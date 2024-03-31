В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина - 31.03.2024 Украина.ру
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В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина - 31.03.2024 Украина.ру
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
Украинская армия атаковала село Дунайка Белгородской области, где в результате обстрела погибла одна мирная жительница. Об этом 31 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-03-31T17:34
2024-03-31T17:34
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обстрелы
сво
всу
жертвы
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"К большому горю, погибла мирная жительница – женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы", – написал он в своём телеграм-канале. Целью ВСУ стали дома мирных граждан, четыре из которых получили повреждения. Кроме этого, пострадали линии газо- и электроснабжения, одна хозпостройка и три автомобиля.Гладков уточнил, что украинская армия повторно обстреливает село в то время как оперативные службы работают на месте. "Подомовой обход территории будет продолжен после окончания повторного обстрела", – заключил губернатор. Ранее в этот же день ВСУ обстреливали село Долгое и Цаповка. Обошлось без пострадавших.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы, сво, всу, жертвы
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, обстрелы, СВО, ВСУ, жертвы

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина

17:34 31.03.2024
 
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
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Украинская армия атаковала село Дунайка Белгородской области, где в результате обстрела погибла одна мирная жительница. Об этом 31 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"К большому горю, погибла мирная жительница – женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы", написал он в своём телеграм-канале.
Целью ВСУ стали дома мирных граждан, четыре из которых получили повреждения. Кроме этого, пострадали линии газо- и электроснабжения, одна хозпостройка и три автомобиля.
Гладков уточнил, что украинская армия повторно обстреливает село в то время как оперативные службы работают на месте.
"Подомовой обход территории будет продолжен после окончания повторного обстрела", – заключил губернатор.
Ранее в этот же день ВСУ обстреливали село Долгое и Цаповка. Обошлось без пострадавших.
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Вчера, 13:39
На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное делоНа жительницу Харькова, которая публично высказывалась в поддержку России, на Украине завели уголовное дело. Об этом 30 марта сообщила украинская Национальная полиция
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныобстрелыСВОВСУжертвы
 
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