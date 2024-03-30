https://ukraina.ru/20240330/1054208625.html

Укрепление вертикали Ермака. Итоги 30 марта на Украине

Укрепление вертикали Ермака. Итоги 30 марта на Украине - 30.03.2024 Украина.ру

Укрепление вертикали Ермака. Итоги 30 марта на Украине

Перестановки в Офисе президента Украины связали с главой ОП и "серым кардиналом" Андреем Ермаком

2024-03-30T18:25

2024-03-30T18:25

2024-03-30T18:26

эксклюзив

хроники

андрей ермак

владимир зеленский

сергей шефир

офис президента

набу

кабмин

украина

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В первую половину дня 30 марта на сайте президента Украины появились указы об увольнении целого ряда советников и помощников Владимира Зеленского. Так, Зеленский уволил Сергея Шефира, Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова, внештатных уполномоченных по вопросам волонтёрской деятельности Наталью Пушкарёву и по вопросам обеспечения прав защитников Алёну Вербицкую.Украинские СМИ разошлись в причинах произошедшего. Так, издание "Страна" сконцентрировало внимание на близком друге и соратнике Зеленского ещё с юности — Шефире."С момента прихода к власти Зеленского Шефир играл большую роль в общей конструкции госуправления. Особенно в плане общения с олигархами и бизнесменами. О тесных отношениях Зеленского и Шефира говорит и тот факт, что именно на семью Шефира семья Зеленский переписала корпоративные права на украинские и офшорные компании. Поэтому Шефира часто называли "кошельком президента", - напомнило издание.По информации источника "Страны", близкого к Офису президента, после начала спецоперации ВС РФ влияние Шефира резко снизилось."Президент не простил ему, что в первые дни Шефир спешно покинул Киев. После этого его отставка была делом времени. Да и к тому же прежний функционал Шефира в плане переговоров с олигархами стал уже не актуален. Сейчас с крупным бизнесом у власти разговор прямой, конкретный и короткий. В плане внутриаппаратных раскладов отставка Шефира, также как и предыдущие отставки на этой неделе - Данилова и Смирнова, означают серьёзное усиление позиций главы ОП Андрея Ермака", - рассказал источник издания.В тоже время, один из людей, который знаком с Шефиром, сказал "Стране", что он уволился по своей инициативе."Сергей очень скептически оценивает происходящее в Украине. Поэтому решил, грубо говоря, "стать на лыжи". Весь вопрос в том, дадут ли ему уйти", - отметил источник.О том, что кадровые изменения в ОП связаны с усилением Ермака сообщили и другие издания."Сегодня утром продолжились увольнения в ОП. Указами президента уволены помощники президента Шефир, Трофимов, Устенко, Вербицкая, Пушкарёва. Надо понимать, всё это условные люди Зеленского, а не Ермака. Шефир и Трофимов вообще когда-то открыто конфликтовали с главной ОП. Ермак их съел, и они не влияли на процессы в последнее время, и тем не менее они уходят. Как в свое время ушли Баканов и Венедиктова", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".По словам авторов канала, эта часть процесса - "эвакуация личных друзей Зеленского перед периодом смутной легитимности", которым "теперь лучше не быть на Украине, лучше подальше"."Эти кадровые ротации необходимо было завершить до 31 марта, пока легитимность Зе — абсолютная. При этом из аппарата Ермака никто не ушёл, кроме Ковальской, которая пошла на повышение, став по сути руководителем аппарата Банковой, вместо Алексея Днепрова, который сидел на этом месте со времен Турчинова. Тоже самое по Смирнову, который работал и с Корбаном и с Коломойским, т.е. был до Ермака. В Офисе остаются только лично завязанные на Ермака кадры. Эта часть операции подготовка к периоду ермаковщины", - писал канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - прокомментировал публикацию коллег."Коллеги, вся вертикаль власти теперь состоит из людей главы Офиса президента, при этом сам Ермак готов к новой должности, которая будет центральной в период турбулентности власти. Зеленский давно превратился в Людовика XIII, все решения принимает Андрей Ермак, но слава и почести за президентом", - указывалось в публикации.Также авторы канала отметили, что чистки в ОП — это лишь промежуточный этап."Наш источник в ОП рассказал, что чистки в Офисе президента это промежуточный этап перед вакуумом легитимности. Андрей Ермак готовится перезагрузить Кабмин, который может возглавить самостоятельно, чтобы исключить возможность элитам и Западу влиять на процессы после 20 мая", - отмечалось в публикации.Впрочем, есть и мнения, что отставки связаны с активностью Национального антикоррупционного бюро Украины — института, созданного по указанию и под контролем Соединённых Штатов Америки."В кулуарах пошли слухи, что НАБУ насобирали целую папку против офисных в кейсе коррупции и обогащения. С этим связаны отставки. Зеленский не хочет терять рейтинг. Хотя все знают о масштабной коррупции на Банковой", - писал популярный на Украине телеграм-канал "Женщина с косой".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - указал на сразу три причины чисток в Офисе президента Украины."Это продолжение сразу трех кейсов. 1. Передел внутри и дележка. 2. На многих завели дела НАБУ. 3. Возможно перестановка своих в Кабмин, откуда будут убирать других не особо надежных кадров, так как Украину ждут тяжёлые времена и Зе должен быть уверен, что его не кинут, когда он ещё сильнее ужесточит репрессии, а его рейтинг уйдёт на дно", - писал канал.Прокомментировали отставки и украинские политики. Так, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что за время СВО на Шефире стало "ещё больше активов" Зеленского."У него может быть много заграничных активов очень мощных, а потому его формально убирают. Как знакомый и товарищ Зеленского он остаётся. Влияния как чиновник он не имел давно. И теперь дальше на него можно оформлять активы", - указал Гончаренко.Что же до других отставленных, то они, по словам Гончаренко, либо перестали входить в команду Зеленского, либо давно сами просились в отставку.В любом случае, подчеркнул Гончаренко, эти перестановки свидетельствуют об усилении Ермака."Андрей Ермак ещё усиливается. Неизвестно, куда ещё: он и так там всемогущий, но ещё закрепил за собой какие-то альтернативные позиции в Офисе президента", - отметил Гончаренко.Он также прокомментировал версию о том, что Ермак метит в Кабмин."Есть версия, что, возможно, Андрей Ермак готовится идти в премьер-министры Украины и он таким образом зачищает всё в Офисе президента, чтобы оставить Офис президента на какое-то очень близкое, очень доверенное лицо, чтобы там не было вопросов и чтобы никто не попытался воспользоваться его физическим отсутствием в том здании. Не знаю. В принципе, вся сила Андрея Ермака в том, что он близок к Зеленскому. Ему важнее сидеть рядом с Зеленским, чем сидеть в здании на Грушевского (правительстве — Ред.), где Денис Шмыгаль выполняет свою роль премьер-министра, о котором никто, собственно, не знает. Он известен тем, что похож на Шарля Мишеля. Собственно, это всё, чем он известен. Он послушно выполняет все команды, которые поступают из Офиса президента. Поэтому — не уверен. Эта версия у меня вызывает определённые сомнения", - заявил Гончаренко.Сам глава Офиса президента Ермак перестановки в ОП пока не прокомментировал.

https://ukraina.ru/20240330/1054204314.html

https://ukraina.ru/20240330/1054202192.html

https://ukraina.ru/20240329/1054201734.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, андрей ермак, владимир зеленский, сергей шефир, офис президента, набу, кабмин, украина