МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине - 30.03.2024 Украина.ру
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МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине
МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине - 30.03.2024 Украина.ру
МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине
Министерство обороны России подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре на Украине
2024-03-30T17:35
2024-03-30T17:35
новости
минобороны
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В сводке Минобороны за период с 23 по 30 марта отмечается, что российская армия нанесла один массированный и 57 групповых ударов высокоточными вооружениями большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.Для ударов применялись в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон", аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также беспилотные летательные аппараты.В результате ударов поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха в которых осуществлялось производство безэкипажных катеров, оружейные арсеналы, базы ГСМ, объекты системы противовоздушной обороны, энергетическая инфраструктура, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ГУР Украины и иностранных наемников, отметили в российском Министерстве обороны.Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов на дальность более 1000 км и может уничтожать как морские, так и наземные цели, рассказал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент России Владимир Путин.
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новости, минобороны, россия, циркон, ракета, украина, всу, сбу
Новости, Минобороны, Россия, Циркон, Ракета, Украина, ВСУ, СБУ

МО РФ подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по целям на Украине

17:35 30.03.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море
© Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России подтвердило применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре на Украине
В сводке Минобороны за период с 23 по 30 марта отмечается, что российская армия нанесла один массированный и 57 групповых ударов высокоточными вооружениями большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.
Для ударов применялись в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон", аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также беспилотные летательные аппараты.
В результате ударов поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха в которых осуществлялось производство безэкипажных катеров, оружейные арсеналы, базы ГСМ, объекты системы противовоздушной обороны, энергетическая инфраструктура, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ГУР Украины и иностранных наемников, отметили в российском Министерстве обороны.
Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов на дальность более 1000 км и может уничтожать как морские, так и наземные цели, рассказал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент России Владимир Путин.
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