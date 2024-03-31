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Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов

Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов - 31.03.2024 Украина.ру

Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов

После трагедии в "Крокусе" снова среди экспертного сообщества и российских политиков возник вопрос о миграционной политике в России. Многие обратили внимание на то, что есть слабые места, лазейки, которые позволяют мигрантам получать документы, регистрацию, пользуясь услугами недобросовестных посредников.

2024-03-31T13:04

2024-03-31T13:04

2024-03-31T13:40

россия

средняя азия

таджикистан

юрий баранчик

сергей неверов

татьяна монтян

госдума

минтруд

эксклюзив

всемирный банк

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Так сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, медицинские справки можно получить за деньги, не проходя все необходимые процедуры. Борьбы с этим явлением, конечно, ведется, но видимо недостаточно эффективно. Все это становится проблемой, когда в стране фактически незаконно находится тысячи иностранных граждан с сомнительными намерениями. Эксперты подняли вопрос об ужесточении правил для мигрантов. С другой стороны, звучат и аргументы, что приток рабочей силы в Россию полезен для развития многих сфер экономики, в, частности, строительства. Поэтому в вопросе ужесточении правил нужен здравый подход. Тем временем Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в "Крокус сити холле", в представительство ведомства в РФ от них поступает много звонков. Об этом сообщила в СМИ заместитель министра труда республики Шахноза Нодири. Что думают политологи по поводу проблем миграции в России и куда двигаться дальше – в обзоре соцсетей.Политолог Юрий БаранчикПосле теракта в "Крокус Сити холле" пошло обсуждение ужесточения миграционного законодательства. То, что у нас в этой сфере творится бардак, можно посмотреть на примере изменений в закон о материнском капитале, которые были внесены в декабре 2023 года. С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Получается с 2007 года Россия стимулировала рождаемость не столько себе, сколько в соседних странах, женщины из которых зачастую специально приезжали рожать в Россию. Сколько на это ушло денег никто подсчитывать не будет, чтобы не позориться. Сейчас обещают, что до конца этого года у мигрантов в России появятся цифровые профили, которые объединят всю доступную о них информацию в единой системе, со слов вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.Минтруд предложил ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов и высылать из России тех трудовых мигрантов, которые начнут работать не по профилю. Предполагается, что целевым набором работников будет заниматься специальная компания. Только это все предложения “мирного времени”, а сейчас Россия ведет войну с Западом - такую формулировку уже употребляет высшее политическое руководство страны. Сейчас в Россию могут въехать без виз представители около 30 стран - это проходной двор в текущей военно-политической ситуации, никакого фильтра для въезжающих нет. Необходимо отказываться от безвизового режима, как минимум, с теми странами, из которых идет большой миграционный поток, а это страны Средней Азии. Если нужны гастарбайтеры, то работодатели должны посылать заявку в специальные органы на привлечение иностранных рабочих по конкретным специальностям. С ответственностью работодателя за данных гастарбайтеров. Если человек из какой-либо “неблагополучной” безвизовой страны хочет эмигрировать в Россию, он должен найти поручителей, которые будут нести определенную солидарную финансовую ответственность за его поведение в России, до момента получения им гражданства. Недавно прошла информация, что военные следователи Тихоокеанского флота с начала года поставили на воинский учет более 180 бывших мигрантов, получивших гражданство РФ в результате рейдов по населенным пунктам Приморского и Камчатского краев. Это абсурд, потому что повестку в армию они должны получать вместе с паспортом, вне зависимости от того, служил человек своей старой родине или нет, исключения только для тех, кто отслужил в Советской армии. Что касается непосредственно террористов, установленных из числа мигрантов, то необходимо вводить норму, согласно которой всем родственникам террориста запрещается въезд в Россию до момента установления их непричастности к террористической деятельности. Сейчас после громкого теракта, именно тот самый момент, когда можно и нужно максимально ужесточать миграционное законодательство. Никакого общественного возмущения это не вызовет, даже если ситуацию будут раскачивать извне. Нам нужно осознать, что ситуация в мире изменилась, а это требует решительных действий.