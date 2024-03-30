Последняя народная артистка СССР. Станет ли Алла Пугачёва иноагентом и почему она не смогла уйти красиво - 30.03.2024 Украина.ру
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Последняя народная артистка СССР. Станет ли Алла Пугачёва иноагентом и почему она не смогла уйти красиво
Последняя народная артистка СССР. Станет ли Алла Пугачёва иноагентом и почему она не смогла уйти красиво - 30.03.2024 Украина.ру
Последняя народная артистка СССР. Станет ли Алла Пугачёва иноагентом и почему она не смогла уйти красиво
Признают ли супругу иноагента Галкина, Аллу Пугачёву, также иноагентом? Это вполне возможно. Причём произойдёт это уже очень скоро, решение будет, скорее всего, в начале апреля. Возможно, даже до дня рождения Пугачевой.
2024-03-30T15:04
2024-03-30T15:04
эксклюзив
ссср
израиль
россия
алла пугачева
дмитрий галкин
макаревич
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15 апреля Алле Пугачевой исполняется 75 лет. Свой юбилей она встретит на Кипре, где готовится её большое выступление.После этого - гастроли по Европе.Верится в это с трудом, но таковы последние новости.Зачем Алле Пугачёвой гастроли? Допустим, выйти на сцену в свой юбилей ей, наверное, хочется. Почувствовать всё вновь. Публика, аплодисменты, выражение любви, цветы. Но гастроли в таком возрасте? Зачем?Скорее всего, семейству требуются деньги."Намного хуже чем вы"Не так давно Стас Намин, посетивший Пугачеву, правда, ещё во время её жизни в Израиле, сказал:"Она живёт намного хуже, чем здесь. Она живёт намного хуже, чем многие из вас здесь. Я был у неё за 3 дня до того, как началась вся эта история в Израиле. Я вам даже скажу такую вещь. Сейчас лучше всего жить здесь."Стас Намин попытался Пугачеву защитить:"То, что получилось, это во многом инициатива Галкина (иноагента). Он принял такое решение. Но она не может разрушить семью."На самом деле, конечно, Алла Пугачёва и сама отметилась за последнее время нелепыми и оскорбительными высказываниями. А самое главное - непонятным молчанием.Теракт и наша эмиграцияСамое тяжёлое - это, конечно, трагедия в "Крокусе". На неё Пугачева откликнулась вначале странным "Прости!" под постом певицы Манижы, которая плакала над задержанием и "пытками" террористов - таджиков.Потом Пугачёва решила объясниться. Но лучше бы она этого не делала."Скорбь должна быть в душе, а не в Инстаграм. Аминь," - поучительно написала она. При этом не было ни слов сочувствия пострадавшим, ни слов поддержки родственникам.Тут же Пугачёвой припомнили публикации, где она вполне адекватно и публично , в той же запрещённой сети выражала сочувствие в связи с уходом из жизни Бориса Моисеева, Александра Градского, Михаила Ширвиндта.Уж лучше бы она не выкручивалась, а сказала прямо: ну нет у меня желания вам сочувствовать. Как иноагент Макаревич. Хотя и тот что-то выразил.Макаревич выложил в день после теракта фото на склонах горы: иноагент с супругой наслаждаются жизнью. После чего написал, что "в сети развонялись" (лексика, извините, самого иноагента): почему он не реагирует на теракт?Даже иноагенты Земфира с Гребенщиковым всё-таки нашли в себе силы посочувствовать: одна написала четыре слова, второй опубликовал фото свечки.Сквозь зубы что-то в конце концов сказал сочувственное и Макаревич. Сочувствую, мол. Но сочувствую вообще всем, кто живет в России. Умудрился всё-таки и посочувствовать, и фрондёрство своё продемонстрировать.Но получается, Пугачёва чуть ли не единственная из русских деятелей культуры такого масштаба и популярности, не проявила никакой реакции на трагедию в России.Помощь от артистовИ это в то время, когда возник не то чтобы новый, но впервые такой масштабный "тренд", в хорошем смысле, у наших знаменитых людей, деятелей культуры, журналистов, спортсменов.