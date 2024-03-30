Снарядов больше, чем денег. Министр обороны Эстонии отчитался о реализации чешской инициативы
Ряд стран уже выделил средства на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках так называемой чешской инициативы, но денег все еще недостаточно. Об этом 30 марта сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает телеканал ERR.
Певкур подсчитал, что для приобретения одного миллиона снарядов нужно собрать около трех миллиардов евро.
"На данный момент можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", - заявил он.
Министр обороны Эстонии уточнил, что недостающие средства участники чешской инициативы стараются найти в странах Северной и Центральной Европы. По его словам, в мире есть много мест, где можно покупать снаряды, но вопрос в деньгах.
Ранее сообщалось, что Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как изначально планировалось, а уже в апреле.
27 марта, 19:54К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран Сбор средств на закупку боеприпасов для украинской армии в рамках инициативы президента Чехии поддержали 20 стран. Если ранее речь шла о поставке 800 тысяч снарядов, теперь количество "не ограничено", передаёт СТК, ссылаясь на заявление кабмина Чехии