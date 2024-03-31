Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов - 31.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240331/1054210883.html
Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов
Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов - 31.03.2024 Украина.ру
Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов
После трагедии в "Крокусе" снова среди экспертного сообщества и российских политиков возник вопрос о миграционной политике в России. Многие обратили внимание на то, что есть слабые места, лазейки, которые позволяют мигрантам получать документы, регистрацию, пользуясь услугами недобросовестных посредников.
2024-03-31T13:04
2024-03-31T13:40
россия
средняя азия
таджикистан
юрий баранчик
сергей неверов
татьяна монтян
госдума
минтруд
эксклюзив
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103272/44/1032724469_0:0:904:510_1920x0_80_0_0_be893d4b101a9f7c97cbc5aab44c3f9e.jpg
Так сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, медицинские справки можно получить за деньги, не проходя все необходимые процедуры. Борьбы с этим явлением, конечно, ведется, но видимо недостаточно эффективно. Все это становится проблемой, когда в стране фактически незаконно находится тысячи иностранных граждан с сомнительными намерениями. Эксперты подняли вопрос об ужесточении правил для мигрантов. С другой стороны, звучат и аргументы, что приток рабочей силы в Россию полезен для развития многих сфер экономики, в, частности, строительства. Поэтому в вопросе ужесточении правил нужен здравый подход. Тем временем Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в "Крокус сити холле", в представительство ведомства в РФ от них поступает много звонков. Об этом сообщила в СМИ заместитель министра труда республики Шахноза Нодири. Что думают политологи по поводу проблем миграции в России и куда двигаться дальше – в обзоре соцсетей.Политолог Юрий БаранчикПосле теракта в "Крокус Сити холле" пошло обсуждение ужесточения миграционного законодательства. То, что у нас в этой сфере творится бардак, можно посмотреть на примере изменений в закон о материнском капитале, которые были внесены в декабре 2023 года. С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Получается с 2007 года Россия стимулировала рождаемость не столько себе, сколько в соседних странах, женщины из которых зачастую специально приезжали рожать в Россию. Сколько на это ушло денег никто подсчитывать не будет, чтобы не позориться. Сейчас обещают, что до конца этого года у мигрантов в России появятся цифровые профили, которые объединят всю доступную о них информацию в единой системе, со слов вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.Минтруд предложил ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов и высылать из России тех трудовых мигрантов, которые начнут работать не по профилю. Предполагается, что целевым набором работников будет заниматься специальная компания. Только это все предложения “мирного времени”, а сейчас Россия ведет войну с Западом - такую формулировку уже употребляет высшее политическое руководство страны. Сейчас в Россию могут въехать без виз представители около 30 стран - это проходной двор в текущей военно-политической ситуации, никакого фильтра для въезжающих нет. Необходимо отказываться от безвизового режима, как минимум, с теми странами, из которых идет большой миграционный поток, а это страны Средней Азии. Если нужны гастарбайтеры, то работодатели должны посылать заявку в специальные органы на привлечение иностранных рабочих по конкретным специальностям. С ответственностью работодателя за данных гастарбайтеров. Если человек из какой-либо “неблагополучной” безвизовой страны хочет эмигрировать в Россию, он должен найти поручителей, которые будут нести определенную солидарную финансовую ответственность за его поведение в России, до момента получения им гражданства. Недавно прошла информация, что военные следователи Тихоокеанского флота с начала года поставили на воинский учет более 180 бывших мигрантов, получивших гражданство РФ в результате рейдов по населенным пунктам Приморского и Камчатского краев. Это абсурд, потому что повестку в армию они должны получать вместе с паспортом, вне зависимости от того, служил человек своей старой родине или нет, исключения только для тех, кто отслужил в Советской армии. Что касается непосредственно террористов, установленных из числа мигрантов, то необходимо вводить норму, согласно которой всем родственникам террориста запрещается въезд в Россию до момента установления их непричастности к террористической деятельности. Сейчас после громкого теракта, именно тот самый момент, когда можно и нужно максимально ужесточать миграционное законодательство. Никакого общественного возмущения это не вызовет, даже если ситуацию будут раскачивать извне. Нам нужно осознать, что ситуация в мире изменилась, а это требует решительных действий.