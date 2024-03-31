Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ - 31.03.2024 Украина.ру
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Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ
Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ - 31.03.2024 Украина.ру
Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ
Бывший народный депутат Рады, украинский оппозиционер Виктор Медведчук руководил "пророссийской сетью влияния" на евродепутатов в Праге, заявили в контрразведке Чехии. Он якобы был "основным игроком" и возглавлял новостной сайт "Голос Европы", публиковавший антиукраинские статьи, передаёт Voice of America*
2024-03-31T16:10
2024-03-31T16:10
новости
чехия
виктор медведчук
ес
европарламент
прага
россия
свобода слова
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Украинские СМИ уточняют, что к "разоблачению" также причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Уточняется, будто сеть "платила политикам деньги за восхваление России". На сайте, помимо прочего, публиковались антиукраинские статьи, что якобы "должно было помочь привести в Европарламент как можно больше пророссийских политиков". Напомним, ранее Чехия расширила перечень персональных санкций, направленных против России, на двух физических лиц и одно юридическое. Среди них оказался Виктор Медведчук. *СМИ признано иноагентом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, чехия, виктор медведчук, ес, европарламент, прага, россия, свобода слова, сво
Новости, Чехия, Виктор Медведчук, ЕС, Европарламент, Прага, Россия, свобода слова, СВО

Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ

16:10 31.03.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывший народный депутат Рады, украинский оппозиционер Виктор Медведчук руководил "пророссийской сетью влияния" на евродепутатов в Праге, заявили в контрразведке Чехии. Он якобы был "основным игроком" и возглавлял новостной сайт "Голос Европы", публиковавший антиукраинские статьи, передаёт Voice of America*
Украинские СМИ уточняют, что к "разоблачению" также причастна Служба безопасности Украины (СБУ).
Уточняется, будто сеть "платила политикам деньги за восхваление России". На сайте, помимо прочего, публиковались антиукраинские статьи, что якобы "должно было помочь привести в Европарламент как можно больше пророссийских политиков".
Напомним, ранее Чехия расширила перечень персональных санкций, направленных против России, на двух физических лиц и одно юридическое. Среди них оказался Виктор Медведчук.
*СМИ признано иноагентом
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