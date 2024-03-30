Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков - 30.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240330/1054207911.html
Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков
Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков - 30.03.2024 Украина.ру
Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о связи киевского режима и теракта в "Крокус Сити Холле", о причинах и последствиях увольнений знаковых фигур в украинской власти, а также о том, как сгущаются тучи вокруг сербов, поскольку Запад пытается принудить к покорности гордый славянский народ
2024-03-30T15:56
2024-03-30T15:56
видео
украина
иван скориков
совет европы
сербия
косово
крокус сити холл
теракт
босния и герцеговина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1e/1054207788_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b9bc0355555bbc4b82e60b2d8cacf7ff.jpg.webp
00:34 – большая украинская зачистка: снятие секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова. Кто следующий?07:39 – что заокеанские кураторы хотят получить от массовой замены чиновников киевского режима?10:25 – о том, как теракт в "Крокус Сити Холле" повлияет на действия российских властей в отношении киевского режима и Запада;17:36 – тяжёлые новости для Сербии: чем аукнется принятие Косово в Совет Европы.*Во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая группировка ИГИЛ и внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Алексей Гончаренко и Евгений Карась
украина
сербия
косово
босния и герцеговина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1e/1054207788_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3be0329781945219deca8cfe905595dd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, иван скориков, совет европы, сербия, косово, крокус сити холл, теракт, босния и герцеговина, германия, андрей ермак, владимир зеленский, валерий залужный, алексей данилов, владимир путин, видео
Видео, Украина, Иван Скориков, Совет Европы, Сербия, Косово, Крокус Сити Холл, теракт, Босния и Герцеговина, Германия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Данилов, Владимир Путин

Геноцид или новая война? Что готовится в Европе и чего боится режим на Украине – Скориков

15:56 30.03.2024
 
Читать в
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о связи киевского режима и теракта в "Крокус Сити Холле", о причинах и последствиях увольнений знаковых фигур в украинской власти, а также о том, как сгущаются тучи вокруг сербов, поскольку Запад пытается принудить к покорности гордый славянский народ

00:34 – большая украинская зачистка: снятие секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова. Кто следующий?
07:39 – что заокеанские кураторы хотят получить от массовой замены чиновников киевского режима?
10:25 – о том, как теракт в "Крокус Сити Холле" повлияет на действия российских властей в отношении киевского режима и Запада;
17:36 – тяжёлые новости для Сербии: чем аукнется принятие Косово в Совет Европы.

*Во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая группировка ИГИЛ и внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Алексей Гончаренко и Евгений Карась
 
ВидеоУкраинаИван СкориковСовет ЕвропыСербияКосовоКрокус Сити ХоллтерактБосния и ГерцеговинаГерманияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлексей ДаниловВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"
18:48В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ
18:42Угроза железной дороге, удар по энергетике. Итоги 31 марта на Украине
18:24В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам
18:24Судить или убить
17:54ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes
17:34В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
17:18Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ
17:11Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде Зеленского
16:51Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
16:27Буданов* прокомментировал строительство дороги через новые регионы РФ – серьёзная проблема
16:10Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ
16:00Коммунист, сионист, "простой как облако" художник Марк Шагал
15:41В Раде горюют по несостоявшимся президентским выборам и ругают нынешнюю украинскую власть
15:24Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко
15:14Слуги без народа. Кто и как бежит с Украины
15:05Буданов* пугает украинцев российскими "Калибрами" и анонсирует новые удары по энергообъектам
14:40Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех"
14:25"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев
14:14ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО
Лента новостейМолния