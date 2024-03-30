https://ukraina.ru/20240330/1054207911.html

Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков

Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков - 30.03.2024 Украина.ру

Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о связи киевского режима и теракта в "Крокус Сити Холле", о причинах и последствиях увольнений знаковых фигур в украинской власти, а также о том, как сгущаются тучи вокруг сербов, поскольку Запад пытается принудить к покорности гордый славянский народ

2024-03-30T15:56

2024-03-30T15:56

2024-03-30T15:56

видео

украина

иван скориков

совет европы

сербия

косово

крокус сити холл

теракт

босния и герцеговина

германия

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00:34 – большая украинская зачистка: снятие секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова. Кто следующий?07:39 – что заокеанские кураторы хотят получить от массовой замены чиновников киевского режима?10:25 – о том, как теракт в "Крокус Сити Холле" повлияет на действия российских властей в отношении киевского режима и Запада;17:36 – тяжёлые новости для Сербии: чем аукнется принятие Косово в Совет Европы.*Во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая группировка ИГИЛ и внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Алексей Гончаренко и Евгений Карась

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сербия

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