https://ukraina.ru/20240331/1043032121.html

От Березины до Парижа: зарубежный поход русской армии

От Березины до Парижа: зарубежный поход русской армии - 31.03.2024 Украина.ру

От Березины до Парижа: зарубежный поход русской армии

Очередная, 210-я годовщина вступления русской армии в Париж 31 марта 1814 года происходит в условиях беспрецедентной напряженность в российско-французских отношениях. Хотя, не такой уж беспрецедентной - французская армия трижды бывала на территории России - в 1812, 1854 и 1918 годах

2024-03-31T07:18

2024-03-31T07:18

2024-03-31T07:18

история

история

xix век

россия

франция

париж

наполеон бонапарт

российская империя

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1b/1043033225_0:381:1361:1147_1920x0_80_0_0_1845616f0b8208de51af1bf1bccd7df3.jpg.webp

Великая армия Наполеона покинула Россию 26 декабря 1812 года. Вопрос, что делать дальше, перед царём Александром I не стоял – после всех пережитых "благодаря" Наполеону унижений он хотел взять реванш. 13 января 1813 года Русская армия вслед за французами пересекла Неман и вторглась в Герцогство Польское, начался её Заграничный поход.Помимо личных счётов Александра I в преследовании и окончательном разгроме Наполеона был и геополитический расчёт – победный марш по Елисейским полям поднял бы мировой престиж России и смыл бы позор сдачи Москвы. Однако не все в армии разделяли устремления императора, и в частности, главнокомандующий войсками маршал Михаил Илларионович Кутузов. Он понимал, что англофилы в ближайшем окружении императора, вроде его недруга генерала от кавалерии Леонтия Леонтиевича Беннигсена, толкают его на поход, подзуживаемые из английского посольства. После разгрома Наполеон был России больше не опасен, зато он был опасен Англии, против которой мог продолжать континентальную блокаду, тем самым её ослабляя. Это было бы выгодно России, так как, пока сражались Париж и Лондон, Москва могла бы спокойно упрочить своё положение на Балканах, в Польше, на Кавказе и в Средней Азии. Но Кутузов и его единомышленники были в меньшинстве – патриотически настроенный народ, как и царь, хотел реванша, и Кутузову пришлось, против своей воли, двинуть войска на запад.К концу февраля армия достигла Одера. 27 февраля 1813 года в Калише Россия и Пруссия подписали договор о мире, дружбе, наступательном и оборонительном союзе, согласно которому обе стороны обязывались взаимно оказывать друг другу помощь в борьбе с Наполеоном.Управляемая Кутузовым русская армия продвигалась в западном направлении, освобождая польские и прусские города. Спустя одиннадцать дней после подписания Калишского договора русские войска вступили в Берлин.Успехи русских воспринимались прусским правительством настороженно. Король Фридрих Вильгельм III пытался сдержать активные действия своих войск и как можно дольше препятствовать их соединению с русской армией, что противоречило условиям Калишского договора и тактике Кутузова, направленной на объединение сил и укрепление армий резервами.У Кутузова оставалось мало сил бороться с происками пруссаков. Переживания недавних кровопролитных сражений, сдача Москвы, выполнение приказа, который он считал ошибочным, подкосили его здоровье. Сильно простудившись, Михаил Илларионович умер 28 апреля 1813 года в небольшом силезском городке Бунцлау. Позже здесь возвели в его честь обелиск.Во главе русско-прусской армии встал русский генерал Пётр Христофорович Витгенштейн. Под его началом пока были только русская и прусская армии, Австрия продолжала вести двойную игру и выжидала, какой из сторон будет сопутствовать удача. Она опасалась как господства Бонапарта, так и усиления России, хотя присоединение Пруссии к антинаполеоновской коалиции воздействовало на неё отрезвляюще.Наполеону в это время удалось вернуться во Францию, объявить мобилизацию и поставить под ружьё почти такую ​​же армию, какую имела Россия и Пруссия вместе взятые – порядка 200 000 штыков.2 мая 1813 года Бонапарт нанёс поражение союзникам при Лютцене и 12 мая при Бауцене, где те потеряли порядка 20.000 солдат и были вынуждены отступить, оставив левый берег Эльбы. После этого Витгенштейна от командования отстранили, и главнокомандующим был назначен князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли.Французские войска заняли Саксонию и часть Силезии с такими крупными городами, как Дрезден и Бреславль. Эти успехи Наполеона заставили союзников предложить императору Франции перемирие. Оно было необходимо обеим сторонам, поэтому подписание, при посредничестве Австрии, состоялось – стороны завизировали документ в Плесвице 4 июня 1813 года.Временное затишье позволило России и Пруссии возобновить переговоры с Англией о субсидиях, а с Австрией – о совместных действиях против Наполеона, так же это время использовали для укрепления прусской армии резервами. Наполеон за то же время подтянул свежие силы и подготовился к новому наступлению.