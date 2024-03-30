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Снарядов больше, чем денег. Министр обороны Эстонии отчитался о реализации чешской инициативы

Снарядов больше, чем денег. Министр обороны Эстонии отчитался о реализации чешской инициативы - 30.03.2024 Украина.ру

Снарядов больше, чем денег. Министр обороны Эстонии отчитался о реализации чешской инициативы

Ряд стран уже выделил средства на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках так называемой чешской инициативы, но денег все еще недостаточно. Об этом 30 марта сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает телеканал ERR.

2024-03-30T17:57

2024-03-30T17:57

2024-03-30T17:57

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Певкур подсчитал, что для приобретения одного миллиона снарядов нужно собрать около трех миллиардов евро."На данный момент можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", - заявил он.Министр обороны Эстонии уточнил, что недостающие средства участники чешской инициативы стараются найти в странах Северной и Центральной Европы. По его словам, в мире есть много мест, где можно покупать снаряды, но вопрос в деньгах.Ранее сообщалось, что Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как изначально планировалось, а уже в апреле.

https://ukraina.ru/20240327/1054153495.html

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