Депутат Госдумы Михаил МатвеевИтак, миграция в Россию из Таджикистана, Киргизии и других стран Средней Азии осуществляется по плану "Коридор Центральная Азия - Россия" Международной организации для миграции, спонсируемом Всемирным банком и Департаментом международного развития правительства Великобритании. Декларируемая, цель программы ООН по поддержке миграции в РФ из Таджикистана и Киргизии, как самых бедных стран в Центральной Азии- снижение бедности там. Именно поэтому, видимо, к нам едут не "высококвалифицированные специалисты", а нищие малограмотные безработные. Именно "переселение перенаселения нищеты" объясняет аномалию почему к нам в самом большом количестве едут из Таджикистана и Киргизии. Итак , ещё раз русскими буквами: массовая миграция из Средней Азии в Россию идёт по плану МОМ и правительства Великобритании, который, видимо, и выполняют наши чиновники. А как ещё объяснить существование этих программ? И что ряд "целевых показателей" с 2007 года уже выполнены. А вы говорите "суверенитет"... А нам рассказывают об "иностранных агентах"... Можно было бы усомниться в том, что это совпадение- что на все законопроекты по ужесточению миграции - у правительства отрицательные отзывы. Это примерно всё, что надо знать о желании этих людей после "Крокуса" реально что-то в сфере миграции сделать в сторону наведения порядка и ограничения.Так кто стоит за завозом в Россию мигрантов? Кто потом совершает теракты в России? И кто стоит за терактами? Возможно, одни и те же международные структуры глобалистов, и их спецслужб и "неправительственных" (на самом деле нет) организаций, под которых легли наши властные чинуши и их информсопровождение, для отвода глаз от продажи Родины и её будущего блеющие про дружбу народов, нехватку рабочих рук и неспособность русского народа размножаться.Политолог Вадим ТрухачевДаже если предположить, что России вдруг действительно нужны три миллиона мигрантов, возникает один вопрос. Почему их надо завозить из Средней Азии? Есть Молдавия. Есть Сербия и другие страны бывшей Югославии. Есть КНДР. Не хватит - есть Вьетнам, Филиппины, Шри-Ланка. Да Индия есть, Латинская Америка. С бору по сосенке, без создания "диаспор" и гетто - и легко без Средней Азии обойтись можно. В отличие от Средней Азии, в этих странах (кроме Молдавии, но это особый разговор) не учат, что Россия - это колонизатор и угнетатель. И приезжие оттуда, в отличие от узбеков и таджиков, не пылают ненавистью к русским. Да и квалификация у них повыше будет, чем у среднеазиатов. А русский язык никто, кроме молдаван, и так не знает... Хотя предположу, что цифра в три миллиона завышена в разы. И даже в условиях СВО нехватка рабочих рук у нас - минимальная.Общественный деятель Татьяна МонтянРоссии нужен другой подход. ­Мы все знаем о миграционном кризисе в США и в Германии. Много слышали, что во Франции мигрантов из Африки и Ближнего Востока уже более чем треть, и массу других ужасов о полчищах мигрантов, которые замещают местное население. Но при всем этом, я хочу отметить, что в Европе и США мигранты получают далеко не только социальные пособия. Их действительно пытаются интегрировать, проводят бесплатные курсы по изучению местного языка, общих обычаев и законов. Им помогают с трудоустройством, для них разработаны довольно качественные программы профориентации. Мигранты могут пройти обучение в местном колледже и за полгода бесплатно получить любую рабочую специальность в любой привлекательной для них сфере. Другой вопрос, что система стимулов в странах Запада имеет значительные перекосы, и мигрантам в целом более выгодно сидеть дома на пособии и нигде не работать. Ведь за работу они хоть и получат больше денег, но с учетом того, что им сразу же придется самим оплачивать всякие медстраховки, аренду жилья, автомобиль и страховку на него, покупать продукты питания за свой счет и много чего еще, — все эти заработанные в поте лица деньги моментально исчезнут. То есть работать в ЕС просто экономически нецелесообразно. Гораздо более рационально сидеть на социале, годами петляя всякими способами от работы, что и делает