https://ukraina.ru/20240330/1054208395.html
МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине
МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине - 30.03.2024 Украина.ру
МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине
Министерство обороны России подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре на Украине
2024-03-30T17:35
2024-03-30T17:35
2024-03-30T17:35
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В сводке Минобороны за период с 23 по 30 марта отмечается, что российская армия нанесла один массированный и 57 групповых ударов высокоточными вооружениями большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.Для ударов применялись в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон", аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также беспилотные летательные аппараты.В результате ударов поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха в которых осуществлялось производство безэкипажных катеров, оружейные арсеналы, базы ГСМ, объекты системы противовоздушной обороны, энергетическая инфраструктура, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ГУР Украины и иностранных наемников, отметили в российском Министерстве обороны.Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов на дальность более 1000 км и может уничтожать как морские, так и наземные цели, рассказал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент России Владимир Путин.
https://ukraina.ru/20240330/1054208290.html
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Украина.ру
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новости, минобороны, россия, циркон, ракета, украина, всу, сбу
Новости, Минобороны, Россия, Циркон, Ракета, Украина, ВСУ, СБУ
МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине
Министерство обороны России подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре на Украине
В сводке Минобороны за период с 23 по 30 марта отмечается, что российская армия нанесла один массированный и 57 групповых ударов высокоточными вооружениями большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.
Для ударов применялись в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон", аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также беспилотные летательные аппараты.
В результате ударов поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха в которых осуществлялось производство безэкипажных катеров, оружейные арсеналы, базы ГСМ, объекты системы противовоздушной обороны, энергетическая инфраструктура, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ГУР Украины и иностранных наемников, отметили в российском Министерстве обороны.
Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов на дальность более 1000 км и может уничтожать как морские, так и наземные цели, рассказал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент России Владимир Путин.