Депутат Госдумы Михаил МатвеевИтак, миграция в Россию из Таджикистана, Киргизии и других стран Средней Азии осуществляется по плану "Коридор Центральная Азия - Россия" Международной организации для миграции, спонсируемом Всемирным банком и Департаментом международного развития правительства Великобритании. Декларируемая, цель программы ООН по поддержке миграции в РФ из Таджикистана и Киргизии, как самых бедных стран в Центральной Азии- снижение бедности там. Именно поэтому, видимо, к нам едут не "высококвалифицированные специалисты", а нищие малограмотные безработные. Именно "переселение перенаселения нищеты" объясняет аномалию почему к нам в самом большом количестве едут из Таджикистана и Киргизии. Итак , ещё раз русскими буквами: массовая миграция из Средней Азии в Россию идёт по плану МОМ и правительства Великобритании, который, видимо, и выполняют наши чиновники. А как ещё объяснить существование этих программ? И что ряд "целевых показателей" с 2007 года уже выполнены. А вы говорите "суверенитет"... А нам рассказывают об "иностранных агентах"... Можно было бы усомниться в том, что это совпадение- что на все законопроекты по ужесточению миграции - у правительства отрицательные отзывы. Это примерно всё, что надо знать о желании этих людей после "Крокуса" реально что-то в сфере миграции сделать в сторону наведения порядка и ограничения.Так кто стоит за завозом в Россию мигрантов? Кто потом совершает теракты в России? И кто стоит за терактами? Возможно, одни и те же международные структуры глобалистов, и их спецслужб и "неправительственных" (на самом деле нет) организаций, под которых легли наши властные чинуши и их информсопровождение, для отвода глаз от продажи Родины и её будущего блеющие про дружбу народов, нехватку рабочих рук и неспособность русского народа размножаться.Политолог Вадим ТрухачевДаже если предположить, что России вдруг действительно нужны три миллиона мигрантов, возникает один вопрос. Почему их надо завозить из Средней Азии? Есть Молдавия. Есть Сербия и другие страны бывшей Югославии. Есть КНДР. Не хватит - есть Вьетнам, Филиппины, Шри-Ланка. Да Индия есть, Латинская Америка. С бору по сосенке, без создания "диаспор" и гетто - и легко без Средней Азии обойтись можно. В отличие от Средней Азии, в этих странах (кроме Молдавии, но это особый разговор) не учат, что Россия - это колонизатор и угнетатель. И приезжие оттуда, в отличие от узбеков и таджиков, не пылают ненавистью к русским. Да и квалификация у них повыше будет, чем у среднеазиатов. А русский язык никто, кроме молдаван, и так не знает... Хотя предположу, что цифра в три миллиона завышена в разы. И даже в условиях СВО нехватка рабочих рук у нас - минимальная.Общественный деятель Татьяна МонтянРоссии нужен другой подход. ­Мы все знаем о миграционном кризисе в США и в Германии. Много слышали, что во Франции мигрантов из Африки и Ближнего Востока уже более чем треть, и массу других ужасов о полчищах мигрантов, которые замещают местное население. Но при всем этом, я хочу отметить, что в Европе и США мигранты получают далеко не только социальные пособия. Их действительно пытаются интегрировать, проводят бесплатные курсы по изучению местного языка, общих обычаев и законов. Им помогают с трудоустройством, для них разработаны довольно качественные программы профориентации. Мигранты могут пройти обучение в местном колледже и за полгода бесплатно получить любую рабочую специальность в любой привлекательной для них сфере. Другой вопрос, что система стимулов в странах Запада имеет значительные перекосы, и мигрантам в целом более выгодно сидеть дома на пособии и нигде не работать. Ведь за работу они хоть и получат больше денег, но с учетом того, что им сразу же придется самим оплачивать всякие медстраховки, аренду жилья, автомобиль и страховку на него, покупать продукты питания за свой счет и много чего еще, — все эти заработанные в поте лица деньги моментально исчезнут. То есть работать в ЕС просто экономически нецелесообразно. Гораздо более рационально сидеть на социале, годами петляя всякими способами от работы, что и делает там огромное количество мигрантов, хотя и меньшинство от общего количества. Большая часть все же практически сразу впрягается. Именно перекосы в социалке и неэффективная программа ассимиляции мигрантов и приводит к формированию устойчивых и закрытых этно-религиозных групп, в которых процветают как религиозный экстремизм так и оргпреступность. Более успешны в вопросах адаптации мигрантов страны Скандинавии и Швейцария. Но там в эти программы вкладывают огромные деньги и не разворовывают их, а действительно стараются выполнить эту задачу. А что в России? Кастрированная западная система, вобравшая в себя все ее недостатки и ни одного, даже самого маленького плюса. Никакой профориентации и интеграции. Чистый капитализм в первозданном виде. Стоит ли удивляться результату? Да и, честно говоря, не стоит даже начинать создавать какие-то подобные программы с госфинансированием, которые и на Западе работают довольно плохо. Потому что общество быстро встанет на дыбы, если еще и деньги на мигрантов тратить. Ведь результат будет известен: деньги испарятся без всякой пользы. России нужна совершенно другая модель работы с трудовыми мигрантами.