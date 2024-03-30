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За неделю российские войска уничтожили 1208 украинских беспилотников - МО РФ

За неделю российские войска уничтожили 1208 украинских беспилотников - МО РФ - 30.03.2024 Украина.ру

За неделю российские войска уничтожили 1208 украинских беспилотников - МО РФ

За минувшую неделю российские системы ПВО и авиация сбили 1208 украинских беспилотников, 20 ракет различного типа, 171 снаряд РСЗО и другие цели. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны России

2024-03-30T17:07

2024-03-30T17:07

2024-03-30T17:07

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В том числе было сбито 11 британских крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD американского производства, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две французские авиационные управляемые бомбы Hammer, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган", а также 1208 беспилотных летательных аппаратов, отмечается в сводке Минобороны.За последние семь дней только на херсонском направлении российские войска уничтожили более 370 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, сообщили в ведомстве."Противник потерял более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых пять гаубиц М777 производства США", - говорится в сводке министерства за неделю.

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новости, минобороны, всу, потери всу, бпла