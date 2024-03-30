https://ukraina.ru/20240330/1054208395.html

МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине

МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине - 30.03.2024 Украина.ру

МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине

Министерство обороны России подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре на Украине

2024-03-30T17:35

2024-03-30T17:35

2024-03-30T17:35

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В сводке Минобороны за период с 23 по 30 марта отмечается, что российская армия нанесла один массированный и 57 групповых ударов высокоточными вооружениями большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.Для ударов применялись в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон", аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также беспилотные летательные аппараты.В результате ударов поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха в которых осуществлялось производство безэкипажных катеров, оружейные арсеналы, базы ГСМ, объекты системы противовоздушной обороны, энергетическая инфраструктура, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ГУР Украины и иностранных наемников, отметили в российском Министерстве обороны.Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов на дальность более 1000 км и может уничтожать как морские, так и наземные цели, рассказал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент России Владимир Путин.

https://ukraina.ru/20240330/1054208290.html

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