Политический эксперт Игорь ДимитриевПосле недавних событий миграционная проблема вышла в топ обсуждаемых тем, и, конечно, все высказывания на этот счёт примитивно просты - "долой мигрантов". Но это пустые, популистские заявления: так просто запретом въезда проблему не решишь и запрещать ее никто не будет. В стране наблюдается нехватка рабочей силы, на их труде держится строительство, транспорт, торговля, ЖКХ, сфера услуг. Каждый, кто занимался связанными с этими сферами бизнесом, знает, как сложно найти сотрудников даже за достойную зарплату. Помню, лет пять назад в Крым притащили на неделю бригаду сварщиков из Донецка для монтажа большой конструкции. В итоге на них выстроилась очередь из работодателей, и бригада осталась в Крыму надолго. Без притока рабочей силы некоторые сферы остановятся, единомоментно подготовить миллионы рабочих даже минимальной квалификации не выйдет. Экономика многое потеряет. Потому эта дискуссия не такая простая. Лозунгами не решается. И в ней должны участвовать специалисты: бизнесмены, социологи, работники сферы образования. Именно они должны выработать механизм постепенного сокращения зависимости от иностранной рабочей силы, проанализировать опыт в других странах, подумать, в каких сферах возможна автоматизация производства или продумать механизмы отбора этих людей и безболезненной интеграции их в российское общество. Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день демографические показатели Средней Азии в сравнении с Россией таковы, что просто закрыться от них не получится. Я приводил уже пример: ежегодно в небольшом Узбекистане рождается примерно столько же детей, сколько в России рождается русских. То есть через двадцать лет молодых узбеков и русских будет сопоставимое количество. При сохранении этой тенденции русские потеряют численное преимущество и станут просто одним из многих народов Евразии. И тогда лавину уже будет не остановить.Философ и политолог Александр ДугинКстати: любить народы и их культуры , изучать их и глубоко исследовать традиционные ценности - это одно, а требовать больше мигрантов, чтобы они разлагали идентичность большого народа - совсем другое. Как правило, истовые защитники миграции вообще не интересуются их традициями, а просто люто ненавидят большой народ - будь-то русские, французы, итальянцы или американцы. Быть на стороне людей, оказавшихся в положении мигрантов, значит, искренне желать им возвращения на родину. Если же они хотят ассимилироваться, то им надо в этом помогать, объясняя последовательно и глубоко: что значит быть русским. Но в том-то и вопрос: либералы не только не собираются содействовать такой ассимиляции, но категорически против нее. Либерал - враг любого народа, поэтому он поддерживает мусульманина, пока он приносит вред христианину, но как только мусульманин с традиционными ценностями оказывается у себя дома, либерал ужасается "недостатку демократии' и призывает к "гуманитарным бомбардировкам". Либерализм - идеология человеконенавистническая. Он искажает любые системы отношений. Это настоящая ментальная патология.
россия
средняя азия
таджикистан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103272/44/1032724469_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_bc972532e893680ba9107852afb69c7d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, средняя азия, таджикистан, юрий баранчик, сергей неверов, татьяна монтян, госдума, минтруд, эксклюзив, всемирный банк
Россия, Средняя Азия, Таджикистан, Юрий Баранчик, Сергей Неверов, Татьяна Монтян, Госдума, Минтруд, Эксклюзив, Всемирный банк

Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов

13:04 31.03.2024 (обновлено: 13:40 31.03.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЭвакуация иракских мигрантов из Белоруссии
Эвакуация иракских мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
После трагедии в "Крокусе" снова среди экспертного сообщества и российских политиков возник вопрос о миграционной политике в России. Многие обратили внимание на то, что есть слабые места, лазейки, которые позволяют мигрантам получать документы, регистрацию, пользуясь услугами недобросовестных посредников.