Певец Шаман перечислил деньги пострадавшим. Написал, что готов оплатить похороны и лечение каждому из жертв теракта.Ксения Собчак взяла шефство над четырьмя детьми, оставшимися без родителей в результате теракта.Иноагент Моргенштерн активно помогает пострадавшим, оплачивает лечение людям.Сербский актер Милош Бикович собирает деньги для тех, кому нужна помощь.Собирает деньги телеведущая Ида Галич.Перечисляет Ольга Бузова.Инста самка (ну что делать, таков её псевдоним) - перечисляет деньги.Ютуберы и блогеры: Синяк, Бустер, Масленников, Наташа Гасанханова, Тушенцов, Мазелов, Эдисон Перц, солистка группы Дэд Блонд Арина.Наверное, старшее поколение впервые услышало фамилии и псевдонимы этих людей только сейчас. Это очень молодые люди. Но они тоже не просто сочувствуют. Перечисляют, перечисляют, проводят благотворительные акции.Суммы - миллионы рублей.Певец Егор Крид провел стрим, собрал 7 миллионов в помощь пострадавшим в теракте. 6,7 миллионов - его личные средства, остальное - донаты подписчиков.То же самое делали люди по всей стране.Журналисты, рэперы, футболисты сдавали кровь.То же самое делали москвичи, люди стояли в километровых очередях.И кажется, впервые стало совершенно ясно. Алла Пугачева - уже совсем и абсолютно не "наша".87 процентовЕсть шокирующие данные.87 процентов опрошенных - за то, чтобы присвоить Пугачёвой звание иноагента.А ведь совсем недавно те же условные 90 процентов любили и даже немного обожали Аллу Пугачёву.Как можно было превратить такой невероятный "капитал" в ничто? Добиться за такой короткий срок такой сильной нелюбви. Это ж надо было умудриться.Алла Пугачёва, которая тоже, конечно, помнит годы обожания, не может в это поверить. Она неоднократно сама об этом говорила и писала. Что вот эти все малочисленные "холопы и рабы" отступят, и хлынет к ней море народа, обожающего её.Это конечно же, не так. И правда жизни постепенно начинает доходить до беспечных в прошлом обитателей замка в селении Грязь.Иноагент Пугачева?Ну а что же будет со статусом "иноагента"? Да, очень вероятно, что Алла Пугачёва его получит.Говорят, что проверяют её финансовые дела, в том числе связанные с деятельностью супруга, иноагента Галкина. Кроме финансовых дел, статус иноагента можно получить за высказывания против своей страны и народа.Но все-таки на самом деле грустно будет все это наблюдать.Потому что как бы там ни было, Алла Пугачёва - действительно народная артистка СССР.И до времён "замка в Грязи" было много другого и очень хорошего.Была "Женщина, которая поёт". И был "Миллион алых роз". И был Раймонд Паулс за роялем. И Игорь Николаев: "Айсберг", "Паромщик" и "Прости, поверь". И "Две звезды" были с Владимиром Кузьминым. И "Ирония судьбы" с песнями, которые исполняла Пугачева.Всё-таки, наверное, не очень похожа Пугачева на иноагента. Больше она похожа на человека, который наговорил лишнего, а теперь не знает, как из этого всего выйти. И конечно, влияние окружения сказывается. Она-то может вернуться, спокойно жить, иногда где-то выступать, на корпоративах. А супруг иноагент?БолезньМежду прочим, ролик, записанный странным голосом в ответ Стасу Михайлову, заставляет серьёзно рассмотреть и эту версию. Серьезное заболевание, затронувшее психику?Известный психолог и психиатр Вероника Степанова прямо обратилась к мужу Пугачёвой:"Реактивная депрессия Аллы Борисовны стремительно обретает истероидно-психотические формы. Рекомендую Максиму прибегнуть к принудительной госпитализации".Странностей в поведении Пугачевой много. И заметны они стали уже очень давно.И какие уж тут, казалось бы, гастроли и концерты?Но дело в том, что Алла Пугачёва нужна другим иноагентам как "знамя эмиграции". Семье же она нужна как добытчик денег.