https://ukraina.ru/20240331/1054215245.html
Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко
Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко - 31.03.2024 Украина.ру
Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко
Крикливая и бесцеремонная украинская дипломатия, которая многих до сих пор удивляет, на самом деле далеко не оригинальна.Об этом и не только политолог Ростислав Украина.ру, 31.03.2024
2024-03-31T15:24
2024-03-31T15:24
2024-03-31T15:24
видео
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
украина
запад
сво
пво
военная помощь
военная техника
всу
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Крикливая и бесцеремонная украинская дипломатия, которая многих до сих пор удивляет, на самом деле далеко не оригинальна.Об этом и не только политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
украина
запад
2024
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Видео, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина, Запад, СВО, ПВО, военная помощь, военная техника, ВСУ, ВС РФ
Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко
Крикливая и бесцеремонная украинская дипломатия, которая многих до сих пор удивляет, на самом деле далеко не оригинальна.
Об этом и не только политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
Об этом и не только политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём еженедельном влоге на Украина.ру.