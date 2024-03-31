https://ukraina.ru/20240331/1054215245.html

Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко

Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко - 31.03.2024 Украина.ру

Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко

Крикливая и бесцеремонная украинская дипломатия, которая многих до сих пор удивляет, на самом деле далеко не оригинальна.Об этом и не только политолог Ростислав Украина.ру, 31.03.2024

2024-03-31T15:24

2024-03-31T15:24

2024-03-31T15:24

видео

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

украина

запад

сво

пво

военная помощь

военная техника

всу

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Крикливая и бесцеремонная украинская дипломатия, которая многих до сих пор удивляет, на самом деле далеко не оригинальна.Об этом и не только политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём еженедельном влоге на Украина.ру.

украина

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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