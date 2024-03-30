В США сомневаются в том, что шведские истребители могут остановить натиск русских на Украине - 30.03.2024 Украина.ру
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В США сомневаются в том, что шведские истребители могут остановить натиск русских на Украине
В США сомневаются в том, что шведские истребители могут остановить натиск русских на Украине - 30.03.2024 Украина.ру
В США сомневаются в том, что шведские истребители могут остановить натиск русских на Украине
Шведские истребители JAS 39 Gripen, которые Запад планирует передать Украине, не способны остановить наступление армии России. Об этом заявил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для National Interest
2024-03-30T16:34
2024-03-30T16:34
новости
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
f-16
швеция
истребитель
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По словам аналитика, Украина уже получила старые советские самолеты МиГ, готовится передача американских истребителей F-16, но это никак не помогает ВСУ перевернуть в свою пользу ситуацию на поле боя.Вейхерт считает, что ВСУ однозначно проигрывают в конфликте, а НАТО пытается пичкать их техникой, которая по большей части старая и бесполезная."Запад цепляется за абсурдную надежду на то, что однажды, имея подходящее западное оружие, украинцы перейдут в наступление и вытеснят русских", — сказал он.Даже если ВСУ будут использовать самолеты F-16 и Gripen в тандеме, как этого хотят многие военные эксперты, это не остановит натиск со стороны России, подытожил Брэндон Вейхерт.Министр обороны Швеции Пол Йонсон 29 марта заявил, что вопрос передачи Киеву истребителей Gripen продолжает обсуждаться.
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новости, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, f-16, швеция, истребитель
Новости, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, F-16, Швеция, истребитель

В США сомневаются в том, что шведские истребители могут остановить натиск русских на Украине

16:34 30.03.2024
 
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Шведские истребители JAS 39 Gripen, которые Запад планирует передать Украине, не способны остановить наступление армии России. Об этом заявил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для National Interest
По словам аналитика, Украина уже получила старые советские самолеты МиГ, готовится передача американских истребителей F-16, но это никак не помогает ВСУ перевернуть в свою пользу ситуацию на поле боя.
Вейхерт считает, что ВСУ однозначно проигрывают в конфликте, а НАТО пытается пичкать их техникой, которая по большей части старая и бесполезная.
"Запад цепляется за абсурдную надежду на то, что однажды, имея подходящее западное оружие, украинцы перейдут в наступление и вытеснят русских", — сказал он.
Даже если ВСУ будут использовать самолеты F-16 и Gripen в тандеме, как этого хотят многие военные эксперты, это не остановит натиск со стороны России, подытожил Брэндон Вейхерт.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон 29 марта заявил, что вопрос передачи Киеву истребителей Gripen продолжает обсуждаться.
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 20:54
Немедленного решения по поставке Киеву самолётов Gripen требуют в Швеции Лидер партии "Центр" в парламенте Швеции Мухаррем Демирок требует немедленного решения по поводу поставок страной истребителей Gripen на Украину. Об этом 26 февраля сообщило издание Aftonbladet
 
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