там огромное количество мигрантов, хотя и меньшинство от общего количества. Большая часть все же практически сразу впрягается. Именно перекосы в социалке и неэффективная программа ассимиляции мигрантов и приводит к формированию устойчивых и закрытых этно-религиозных групп, в которых процветают как религиозный экстремизм так и оргпреступность. Более успешны в вопросах адаптации мигрантов страны Скандинавии и Швейцария. Но там в эти программы вкладывают огромные деньги и не разворовывают их, а действительно стараются выполнить эту задачу. А что в России? Кастрированная западная система, вобравшая в себя все ее недостатки и ни одного, даже самого маленького плюса. Никакой профориентации и интеграции. Чистый капитализм в первозданном виде. Стоит ли удивляться результату? Да и, честно говоря, не стоит даже начинать создавать какие-то подобные программы с госфинансированием, которые и на Западе работают довольно плохо. Потому что общество быстро встанет на дыбы, если еще и деньги на мигрантов тратить. Ведь результат будет известен: деньги испарятся без всякой пользы. России нужна совершенно другая модель работы с трудовыми мигрантами.Политический эксперт Игорь ДимитриевПосле недавних событий миграционная проблема вышла в топ обсуждаемых тем, и, конечно, все высказывания на этот счёт примитивно просты - "долой мигрантов". Но это пустые, популистские заявления: так просто запретом въезда проблему не решишь и запрещать ее никто не будет. В стране наблюдается нехватка рабочей силы, на их труде держится строительство, транспорт, торговля, ЖКХ, сфера услуг. Каждый, кто занимался связанными с этими сферами бизнесом, знает, как сложно найти сотрудников даже за достойную зарплату. Помню, лет пять назад в Крым притащили на неделю бригаду сварщиков из Донецка для монтажа большой конструкции. В итоге на них выстроилась очередь из работодателей, и бригада осталась в Крыму надолго. Без притока рабочей силы некоторые сферы остановятся, единомоментно подготовить миллионы рабочих даже минимальной квалификации не выйдет. Экономика многое потеряет. Потому эта дискуссия не такая простая. Лозунгами не решается. И в ней должны участвовать специалисты: бизнесмены, социологи, работники сферы образования. Именно они должны выработать механизм постепенного сокращения зависимости от иностранной рабочей силы, проанализировать опыт в других странах, подумать, в каких сферах возможна автоматизация производства или продумать механизмы отбора этих людей и безболезненной интеграции их в российское общество. Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день демографические показатели Средней Азии в сравнении с Россией таковы, что просто закрыться от них не получится. Я приводил уже пример: ежегодно в небольшом Узбекистане рождается примерно столько же детей, сколько в России рождается русских. То есть через двадцать лет молодых узбеков и русских будет сопоставимое количество. При сохранении этой тенденции русские потеряют численное преимущество и станут просто одним из многих народов Евразии. И тогда лавину уже будет не остановить.Философ и политолог Александр ДугинКстати: любить народы и их культуры , изучать их и глубоко исследовать традиционные ценности - это одно, а требовать больше мигрантов, чтобы они разлагали идентичность большого народа - совсем другое. Как правило, истовые защитники миграции вообще не интересуются их традициями, а просто люто ненавидят большой народ - будь-то русские, французы, итальянцы или американцы. Быть на стороне людей, оказавшихся в положении мигрантов, значит, искренне желать им возвращения на родину. Если же они хотят ассимилироваться, то им надо в этом помогать, объясняя последовательно и глубоко: что значит быть русским. Но в том-то и вопрос: либералы не только не собираются содействовать такой ассимиляции, но категорически против нее. Либерал - враг любого народа, поэтому он поддерживает мусульманина, пока он приносит вред христианину, но как только мусульманин с традиционными ценностями оказывается у себя дома, либерал ужасается "недостатку демократии' и призывает к "гуманитарным бомбардировкам". Либерализм - идеология человеконенавистническая. Он искажает любые системы отношений. Это настоящая ментальная патология.

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средняя азия

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россия, средняя азия, таджикистан, юрий баранчик, сергей неверов, татьяна монтян, госдума, минтруд, эксклюзив, всемирный банк