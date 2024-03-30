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Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков
Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков - 30.03.2024 Украина.ру
Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о связи киевского режима и теракта в "Крокус Сити Холле", о причинах и последствиях увольнений знаковых фигур в украинской власти, а также о том, как сгущаются тучи вокруг сербов, поскольку Запад пытается принудить к покорности гордый славянский народ
2024-03-30T15:56
2024-03-30T15:56
2024-03-30T15:56
видео
украина
иван скориков
совет европы
сербия
косово
крокус сити холл
теракт
босния и герцеговина
германия
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00:34 – большая украинская зачистка: снятие секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова. Кто следующий?07:39 – что заокеанские кураторы хотят получить от массовой замены чиновников киевского режима?10:25 – о том, как теракт в "Крокус Сити Холле" повлияет на действия российских властей в отношении киевского режима и Запада;17:36 – тяжёлые новости для Сербии: чем аукнется принятие Косово в Совет Европы.*Во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая группировка ИГИЛ и внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Алексей Гончаренко и Евгений Карась
украина
сербия
косово
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, украина, иван скориков, совет европы, сербия, косово, крокус сити холл, теракт, босния и герцеговина, германия, андрей ермак, владимир зеленский, валерий залужный, алексей данилов, владимир путин, видео
Видео, Украина, Иван Скориков, Совет Европы, Сербия, Косово, Крокус Сити Холл, теракт, Босния и Герцеговина, Германия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Данилов, Владимир Путин
Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о связи киевского режима и теракта в "Крокус Сити Холле", о причинах и последствиях увольнений знаковых фигур в украинской власти, а также о том, как сгущаются тучи вокруг сербов, поскольку Запад пытается принудить к покорности гордый славянский народ
00:34
– большая украинская зачистка: снятие секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова. Кто следующий?07:39
– что заокеанские кураторы хотят получить от массовой замены чиновников киевского режима?10:25
– о том, как теракт в "Крокус Сити Холле" повлияет на действия российских властей в отношении киевского режима и Запада;17:36
– тяжёлые новости для Сербии: чем аукнется принятие Косово в Совет Европы.
*Во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая группировка ИГИЛ и внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Алексей Гончаренко и Евгений Карась