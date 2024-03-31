Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко - 31.03.2024 Украина.ру
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Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко
Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко - 31.03.2024 Украина.ру
Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко
Крикливая и бесцеремонная украинская дипломатия, которая многих до сих пор удивляет, на самом деле далеко не оригинальна.Об этом и не только политолог Ростислав Украина.ру, 31.03.2024
2024-03-31T15:24
2024-03-31T15:24
видео
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
украина
запад
сво
пво
военная помощь
военная техника
всу
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Крикливая и бесцеремонная украинская дипломатия, которая многих до сих пор удивляет, на самом деле далеко не оригинальна.Об этом и не только политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
украина
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видео, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина, запад, сво, пво, военная помощь, военная техника, всу, вс рф, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина, Запад, СВО, ПВО, военная помощь, военная техника, ВСУ, ВС РФ

Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко

15:24 31.03.2024
 
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Крикливая и бесцеремонная украинская дипломатия, которая многих до сих пор удивляет, на самом деле далеко не оригинальна.
Об этом и не только политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
 
ВидеоРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныУкраинаЗападСВОПВОвоенная помощьвоенная техникаВСУВС РФ
 
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