Корпоративы в 75Так что вот. В 75 лет, если станет Алла Пугачева иноагентом, она пойдёт обычным путем: выступления за рубежом, частные вечеринки. Если выдержит, конечно.Не смогла всё-таки Пугачёва уйти красиво (хотя и пыталась это сделать раз пять, наверное).Неужели так нужны деньги? Наверное, да. Другого объяснения этим "гастролям в 75" найти трудно. Муж, дети, внуки, замок и другая недвижимость - всё требует расходов. Видимо, семья рассудила так: если не сейчас, то когда? В 85? Это ж дожить ещё надо. Пора срочно конвертировать остатки популярности бабушки.Ну и что, что она плохо двигается и кажется, плохо соображает?Давайте выпустим бабушку на сцену сейчас. Пока она ещё может что-то изобразить.С пением же проблем не будет. Поёт Алла Пугачёва под фонограмму давным-давно. Как и София Ротару, которую Иосиф Кобзон называл "великой фонограммщицей Советского союза".Уплывающий айсбергА звание народной артистки СССР, кстати, у Пугачёвой забрать невозможно. Кто может его отменить?Нет уже и первого и последнего президента СССР Горбачёва, который и дал Пугачёвой это звание своим последним указом в статусе президента. И самой страны тоже нет.И это даже в какой-то степени символично. Народная артистка страны, которой уже нет.И не будет никогда уже Аллы Борисовны Пугачёвой, которая обнималась и целовалась с Генсеками СССР.А на корпоративах в Дубае или в Берлине будет петь какая-то чужая женщина. Как хорошо, что мы этого не услышим.Зато всегда можно поставить "Миллион алых роз" или "Арлекино" и вспомнить те годы, когда мы жили в прекрасной стране. И подпевали прекрасной певице с рыжими волосами.Ну и собственно, прощайте, бывшая (по крайней мере, в нашей памяти) народная артистка СССР.
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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эксклюзив, ссср, израиль, россия, алла пугачева, дмитрий галкин, макаревич
Эксклюзив, СССР, Израиль, Россия, Алла Пугачева, Дмитрий Галкин, Макаревич

Последняя народная артистка СССР. Станет ли Алла Пугачёва иноагентом и почему она не смогла уйти красиво

15:04 30.03.2024
 
Алла Пугачева
Алла Пугачева
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Признают ли супругу иноагента Галкина, Аллу Пугачёву, также иноагентом? Это вполне возможно. Причём произойдёт это уже очень скоро, решение будет, скорее всего, в начале апреля. Возможно, даже до дня рождения Пугачевой.
15 апреля Алле Пугачевой исполняется 75 лет. Свой юбилей она встретит на Кипре, где готовится её большое выступление.
После этого - гастроли по Европе.
Верится в это с трудом, но таковы последние новости.
Зачем Алле Пугачёвой гастроли? Допустим, выйти на сцену в свой юбилей ей, наверное, хочется. Почувствовать всё вновь. Публика, аплодисменты, выражение любви, цветы. Но гастроли в таком возрасте? Зачем?
Скорее всего, семейству требуются деньги.
"Намного хуже чем вы"
Не так давно Стас Намин, посетивший Пугачеву, правда, ещё во время её жизни в Израиле, сказал:
"Она живёт намного хуже, чем здесь. Она живёт намного хуже, чем многие из вас здесь. Я был у неё за 3 дня до того, как началась вся эта история в Израиле. Я вам даже скажу такую вещь. Сейчас лучше всего жить здесь."
Стас Намин попытался Пугачеву защитить:
"То, что получилось, это во многом инициатива Галкина (иноагента). Он принял такое решение. Но она не может разрушить семью."
На самом деле, конечно, Алла Пугачёва и сама отметилась за последнее время нелепыми и оскорбительными высказываниями. А самое главное - непонятным молчанием.
Теракт и наша эмиграция
Самое тяжёлое - это, конечно, трагедия в "Крокусе". На неё Пугачева откликнулась вначале странным "Прости!" под постом певицы Манижы, которая плакала над задержанием и "пытками" террористов - таджиков.
