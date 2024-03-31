https://ukraina.ru/20240331/1054215655.html

Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ

Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ - 31.03.2024 Украина.ру

Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ

Бывший народный депутат Рады, украинский оппозиционер Виктор Медведчук руководил "пророссийской сетью влияния" на евродепутатов в Праге, заявили в контрразведке Чехии. Он якобы был "основным игроком" и возглавлял новостной сайт "Голос Европы", публиковавший антиукраинские статьи, передаёт Voice of America*

2024-03-31T16:10

2024-03-31T16:10

2024-03-31T16:10

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Украинские СМИ уточняют, что к "разоблачению" также причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Уточняется, будто сеть "платила политикам деньги за восхваление России". На сайте, помимо прочего, публиковались антиукраинские статьи, что якобы "должно было помочь привести в Европарламент как можно больше пророссийских политиков". Напомним, ранее Чехия расширила перечень персональных санкций, направленных против России, на двух физических лиц и одно юридическое. Среди них оказался Виктор Медведчук. *СМИ признано иноагентом

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новости, чехия, виктор медведчук, ес, европарламент, прага, россия, свобода слова, сво