Так сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, медицинские справки можно получить за деньги, не проходя все необходимые процедуры. Борьбы с этим явлением, конечно, ведется, но видимо недостаточно эффективно.
Все это становится проблемой, когда в стране фактически незаконно находится тысячи иностранных граждан с сомнительными намерениями. Эксперты подняли вопрос об ужесточении правил для мигрантов.
С другой стороны, звучат и аргументы, что приток рабочей силы в Россию полезен для развития многих сфер экономики, в, частности, строительства. Поэтому в вопросе ужесточении правил нужен здравый подход. Тем временем Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в "Крокус сити холле", в представительство ведомства в РФ от них поступает много звонков. Об этом сообщила в СМИ заместитель министра труда республики Шахноза Нодири.
Что думают политологи по поводу проблем миграции в России и куда двигаться дальше – в обзоре соцсетей.
Политолог Юрий Баранчик
После теракта в "Крокус Сити холле" пошло обсуждение ужесточения миграционного законодательства. То, что у нас в этой сфере творится бардак, можно посмотреть на примере изменений в закон о материнском капитале, которые были внесены в декабре 2023 года. С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.
Получается с 2007 года Россия стимулировала рождаемость не столько себе, сколько в соседних странах, женщины из которых зачастую специально приезжали рожать в Россию. Сколько на это ушло денег никто подсчитывать не будет, чтобы не позориться.
Сейчас обещают, что до конца этого года у мигрантов в России появятся цифровые профили, которые объединят всю доступную о них информацию в единой системе, со слов вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.
Минтруд предложил ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов и высылать из России тех трудовых мигрантов, которые начнут работать не по профилю. Предполагается, что целевым набором работников будет заниматься специальная компания.
Только это все предложения “мирного времени”, а сейчас Россия ведет войну с Западом - такую формулировку уже употребляет высшее политическое руководство страны. Сейчас в Россию могут въехать без виз представители около 30 стран - это проходной двор в текущей военно-политической ситуации, никакого фильтра для въезжающих нет.
Необходимо отказываться от безвизового режима, как минимум, с теми странами, из которых идет большой миграционный поток, а это страны Средней Азии. Если нужны гастарбайтеры, то работодатели должны посылать заявку в специальные органы на привлечение иностранных рабочих по конкретным специальностям. С ответственностью работодателя за данных гастарбайтеров.
Если человек из какой-либо “неблагополучной” безвизовой страны хочет эмигрировать в Россию, он должен найти поручителей, которые будут нести определенную солидарную финансовую ответственность за его поведение в России, до момента получения им гражданства.
Недавно прошла информация, что военные следователи Тихоокеанского флота с начала года поставили на воинский учет более 180 бывших мигрантов, получивших гражданство РФ в результате рейдов по населенным пунктам Приморского и Камчатского краев. Это абсурд, потому что повестку в армию они должны получать вместе с паспортом, вне зависимости от того, служил человек своей старой родине или нет, исключения только для тех, кто отслужил в Советской армии.
Что касается непосредственно террористов, установленных из числа мигрантов, то необходимо вводить норму, согласно которой всем родственникам террориста запрещается въезд в Россию до момента установления их непричастности к террористической деятельности.
Сейчас после громкого теракта, именно тот самый момент, когда можно и нужно максимально ужесточать миграционное законодательство. Никакого общественного возмущения это не вызовет, даже если ситуацию будут раскачивать извне. Нам нужно осознать, что ситуация в мире изменилась, а это требует решительных действий.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев
Итак, миграция в Россию из Таджикистана, Киргизии и других стран Средней Азии осуществляется по плану "Коридор Центральная Азия - Россия" Международной организации для миграции, спонсируемом Всемирным банком и Департаментом международного развития правительства Великобритании.
Декларируемая, цель программы ООН по поддержке миграции в РФ из Таджикистана и Киргизии, как самых бедных стран в Центральной Азии- снижение бедности там. Именно поэтому, видимо, к нам едут не "высококвалифицированные специалисты", а нищие малограмотные безработные. Именно "переселение перенаселения нищеты" объясняет аномалию почему к нам в самом большом количестве едут из Таджикистана и Киргизии.
