За неделю российские войска уничтожили 1208 украинских беспилотников - МО РФ - 30.03.2024 Украина.ру
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За неделю российские войска уничтожили 1208 украинских беспилотников - МО РФ
За неделю российские войска уничтожили 1208 украинских беспилотников - МО РФ - 30.03.2024 Украина.ру
За неделю российские войска уничтожили 1208 украинских беспилотников - МО РФ
За минувшую неделю российские системы ПВО и авиация сбили 1208 украинских беспилотников, 20 ракет различного типа, 171 снаряд РСЗО и другие цели. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны России
2024-03-30T17:07
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В том числе было сбито 11 британских крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD американского производства, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две французские авиационные управляемые бомбы Hammer, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган", а также 1208 беспилотных летательных аппаратов, отмечается в сводке Минобороны.За последние семь дней только на херсонском направлении российские войска уничтожили более 370 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, сообщили в ведомстве."Противник потерял более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых пять гаубиц М777 производства США", - говорится в сводке министерства за неделю.
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новости, минобороны, всу, потери всу, бпла
Новости, Минобороны, ВСУ, потери ВСУ, БПЛА

За неделю российские войска уничтожили 1208 украинских беспилотников - МО РФ

17:07 30.03.2024
 
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
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За минувшую неделю российские системы ПВО и авиация сбили 1208 украинских беспилотников, 20 ракет различного типа, 171 снаряд РСЗО и другие цели. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны России
В том числе было сбито 11 британских крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD американского производства, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две французские авиационные управляемые бомбы Hammer, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган", а также 1208 беспилотных летательных аппаратов, отмечается в сводке Минобороны.
За последние семь дней только на херсонском направлении российские войска уничтожили более 370 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, сообщили в ведомстве.
"Противник потерял более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых пять гаубиц М777 производства США", - говорится в сводке министерства за неделю.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
29 марта, 18:09
Донецко-Бахмутский фронт. У ВСУ необъяснимое преимущество в дронахДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения и о том, как российские бойцы противодействуют украинским дронам-камикадзе
 
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