Потом Пугачёва решила объясниться. Но лучше бы она этого не делала.
"Скорбь должна быть в душе, а не в Инстаграм. Аминь," - поучительно написала она. При этом не было ни слов сочувствия пострадавшим, ни слов поддержки родственникам.
Тут же Пугачёвой припомнили публикации, где она вполне адекватно и публично , в той же запрещённой сети выражала сочувствие в связи с уходом из жизни Бориса Моисеева, Александра Градского, Михаила Ширвиндта.
Уж лучше бы она не выкручивалась, а сказала прямо: ну нет у меня желания вам сочувствовать. Как иноагент Макаревич. Хотя и тот что-то выразил.
Макаревич выложил в день после теракта фото на склонах горы: иноагент с супругой наслаждаются жизнью. После чего написал, что "в сети развонялись" (лексика, извините, самого иноагента): почему он не реагирует на теракт?
Даже иноагенты Земфира с Гребенщиковым всё-таки нашли в себе силы посочувствовать: одна написала четыре слова, второй опубликовал фото свечки.
Сквозь зубы что-то в конце концов сказал сочувственное и Макаревич. Сочувствую, мол. Но сочувствую вообще всем, кто живет в России. Умудрился всё-таки и посочувствовать, и фрондёрство своё продемонстрировать.
Но получается, Пугачёва чуть ли не единственная из русских деятелей культуры такого масштаба и популярности, не проявила никакой реакции на трагедию в России.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Помощь от артистов
И это в то время, когда возник не то чтобы новый, но впервые такой масштабный "тренд", в хорошем смысле, у наших знаменитых людей, деятелей культуры, журналистов, спортсменов.
Певец Шаман перечислил деньги пострадавшим. Написал, что готов оплатить похороны и лечение каждому из жертв теракта.
Ксения Собчак взяла шефство над четырьмя детьми, оставшимися без родителей в результате теракта.
Иноагент Моргенштерн активно помогает пострадавшим, оплачивает лечение людям.
Сербский актер Милош Бикович собирает деньги для тех, кому нужна помощь.
Собирает деньги телеведущая Ида Галич.
Перечисляет Ольга Бузова.
Инста самка (ну что делать, таков её псевдоним) - перечисляет деньги.
Ютуберы и блогеры: Синяк, Бустер, Масленников, Наташа Гасанханова, Тушенцов, Мазелов, Эдисон Перц, солистка группы Дэд Блонд Арина.
Наверное, старшее поколение впервые услышало фамилии и псевдонимы этих людей только сейчас. Это очень молодые люди. Но они тоже не просто сочувствуют. Перечисляют, перечисляют, проводят благотворительные акции.
Суммы - миллионы рублей.
Певец Егор Крид провел стрим, собрал 7 миллионов в помощь пострадавшим в теракте. 6,7 миллионов - его личные средства, остальное - донаты подписчиков.
То же самое делали люди по всей стране.
Журналисты, рэперы, футболисты сдавали кровь.
То же самое делали москвичи, люди стояли в километровых очередях.
И кажется, впервые стало совершенно ясно. Алла Пугачева - уже совсем и абсолютно не "наша".
87 процентов
Есть шокирующие данные.
87 процентов опрошенных - за то, чтобы присвоить Пугачёвой звание иноагента.
А ведь совсем недавно те же условные 90 процентов любили и даже немного обожали Аллу Пугачёву.
Как можно было превратить такой невероятный "капитал" в ничто? Добиться за такой короткий срок такой сильной нелюбви. Это ж надо было умудриться.
Алла Пугачёва, которая тоже, конечно, помнит годы обожания, не может в это поверить. Она неоднократно сама об этом говорила и писала. Что вот эти все малочисленные "холопы и рабы" отступят, и хлынет к ней море народа, обожающего её.
Это конечно же, не так. И правда жизни постепенно начинает доходить до беспечных в прошлом обитателей замка в селении Грязь.
Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Илья Резник
Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Илья Резник
Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Илья Резник
Иноагент Пугачева?
