессы. Совсем не радостное видео. Невзирая на то, что мы в Крыму переживали блэкаут из-за Украины, и я отлично помню то множество проблем, которое приносит отключение энергетики. Можно конечно сказать что это карма, но не в случае Одессы, это точно. Отключения Львова было бы гораздо справедливее с этой точки зрения. Но вопрос в данном случае лежит не в плоскости справедливости/кармы", - отметил инженер, ракетостроитель и бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.По его словам, сугубо военная безэмоциональная оценка ударов, показывает, что целью "выключения рубильника", является лишение Украины возможности использовать среди прочего транспортную ЖД инфраструктуру."Там до 75% парка локомотивов, электровозы. Разная колея не даёт возможности быстро нагнать тепловозы из Европы. Зачем бить тяговые подстанции, мосты, если просто отключив энергетику, мы сразу в четыре раза снижаем возможности по доставке грузов", - отметил Васильев.Кроме того, украинская сторона лишается возможности использовать карьеры и ЖБ заводы. "Для работы картеров необходима энергия, на дробилки, грохота, без этого не получить гравий, песок. Для цемента необходима непрерывная работа раскаленных печей, и на одних генераторах это сложно организовать. А ещё плавка металла, для получения арматуры.. всё это резко тормозит процесс строительства фортификации, отягощенный к тому же сложностями логистики", - указал он.Кроме того, Украина лишится возможности проводить ремонт и изготовление военной техники. По крайней мере процесс усложняется."Ещё одним следствием, будет резкое наращивание необходимого расхода топлива для работы множества генераторов. Что автоматически увеличивает нагрузку на логистику, которая по ЖД и так в 4 раза снижается. А перевод на автотрассы, требует гораздо больше людей, в то время как с водителями там и так беда, из-за мобилизации. Плюс логистические центры и без этого перегружены, и состояние дорог грустное", - указал Васильев.Также наносится удар и по пропаганде Украины. ."Ещё одним следствием, затруднение работы инфокупола. Без света телемарафон не посмотришь, а несколько дней без зомбирования, и переможное настроение начинает отпускать, реальность стучится в голову. Плюс благодатное поле для негативных слухов, что тоже меняет устойчивость к борьбе", - отметил он.В другой записи Васильев указал на то, что когда били исключительно по военным объектам, украинской пропаганде удавалось обманывать население тем, что все объекты сбили средства ПВО."Когда били по сугубо военным объектам, так у хохлов для публики был режим, "пэпэо працюе, уси ракеты сбыти". А ракушки довольны, ведь им ничего не видно. Для них покажут разбитые мирные дома, и на телемарафоне объяснят, что это орки туда специально целились, чисто из-за своей кровожадности, а вовсе не ракеты своего же ПВО или сбитые с траектории дроны и крылатки. Но теперь, когда перешли к энергетической инфраструктуре, внезапно телемарафон не может объяснить, как так, усё сбито, а свету нету. Логическая нестыковка, прямо на потолке, в виде потухшей лампочки", - отметил он.Теперь же украинская пропаганда говорит, что лишь часть ракет "удаётся сбивать", а вот часть всё же повредила энергетическую инфраструктуру. По словам Васильева, вполне возможно, такое поведение пропаганды заставит украинцев обратить внимание на альтернативные источники информации.* - внесён в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240331/1054211908.html

https://ukraina.ru/20240331/1054209968.html

https://ukraina.ru/20240330/1054208625.html

крымский мост

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, гур моу, крымский мост, кирилл буданов, владимир путин, россия, украина, вкс