Итак , ещё раз русскими буквами: массовая миграция из Средней Азии в Россию идёт по плану МОМ и правительства Великобритании, который, видимо, и выполняют наши чиновники. А как ещё объяснить существование этих программ?
И что ряд "целевых показателей" с 2007 года уже выполнены. А вы говорите "суверенитет"... А нам рассказывают об "иностранных агентах"...
Можно было бы усомниться в том, что это совпадение- что на все законопроекты по ужесточению миграции - у правительства отрицательные отзывы. Это примерно всё, что надо знать о желании этих людей после "Крокуса" реально что-то в сфере миграции сделать в сторону наведения порядка и ограничения.
Так кто стоит за завозом в Россию мигрантов? Кто потом совершает теракты в России? И кто стоит за терактами? Возможно, одни и те же международные структуры глобалистов, и их спецслужб и "неправительственных" (на самом деле нет) организаций, под которых легли наши властные чинуши и их информсопровождение, для отвода глаз от продажи Родины и её будущего блеющие про дружбу народов, нехватку рабочих рук и неспособность русского народа размножаться.
Политолог Вадим Трухачев
Даже если предположить, что России вдруг действительно нужны три миллиона мигрантов, возникает один вопрос. Почему их надо завозить из Средней Азии? Есть Молдавия. Есть Сербия и другие страны бывшей Югославии. Есть КНДР. Не хватит - есть Вьетнам, Филиппины, Шри-Ланка. Да Индия есть, Латинская Америка. С бору по сосенке, без создания "диаспор" и гетто - и легко без Средней Азии обойтись можно.
В отличие от Средней Азии, в этих странах (кроме Молдавии, но это особый разговор) не учат, что Россия - это колонизатор и угнетатель. И приезжие оттуда, в отличие от узбеков и таджиков, не пылают ненавистью к русским. Да и квалификация у них повыше будет, чем у среднеазиатов. А русский язык никто, кроме молдаван, и так не знает... Хотя предположу, что цифра в три миллиона завышена в разы. И даже в условиях СВО нехватка рабочих рук у нас - минимальная.
Общественный деятель Татьяна Монтян
России нужен другой подход. ­Мы все знаем о миграционном кризисе в США и в Германии. Много слышали, что во Франции мигрантов из Африки и Ближнего Востока уже более чем треть, и массу других ужасов о полчищах мигрантов, которые замещают местное население.
Но при всем этом, я хочу отметить, что в Европе и США мигранты получают далеко не только социальные пособия. Их действительно пытаются интегрировать, проводят бесплатные курсы по изучению местного языка, общих обычаев и законов. Им помогают с трудоустройством, для них разработаны довольно качественные программы профориентации.
Мигранты могут пройти обучение в местном колледже и за полгода бесплатно получить любую рабочую специальность в любой привлекательной для них сфере. Другой вопрос, что система стимулов в странах Запада имеет значительные перекосы, и мигрантам в целом более выгодно сидеть дома на пособии и нигде не работать. Ведь за работу они хоть и получат больше денег, но с учетом того, что им сразу же придется самим оплачивать всякие медстраховки, аренду жилья, автомобиль и страховку на него, покупать продукты питания за свой счет и много чего еще, — все эти заработанные в поте лица деньги моментально исчезнут. То есть работать в ЕС просто экономически нецелесообразно. Гораздо более рационально сидеть на социале, годами петляя всякими способами от работы, что и делает там огромное количество мигрантов, хотя и меньшинство от общего количества.
Большая часть все же практически сразу впрягается. Именно перекосы в социалке и неэффективная программа ассимиляции мигрантов и приводит к формированию устойчивых и закрытых этно-религиозных групп, в которых процветают как религиозный экстремизм так и оргпреступность.
Более успешны в вопросах адаптации мигрантов страны Скандинавии и Швейцария. Но там в эти программы вкладывают огромные деньги и не разворовывают их, а действительно стараются выполнить эту задачу.