Ну а что же будет со статусом "иноагента"? Да, очень вероятно, что Алла Пугачёва его получит.
Говорят, что проверяют её финансовые дела, в том числе связанные с деятельностью супруга, иноагента Галкина. Кроме финансовых дел, статус иноагента можно получить за высказывания против своей страны и народа.
Но все-таки на самом деле грустно будет все это наблюдать.
Потому что как бы там ни было, Алла Пугачёва - действительно народная артистка СССР.
И до времён "замка в Грязи" было много другого и очень хорошего.
Была "Женщина, которая поёт". И был "Миллион алых роз". И был Раймонд Паулс за роялем. И Игорь Николаев: "Айсберг", "Паромщик" и "Прости, поверь". И "Две звезды" были с Владимиром Кузьминым. И "Ирония судьбы" с песнями, которые исполняла Пугачева.
Всё-таки, наверное, не очень похожа Пугачева на иноагента. Больше она похожа на человека, который наговорил лишнего, а теперь не знает, как из этого всего выйти. И конечно, влияние окружения сказывается. Она-то может вернуться, спокойно жить, иногда где-то выступать, на корпоративах. А супруг иноагент?
Болезнь
Между прочим, ролик, записанный странным голосом в ответ Стасу Михайлову, заставляет серьёзно рассмотреть и эту версию. Серьезное заболевание, затронувшее психику?
Известный психолог и психиатр Вероника Степанова прямо обратилась к мужу Пугачёвой:
"Реактивная депрессия Аллы Борисовны стремительно обретает истероидно-психотические формы. Рекомендую Максиму прибегнуть к принудительной госпитализации".
Странностей в поведении Пугачевой много. И заметны они стали уже очень давно.
И какие уж тут, казалось бы, гастроли и концерты?
Но дело в том, что Алла Пугачёва нужна другим иноагентам как "знамя эмиграции". Семье же она нужна как добытчик денег.
Пугачева и Ельцин
Пугачева и Ельцин
Пугачева и Ельцин
Корпоративы в 75
Так что вот. В 75 лет, если станет Алла Пугачева иноагентом, она пойдёт обычным путем: выступления за рубежом, частные вечеринки. Если выдержит, конечно.
Не смогла всё-таки Пугачёва уйти красиво (хотя и пыталась это сделать раз пять, наверное).
Неужели так нужны деньги? Наверное, да. Другого объяснения этим "гастролям в 75" найти трудно. Муж, дети, внуки, замок и другая недвижимость - всё требует расходов. Видимо, семья рассудила так: если не сейчас, то когда? В 85? Это ж дожить ещё надо. Пора срочно конвертировать остатки популярности бабушки.
Ну и что, что она плохо двигается и кажется, плохо соображает?
Давайте выпустим бабушку на сцену сейчас. Пока она ещё может что-то изобразить.
С пением же проблем не будет. Поёт Алла Пугачёва под фонограмму давным-давно. Как и София Ротару, которую Иосиф Кобзон называл "великой фонограммщицей Советского союза".
Уплывающий айсберг
А звание народной артистки СССР, кстати, у Пугачёвой забрать невозможно. Кто может его отменить?
Нет уже и первого и последнего президента СССР Горбачёва, который и дал Пугачёвой это звание своим последним указом в статусе президента. И самой страны тоже нет.
И это даже в какой-то степени символично. Народная артистка страны, которой уже нет.
И не будет никогда уже Аллы Борисовны Пугачёвой, которая обнималась и целовалась с Генсеками СССР.
А на корпоративах в Дубае или в Берлине будет петь какая-то чужая женщина. Как хорошо, что мы этого не услышим.
Зато всегда можно поставить "Миллион алых роз" или "Арлекино" и вспомнить те годы, когда мы жили в прекрасной стране. И подпевали прекрасной певице с рыжими волосами.
Ну и собственно, прощайте, бывшая (по крайней мере, в нашей памяти) народная артистка СССР.
 
ЭксклюзивСССРИзраильРоссияАлла ПугачеваДмитрий ГалкинМакаревич
 
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