https://ukraina.ru/20240331/1054218539.html

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина - 31.03.2024 Украина.ру

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Украинская армия атаковала село Дунайка Белгородской области, где в результате обстрела погибла одна мирная жительница. Об этом 31 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-03-31T17:34

2024-03-31T17:34

2024-03-31T17:34

новости

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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всу

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"К большому горю, погибла мирная жительница – женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы", – написал он в своём телеграм-канале. Целью ВСУ стали дома мирных граждан, четыре из которых получили повреждения. Кроме этого, пострадали линии газо- и электроснабжения, одна хозпостройка и три автомобиля.Гладков уточнил, что украинская армия повторно обстреливает село в то время как оперативные службы работают на месте. "Подомовой обход территории будет продолжен после окончания повторного обстрела", – заключил губернатор. Ранее в этот же день ВСУ обстреливали село Долгое и Цаповка. Обошлось без пострадавших.

https://ukraina.ru/20240330/1054204848.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы, сво, всу, жертвы