А что в России? Кастрированная западная система, вобравшая в себя все ее недостатки и ни одного, даже самого маленького плюса. Никакой профориентации и интеграции. Чистый капитализм в первозданном виде. Стоит ли удивляться результату? Да и, честно говоря, не стоит даже начинать создавать какие-то подобные программы с госфинансированием, которые и на Западе работают довольно плохо. Потому что общество быстро встанет на дыбы, если еще и деньги на мигрантов тратить. Ведь результат будет известен: деньги испарятся без всякой пользы.
России нужна совершенно другая модель работы с трудовыми мигрантами.
Политический эксперт Игорь Димитриев
После недавних событий миграционная проблема вышла в топ обсуждаемых тем, и, конечно, все высказывания на этот счёт примитивно просты - "долой мигрантов". Но это пустые, популистские заявления: так просто запретом въезда проблему не решишь и запрещать ее никто не будет.
В стране наблюдается нехватка рабочей силы, на их труде держится строительство, транспорт, торговля, ЖКХ, сфера услуг. Каждый, кто занимался связанными с этими сферами бизнесом, знает, как сложно найти сотрудников даже за достойную зарплату.
Помню, лет пять назад в Крым притащили на неделю бригаду сварщиков из Донецка для монтажа большой конструкции. В итоге на них выстроилась очередь из работодателей, и бригада осталась в Крыму надолго. Без притока рабочей силы некоторые сферы остановятся, единомоментно подготовить миллионы рабочих даже минимальной квалификации не выйдет. Экономика многое потеряет. Потому эта дискуссия не такая простая. Лозунгами не решается. И в ней должны участвовать специалисты: бизнесмены, социологи, работники сферы образования. Именно они должны выработать механизм постепенного сокращения зависимости от иностранной рабочей силы, проанализировать опыт в других странах, подумать, в каких сферах возможна автоматизация производства или продумать механизмы отбора этих людей и безболезненной интеграции их в российское общество.
Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день демографические показатели Средней Азии в сравнении с Россией таковы, что просто закрыться от них не получится. Я приводил уже пример: ежегодно в небольшом Узбекистане рождается примерно столько же детей, сколько в России рождается русских. То есть через двадцать лет молодых узбеков и русских будет сопоставимое количество. При сохранении этой тенденции русские потеряют численное преимущество и станут просто одним из многих народов Евразии. И тогда лавину уже будет не остановить.
Философ и политолог Александр Дугин
Кстати: любить народы и их культуры , изучать их и глубоко исследовать традиционные ценности - это одно, а требовать больше мигрантов, чтобы они разлагали идентичность большого народа - совсем другое.
Как правило, истовые защитники миграции вообще не интересуются их традициями, а просто люто ненавидят большой народ - будь-то русские, французы, итальянцы или американцы.
Быть на стороне людей, оказавшихся в положении мигрантов, значит, искренне желать им возвращения на родину. Если же они хотят ассимилироваться, то им надо в этом помогать, объясняя последовательно и глубоко: что значит быть русским.
Но в том-то и вопрос: либералы не только не собираются содействовать такой ассимиляции, но категорически против нее. Либерал - враг любого народа, поэтому он поддерживает мусульманина, пока он приносит вред христианину, но как только мусульманин с традиционными ценностями оказывается у себя дома, либерал ужасается "недостатку демократии' и призывает к "гуманитарным бомбардировкам". Либерализм - идеология человеконенавистническая. Он искажает любые системы отношений. Это настоящая ментальная патология.
 
РоссияСредняя АзияТаджикистанЮрий БаранчикСергей НеверовТатьяна МонтянГосдумаМинтрудЭксклюзивВсемирный банк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"
18:48В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ
18:42Угроза железной дороге, удар по энергетике. Итоги 31 марта на Украине
18:24В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам
18:24Судить или убить
17:54ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes
17:34В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
17:18Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ
17:11Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде Зеленского
16:51Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
16:27Буданов* прокомментировал строительство дороги через новые регионы РФ – серьёзная проблема
16:10Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ
16:00Коммунист, сионист, "простой как облако" художник Марк Шагал
15:41В Раде горюют по несостоявшимся президентским выборам и ругают нынешнюю украинскую власть
15:24Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко
15:14Слуги без народа. Кто и как бежит с Украины
15:05Буданов* пугает украинцев российскими "Калибрами" и анонсирует новые удары по энергообъектам
14:40Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех"
14:25"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев
14:14ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО
Лента новостейМолния