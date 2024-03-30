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В Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали трое мирных жителей
В Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали трое мирных жителей - 30.03.2024 Украина.ру
В Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали трое мирных жителей
Двое жителей поселка Белая Березка и один житель села Курковичи Трубчевского и Старудобского районов Брянской области получили легкие ранения в результате обстрела с украинской стороны. Об этом 30 марта сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале
2024-03-30T13:20
2024-03-30T13:20
2024-03-30T13:20
новости
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
обстрелы
пострадавшие
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По информации губернатора, все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Из-за обстрела в поселке Белая Березка частично повреждены два многоквартирных, несколько частных жилых домов и производственное помещение, а также нарушено энергоснабжение. В селе Курковичи частично повреждены четыре жилых дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил Богомаз.Трубческий и Стародубский районы Брянской области граничат с Украиной и периодически подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, обстрелы, пострадавшие
Новости, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, обстрелы, пострадавшие
В Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали трое мирных жителей
Двое жителей поселка Белая Березка и один житель села Курковичи Трубчевского и Старудобского районов Брянской области получили легкие ранения в результате обстрела с украинской стороны. Об этом 30 марта сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале
По информации губернатора, все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Из-за обстрела в поселке Белая Березка частично повреждены два многоквартирных, несколько частных жилых домов и производственное помещение, а также нарушено энергоснабжение. В селе Курковичи частично повреждены четыре жилых дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил Богомаз.
Трубческий и Стародубский районы Брянской области граничат с Украиной и периодически подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.