Решительность французского императора продолжить войну, усиливало продвижение союзных армий на Эльбу, которое создавало угрозу вторжения на территорию Австрии в случае её выступления на стороне Франции. Положил же конец всем колебаниям Габсбурговдень 9 сентября 1813 года, когда Австрия вошла в состав антинаполеоновской коалиции, подписав с Россией Теплицкий договор о дружбе и оборонном союзе. Оба государства обязывались согласованно действовать в Европе. В случае угрозы одному из них – оказать помощь корпусом в 60 000 штыков. Кроме того ни одна из сторон не имела права заключать мир или перемирие без взаимного соглашения союзников.С конца лета 1813 года положение изменилось в пользу союзников. На сторону коалиции перешли страны Рейнского союза и Швеция. Её армия теперь насчитывала порядка 500 000 человек при том, что у Бонапарта под началом было порядка 400 000 штыков.Международное и внутреннее положение Франции становилось всё более напряжённым. В стране росло недовольство политикой Наполеона, падал его престиж в армии. Императора оставили некоторые из его приближенных: перешёл на русскую службу генерал Жомини, чуть позже покинул Наполеона и его шурин маршал Мюрат.В такой обстановке 16-18 октября 1813 года под Лейпцигом произошло сражение, вошедшее в историю как "Битва народов". На стороне союзников сражались русские, прусские, австрийские и шведские войска. На стороне Наполеона выступили французы, поляки, бельгийцы, голландцы, саксонцы, баварцы, вюртембергцы, итальянцы. Всего в битве с обеих сторон участвовали более полумиллиона человек. Смертоубийство продолжалось три дня. Начавшись для французов успехом, оно закончилось тяжелейшим поражением наполеоновской армии.В ходе боёв Наполеону изменила саксонская армия – она перешла на сторону коалиции, но главную роль в Лейпцигском сражении сыграли всё же русские и прусские войска. Они первыми вошли в Лейпциг, заставив противника бежать. Эта битва стала кульминацией компании 1813 года – Наполеон потерял более трети своей армии – не менее 65 000 человек, союзники – порядка 55 000. Резервы Франции были истощены: мобилизованы все призывные возраста, французская армия с боями отступала к Рейну.В ноябре 1813 года Наполеон снова прибыл в Париж, и вновь стал готовить силы для следующих боёв. Лейпцигское поражение не вынудило его прекратить борьбу и запросить мира. Потребовалась новая военная компания, уже на территории Франции, на которую союзники вступили в январе 1814 года.Освобождение Германии и последующее отступление наполеоновских войск усилили в лагере союзников противоречия. Австрийское правительство, желая сохранить Францию в качестве противовеса России, настаивало на переговорах с Наполеоном, угрожая в противном случае выйти из коалиции. 1 марта 1814 года между Россией, Австрией, Пруссией и Англией был подписан так называемый Шомонский трактат, содержавший предварительные условия мира. Самые спорные вопросы (польский и саксонский) в трактате не излагались, чтобы не усугублять и без того глубокие разногласия в лагере союзников.Государства договорились предоставить Франции территорию в пределах 1792 года и тем самым восстановить европейское равновесие. Условия этого договора во многом подготовили решение Венского конгресса. Непрерывные войны, которые вёл Наполеон, вызвали недовольство не только в завоеванных государствах, но и в его собственной стране. Это, в частности, проявилось при появлении союзных войск на территории Франции. Жители Парижа и даже наполеоновская гвардия без особого рвения защищали город и самого императора, которого в этот момент в столице не было. Узнав о её сдаче, Наполеон попытался собрать войска и отбросить противника, но, прибыв в Фонтенбло, под давлением маршалов был вынужден подписать акт отречения.30 марта 1814 года Париж капитулировал. Союзные армии во главе с Александром I на следующий день вошли в столицу Франции и были встречены манифестацией приверженцев старого порядка.Император России пытался не задеть национальное самолюбие французов. Он отдал распоряжение установить контроль за поведением солдат и офицеров союзных армий, упразднил обидный обряд приёма ключей от города, как бы противопоставляя своё поведение (достойное победителя) действиям французского императора в российской столице. Бонапарт в конце апреля 1814 года был отправлен на остров Эльба. В Париже было образовано временное правительство во главе с Талейраном. Созванный им Сенат объявил о низложении Наполеона и восстановлении династии Бурбонов. В начале мая 1814 года в столицу прибыл новый король Людовик XVIII – брат казненного Людовика XVI. На этом славный Заграничный поход русской армии закончился.* * *Отметим, что русская армия, отразив иностранное вторжение трижды входила в Европу – в 1813-14, 1920 и 1944-45 годах. Легко заметить, что успех первого и последнего зарубежных походов был обусловлен тем, что Россия выступала в составе широкой коалиции. Это стоило бы помнить "горячим головам", которые уже сейчас делят Польшу…

https://ukraina.ru/20230122/1042841453.html

https://ukraina.ru/20220624/1034221740.html

https://ukraina.ru/20231130/1032762725.html

https://ukraina.ru/20220102/1032983112.html

россия

франция

париж

российская империя

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, xix век, россия, франция, париж, наполеон бонапарт, российская империя, европа