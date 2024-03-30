Пути к победе нет. Американский военный рассказал о аморальной роли США на Украине - 30.03.2024 Украина.ру
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Пути к победе нет. Американский военный рассказал о аморальной роли США на Украине
Пути к победе нет. Американский военный рассказал о аморальной роли США на Украине - 30.03.2024 Украина.ру
Пути к победе нет. Американский военный рассказал о аморальной роли США на Украине
В конфликте на Украине позорятся США, а расплачивается за это украинский народ. Такое мнение высказал в своем Youtube-канале американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
2024-03-30T16:14
2024-03-30T16:14
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конфликт
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"На днях сенатор Линдси Грэм был в Киеве и побуждал больше людей идти сражаться на фронт. Он говорил: "Вам надо выставить больше людей на поле боя!". Он пытается толкнуть больше мужчин на бессмысленную смерть. Я считаю, аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет", — сказал эксперт.Продолжая участвовать в украинском конфликте, Вашингтон только позорится, полагает Дэвис."Зачем, ради всего святого, нам брать еще 60 миллиардов долларов и бросать их в дело, которое не может быть успешным? Потому что высокомерие не позволяет нам признать невысказанную правду о том, как обстоят дела на местах. Но пора уже это сделать", — заявил американский военный.Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвий через год.
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новости, украина, сша, конфликт, россия, военная помощь
Новости, Украина, США, конфликт, Россия, военная помощь

Пути к победе нет. Американский военный рассказал о аморальной роли США на Украине

16:14 30.03.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
В конфликте на Украине позорятся США, а расплачивается за это украинский народ. Такое мнение высказал в своем Youtube-канале американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
"На днях сенатор Линдси Грэм был в Киеве и побуждал больше людей идти сражаться на фронт. Он говорил: "Вам надо выставить больше людей на поле боя!". Он пытается толкнуть больше мужчин на бессмысленную смерть. Я считаю, аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет", — сказал эксперт.
Продолжая участвовать в украинском конфликте, Вашингтон только позорится, полагает Дэвис.
"Зачем, ради всего святого, нам брать еще 60 миллиардов долларов и бросать их в дело, которое не может быть успешным? Потому что высокомерие не позволяет нам признать невысказанную правду о том, как обстоят дела на местах. Но пора уже это сделать", — заявил американский военный.
Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвий через год.
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